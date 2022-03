ઇમ્ફાલઃ ભાજપે આજે મણિપુરના નવા સીએમના નામની જાહેરાત (N Biren gets second term as Manipur CM) કરી છે. રાજ્યના કાર્યવાહક મુખ્યપ્રધાન એન. બિરેન સિંહને ધારાસભ્ય દળના નેતા તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. આજે ઇમ્ફાલમાં ભાજપ કાર્યાલયમાં વિધાનમંડળ પક્ષની બેઠક યોજાઈ (N Biren to continue as Manipur CM) હતી, જેમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ અધિકારિમયુમ શારદા દેવી અને ભાજપના ધારાસભ્યોએ હાજરી આપી હતી. રાજ્યમાં પ્રથમ વખત પૂર્ણ બહુમતી મેળવ્યા બાદ ભાજપના નેતાઓએ મણિપુરમાં સરકારની રચના અંગે ચર્ચા કરી હતી. રાજ્યમાં પાર્ટીની આ સતત બીજી સરકાર બનવા જઈ રહી છે.

સર્વસંમતિથી તેના નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા: કેન્દ્રીય નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે રવિવારે જાહેરાત કરી કે, એન. બિરેન સિંહ બીજી ટર્મ માટે મણિપુરના મુખ્યપ્રધાન તરીકે ચાલુ રહેશે. બીજેપી દ્વારા કેન્દ્રીય નિરીક્ષક તરીકે મણિપુર મોકલવામાં આવેલા સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે, સિંહને પક્ષના રાજ્ય વિધાનસભા પક્ષ દ્વારા સર્વસંમતિથી તેના નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા. વિધાનસભા પક્ષની બેઠક અને જાહેરાત છેલ્લા 10 દિવસની અનિશ્ચિતતા પછી આવી છે, કારણ કે હરીફ નેતા બિરેન સિંહ અને વરિષ્ઠ ભાજપના ધારાસભ્ય ટી બિસ્વજીત સિંહ કેન્દ્રીય નેતાઓને મળવા બે વાર દિલ્હી પહોંચ્યા હતા, જેની હરીફ શિબિરો દ્વારા એકત્રીકરણની કવાયત તરીકે ટીકા કરવામાં આવી હતી.

પાર્ટીમાં મતભેદ હોવાનો ઈન્કાર: સીતારમણ અને કેન્દ્રીય કાયદા અને ન્યાય પ્રધાન કિરેન રિજિજુ, જેમને સહ-નિરીક્ષક બનાવવામાં આવ્યા હતા, રાજ્યમાં નવા ચૂંટાયેલા ભાજપના ધારાસભ્યોની બેઠકમાં ભાગ લેવા માટે રવિવારે ઇમ્ફાલ પહોંચ્યા હતા. કેન્દ્રીય શ્રમ પ્રધાન ભૂપેન્દ્ર યાદવ, ભાજપના રાજ્યસભા સભ્ય લૈશ્મ્બા સનાજોબા અને પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સંબિત પાત્રા પણ મહત્વપૂર્ણ બેઠક માટે ઉડાન ભરી હતી. મણિપુરમાં તાજેતરમાં યોજાયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, ભાજપ 60 સભ્યોના ગૃહમાં 32 બેઠકો જીતીને સત્તામાં પરત ફર્યું હતું.