ન્યૂઝ ડેસ્ક: ઘણીવાર બાળક અભ્યાસમાં રસ (Tips for creative teaching of kids) ગુમાવી રહ્યા હોય છે. અન્ય માતા પિતાએ ચિંતા વ્યક્ત કરી કે, બાળકને શીખવવું (Managing emotions of kid) મુશ્કેલ છે કારણ કે, તે રમતા રમતા થાકી જાય છે અને ભણવા બેસતું નથી. બાળકને ભણવા બેસાડવું એ હંમેશા મુશ્કેલ કાર્ય છે, પરંતુ તે જ સમયે એ સમજવું જરૂરી છે કે, બાળક માટે “રમવું” જ બધું છે. તો બંને વચ્ચે સંતુલન (Kids and parents bond) કેવી રીતે સાધવું?

શિક્ષણ સાથે શીખવા માટેની ટીપ્સઃ જો કોઈ બાળકને (Tips for creative teaching of kids) પ્રકરણો વાંચવાનો શોખ ન હોય, તો તેને વાર્તાના માધ્યમથી ઘડો અથવા વાર્તાના પાત્રોનું ચિત્રણ કરાવો. જો કોઈ બાળકને અર્થ શીખવામાં અઘરું લાગતું હોય, તો તે ખ્યાલના ગુણોનું વર્ણન કરો અને અનુમાન લગાવો કે, જો તમારું બાળક ચિત્ર દોરવામાં રસ ધરાવતું હોય, તો તમે માધ્યમ તરીકે ચિત્ર શબ્દકોશનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો.

વિષયની બાબતોમાં રસ કેળવવો: બાળક સર્વગ્રાહી રીતે શીખવા માટે, વિષયની બાબતોમાં રસ કેળવવો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યારે બાળકને રસ ન હોય, ત્યારે શક્ય છે કે, બાળકમાં વિષય સાથે જોડાયેલ કેટલીક મુશ્કેલ લાગણીઓ (Managing emotions of kid) પણ હોય દા.ત. ગણિતનો ડર, લખવા માટે તૈયાર નથી અને આ બધું લાગણીઓમાં વધુ વધારો કરે છે કારણ કે, બાળક દબાણ અનુભવે છે, રસ ગુમાવે છે અને તેની સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો તેની ચિંતા. દા.ત. જો બાળક અંગ્રેજી ભાષાના ઉપયોગથી ભરાઈ ગયેલું અનુભવે છે, નાટક અથવા પાત્રો દોરે છે અને વાર્તા અથવા સંવાદનો ઉપયોગ કરીને તેને સર્જનાત્મક, રસપ્રદ અને ચિંતામાં ઘટાડો કરે છે.

ગેજેટ્સનો ઉપયોગઃ તમને લાગે છે કે, ગેજેટ્સ શીખવા પર કબજો કરી (Managing gadgets of kids for learning) રહ્યા છે તો, શીખવાના ફાયદા તરીકે ગેજેટ્સનો ઉપયોગ કરો. જો બાળક કમ્પ્યુટરને પસંદ કરે છે પરંતુ માત્ર કોમ્પ્યુટર રમતો રમે છે, વ્હાઇટબોર્ડ માટે સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરે છે, ટાઇપિંગ, ક્વિઝ અથવા મેન્ટિમીટરને પ્રોત્સાહિત કરે છે, અભ્યાસના મિત્ર સાથેના મિત્રો સાથે ઓનલાઈન ચેરેડ્સ આ બધું રસ પેદા કરવામાં અને રચનાત્મક શિક્ષણમાં (Tips for creative teaching of kids) જોડાવવામાં મદદ કરી શકે છે. જો કોઈ બાળકને ગાવામાં રસ હોય, તો તમે તેના માટે કરાવો. એપ્લિકેશન્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને બાઉન્ડ્રી સાથે, બાળક અન્ય અભ્યાસ અથવા ઇચ્છિત કાર્યો પૂર્ણ કરી લે તે પછી તમે તેનો પુરસ્કાર તરીકે ઉપયોગ કરી શકો છો.

વય યોગ્યતા સાથે પસંદગી કરવાની મંજૂરી આપોઃ વિવિધ લાગણીઓનું (Managing emotions of kid) સંચાલન સામાન્ય રીતે, જ્યારે શિડ્યુલમાં ફેરફાર, અમુક પ્રકારની અનિશ્ચિતતા, શારીરિક પ્રવૃત્તિઓ પર પ્રતિબંધ હોય ત્યારે બાળકો મુશ્કેલ લાગણીઓનો અનુભવ કરે છે. આવી પરિસ્થિતિઓમાં બાળકને શું થઈ શકે છે તે અંગે અગાઉથી તૈયાર કરવું સારું છે, વય યોગ્યતા સાથે પસંદગી કરવાની મંજૂરી આપો. આ સિવાય લાગણીઓ વ્યક્ત કરવા માટે રમકડાં ખૂબ મદદરૂપ થાય છે. નાના બાળકો માટે કઠપૂતળી, ઢીંગલી અને એક્શન આકૃતિઓ જેવા રમકડાં મદદરૂપ થાય છે. મોટા બાળકો માટે રૂપકો, ઇમોજીસ, સામાજિક દૃશ્યોનો ઉપયોગ કરે છે જે નિર્ણય લેવામાં મદદ કરે છે. આ બધી રમતો મદદ કરે છે.