મોહાલીઃ મોહાલીના સોહાનામાં ઈન્ટેલિજન્સ બ્યુરોની ઓફિસમાં વિસ્ફોટ થયો (Blast in Mohali) છે. આ હુમલો સોમવારે સાંજે 7.30 કલાકે થયો હતો. વિસ્ફોટ એટલો ભયંકર હતો કે, આખી બિલ્ડિંગના કાચ તૂટી ગયા હતા. લોકોએ જણાવ્યું કે, આ વિસ્ફોટનો અવાજ દૂર દૂર સુધી સંભળાયો (Punjab Police Intelligence headquarters in Mohali) હતો. એસએસપી આઈજી સહિત અનેક અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા (Blast at Mohali Intelligence Office) હતા. આ વિસ્ફોટમાં કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી.

રોકેટ પ્રોપેલ્ડ ગ્રેનેડ ફેંકવામાં આવ્યો: આ બ્લાસ્ટ પંજાબ ઈન્ટેલિજન્સ ઓફિસના ત્રીજા માળે થયો હતો. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે, ઈમારતના ત્રીજા માળે રોકેટ પ્રોપેલ્ડ ગ્રેનેડ ફેંકવામાં આવ્યો હતો. વિસ્ફોટ બાદ બિલ્ડિંગની બારીઓના કાચ તૂટી ગયા હતા. સર્વત્ર અરાજકતા છે. ફોરેન્સિક ટીમોને ઘટનાસ્થળે બોલાવવામાં આવી છે.

હુમલો બિલ્ડિંગની બહારથી થયો: મોહાલીના એસપી (હેડક્વાર્ટર) રવિન્દર પાલ સિંહે કહ્યું છે કે, એક "નાનો વિસ્ફોટ" થયો છે. હુમલો બિલ્ડિંગની બહારથી થયો હતો. આ રોકેટ પ્રકારની આગથી કરવામાં આવ્યું છે. કોઈ જાનહાનિ કે નુકસાન થયું ન હતું. અમારા વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને FSL ટીમ તેની તપાસ કરી રહી છે. પૂછવામાં આવ્યું કે, શું તેને આતંકવાદી હુમલો ગણી શકાય, મોહાલીના એસપી (મુખ્યાલય) રવિન્દર પાલ સિંહ કહે છે, "તેને અવગણી શકાય નહીં. અમે તેની તપાસ કરી રહ્યા છીએ."

સરકારી ઈમારતોમાં હાઈ એલર્ટ: સીએમ ભગવંત માને ડીજીપી વીકે ભાવરા પાસેથી મામલાની રિપોર્ટ માંગી છે. મીડિયાને અડધા કિલોમીટરના અંતરે અટકાવી દેવામાં આવ્યું છે. પોલીસ બિલ્ડિંગની નજીક કોઈને જવા દેતી નથી. તાજેતરમાં ચંદીગઢની બુરૈલ જેલની બહાર એક બોમ્બ મળ્યો હતો. જે બાદ સમગ્ર પંજાબમાં પોલીસ સહિત અન્ય વિભાગોની સરકારી ઈમારતોમાં હાઈ એલર્ટ મૂકવામાં આવ્યું છે. ઈન્ટેલિજન્સ બિલ્ડિંગની બહાર થયેલા હુમલા બાદ વિસ્તારમાં તણાવનું વાતાવરણ છે. તપાસ ટીમો સ્થળ પર છે, પરંતુ આ દરમિયાન કચેરીના બિલ્ડીંગની લાઈટો બુઝાઈ ગયેલી જોવા મળી હતી. સામાન્ય રીતે આવી ઘટના બાદ તમામ લાઇટો ચાલુ થઇ જાય છે.

સમગ્ર વિસ્તારે સીલ: હાલ સમગ્ર વિસ્તારને સીલ કરી દેવામાં આવ્યો છે. ઓફિસમાંથી મીડિયાને પણ છીનવી લેવામાં આવ્યું છે. વહીવટી સ્ટાફ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો છે. બિલ્ડિંગની આસપાસ કોઈ રહેણાંક વિસ્તાર નથી. મળતી માહિતી મુજબ, સમગ્ર વિસ્તારને સીલ કરી દેવામાં આવ્યો છે. ખરેખર, ધડાકો ત્યારે થયો જ્યારે ઓફિસમાં રજા હતી અને મોટાભાગના કર્મચારીઓ બહાર ગયા હતા. હુમલાને કારણે બિલ્ડિંગના કાચ તૂટી ગયા હતા, જોકે કોઈ જાનહાની થઈ ન હતી, રાત્રે 10:00 વાગ્યે આઈટીની ટીમથી લઈને અન્ય પોલીસ ટુકડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી.

ગુનેગારોને વહેલી તકે સજા: પંજાબના પૂર્વ સીએમ કેપ્ટન અમરિન્દર સિંહે કહ્યું કે, "વિસ્ફોટ વિશે સાંભળીને આઘાત લાગ્યો. સદનસીબે કોઈને ઈજા થઈ નથી. આપણા પોલીસ દળ પરનો આ નિર્લજ્જ હુમલો ખૂબ જ ચિંતાજનક છે. હું સીએમને વિનંતી કરું છું, જેથી ગુનેગારોને વહેલી તકે સજા મળે.

ગ્રેનેડ હુમલો ગંભીર ચિંતાનો વિષય: સુભાષ શર્માએ કહ્યું છે કે "પંજાબ પોલીસના ઈન્ટેલિજન્સ હેડક્વાર્ટર પર ગ્રેનેડ હુમલો ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે. પંજાબના મુખ્યપ્રધાને પંજાબની બગડતી કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને ગંભીરતાથી લેવી જોઈએ. ચૂંટણી પ્રવાસો અને રાજકીય વેરભાવ છોડીને પંજાબની ચિંતા કરવાની જરૂર છે.