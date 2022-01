ઉત્તર પ્રદેશ: ભાજપના ધારાસભ્ય મુકેશ વર્માએ રાજીનામું (Up Assembly Election 2022) આપી દીધું છે. શિકોહાબાદ ફિરોઝાબાદથી ધારાસભ્ય છે. મુકેશ વર્માએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પરથી રાજીનામું (BJP MLA Mukesh Verma resigns) પત્ર શેર કરીને રાજીનામાની જાહેરાત કરી છે.

bjp-mla-mukesh-verma-resign

ભાજપના વધુ એક ધારાસભ્યએ પાર્ટી છોડી

યુપીમાં ચૂંટણીનું (Up Assembly Election 2022) બ્યુગલ વાગ્યું ત્યારથી ભાજપમાં રાજીનામાનો તબક્કો (The resignation phase in the BJP) શરૂ થઈ ગયો છે. પ્રધાન સ્વામી પ્રસાદ મૌર્ય અને દારા સિંહ ચૌહાણ સહિત 5 ધારાસભ્યોના રાજીનામા બાદ હવે ભાજપના વધુ એક ધારાસભ્યએ પાર્ટી છોડી દીધી છે.

ધારાસભ્ય મુકેશ વર્માએ સ્વામી પ્રસાદ મૌર્યને સમર્થન આપ્યું

ફિરોઝાબાદ જિલ્લાની શિકોહાબાદ બેઠક પરથી ભાજપના ધારાસભ્ય (BJP MLA from Shikohabad seat) ડૉ. મુકેશ વર્માએ રાજીનામું આપી દીધું છે. 11 જાન્યુઆરીએ લખાયેલા રાજીનામું પત્ર શેર કરતા આજે મુકેશ વર્માએ તેમના ટ્વિટર એકાઉન્ટ પર કહ્યું છે કે, 'ભાજપ સરકારના 5 વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન દલિત, પછાત અને લઘુમતી સમુદાયના નેતાઓ અને જનપ્રતિનિધિઓ પર કોઈ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું નથી અને દલિતો, પછાત, ખેડૂતો અને બેરોજગારોની ઉપેક્ષા કરવામાં આવી હતી. આ કારણોસર, હું ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રાથમિક સભ્યપદેથી રાજીનામું આપું છું. તેમજ ધારાસભ્ય મુકેશ વર્માએ સ્વામી પ્રસાદ મૌર્યને સમર્થન આપ્યું છે.

મુકેશ વર્મા સમાજવાદી પાર્ટીમાં જોડાય તેવી ચર્ચા

વાસ્તવમાં મુકેશ વર્મા જે સીટ પરથી ભાજપના ધારાસભ્ય છે. મુલાયમ સિંહ યાદવ પણ તે બેઠક પરથી ચૂંટણી લડીને વિધાનસભા પહોંચ્યા હતા. એવું માનવામાં આવે છે કે મુકેશ વર્મા સમાજવાદી પાર્ટીના સુપ્રીમો અખિલેશ યાદવને મળ્યા છે અને 14 જાન્યુઆરીએ સપામાં જોડાઈ શકે છે.