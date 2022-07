હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં વરસાદની આગાહીના કારણે ઓરેન્જ એલર્ટ (Orange alert issued for rains in Gujarat) જાહેર કર્યું છે. તેવામાં દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર વધુ જોવા મળશે. બીજી તરફ રાજ્યભરમાં અનેક સ્થળોએ ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડે તેવી પણ સંપૂર્ણ શક્યતા (Rainfall forecast in Gujarat) છે.