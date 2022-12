બિહાર: દારૂ પર પ્રતિબંધ લગાવેલા બિહારના સારણમાં નકલી દારૂના કારણે અત્યાર સુધી 38 લોકોના મોત થયા છે. (38 people died to poisonous liquor in Bihar) વિપક્ષે આ મુદ્દે બિહારના મુખ્યપ્રધાન નીતીશ કુમાર પર પ્રહાર કર્યા હતા. વિધાનસભામાં નીતીશ કુમારે વિપક્ષના આરોપોનો જવાબ આપતા કહ્યું કે, નકલી શરાબ પીનાર ચોક્કસ મરી જશે, લોકોએ પોતે જ સાવધાન રહેવું પડશે.(Nitish Kumar statement on toxic liquor death)

નીતિશ કુમારનો બફાટ: નીતિશ કુમારે કહ્યું કે “જ્યારે બિહારમાં દારૂબંધી ન હતી ત્યારે પણ લોકો નકલી દારૂ પીને મૃત્યુ પામતા હતા. અન્ય રાજ્યોમાં પણ આવી ઘટનાઓ બને છે. લોકોએ સતર્ક રહેવું જોઈએ. બિહારમાં દારૂ પર પ્રતિબંધ હોવાથી કોઈને કોઈ નકલી વેચાશે, લોકો તેને પીને મૃત્યુ પામ્યા છે. મેં અધિકારીઓને કહ્યું છે કે ગરીબોને ન પકડો, આ ધંધો કરનારાઓને પકડો." દારૂબંધીના કાયદાથી ઘણા લોકોને ફાયદો થયો છે, ઘણા લોકોએ દારૂ છોડી દીધો છે. નીતીશે અપીલ કરી હતી કે કોઈએ દારૂ સાથે જોડાયેલો ધંધો ન કરવો જોઈએ અને કોઈ ધંધો કરવો જોઈએ. જો જરૂર પડે તો સરકાર અન્ય ધંધા માટે 1 લાખ રૂપિયા સુધી આપવા તૈયાર છે.

આ પણ વાંચો - બિહારમાં 20 લોકોના શંકાસ્પદ મોત, ઝેરી દારૂ પીવાથી મોતની આશંકા

માનસિક સંતુલન બગડ્યું: લોકસભામાં બિહાર લઠ્ઠાકાંડનો મુદ્દો ગુંજ્યો હતો. બિહાર બીજેપી અધ્યક્ષ સંજય જયસ્વાલે કહ્યું, "મોટા પોલીસ અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી ન થાય ત્યાં સુધી દારૂ પર પ્રતિબંધ લાગુ કરી શકાય નહીં. નીતીશ કુમારનો આમાં નિહિત સ્વાર્થ છે. આના કારણે લોકોના મોત થયા છે. બચાવવા માટે નાના અધિકારીઓ પર જ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. નીતિશ કુમારનું માનસિક સંતુલન બગડ્યું છે. જો તેઓ દિલ્હી આવે તો અમે તેમની સારવાર કરાવી શકીએ."

પરિવારજનોએ ઉઠાવ્યાં: ઝેરી દારૂ પીવાથી થઇ રહેલી મોત બાદ પરિવારજનો તંત્રની સામે પ્રશ્નો ઊઠાવી રહ્યાં છે કે જો દારૂબંધી છે તો લોકો દારૂ ક્યાંથી પી રહ્યાં છે અને પોતાનો જીવ કઇ રીતે ગુમાવી રહ્યાં છે? ઇસપુર પ્રખંડનાં ડોઇલા અને મસરખ પ્રખંડનાં યદુપુર ગામની સાથે સાથે અમનોર અને મઢોરામાં પણ આ દારૂથી લોકોનું મોત થયું છે. વહીવટી તંત્રની બેદકારી બાદ અધિકારીઓ વિરૂદ્ધ એક્શન લેવાની માંગ કરી છે. સદલ હોસ્પિટલમાં લોકોની મોત બાદ હોબાળો થઇ રહ્યો છે.

આ પણ વાંચો - બિહારમાં 20 લોકોના શંકાસ્પદ મોત, ઝેરી દારૂ પીવાથી મોતની આશંકા