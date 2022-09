નવી દિલ્હી: હિન્દી ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના પ્રખ્યાત ગાયક અને ફિલ્મ નિર્માતા ભૂપેન હજારિકાનો જન્મ 8 સપ્ટેમ્બર 1926ના રોજ આસામના સાદિયામાં થયો હતો. આજે તેમની 96મી જન્મજયંતિ ઉજવવામાં આવી રહી છે. હજારિકા એક જાણીતી આસામી-ભારતીય ગાયિકા હતી, જેણે સેંકડો ફિલ્મો માટે સંગીત આપ્યું હતું. ગૂગલે હજારિકાને તેમની જન્મજયંતિના અવસર પર વિશેષ ડૂડલ (Dr Bhupen Hazarika Google Doodle) દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.

ભૂપેન હજારિકા ગૂગલ ડૂડલ: આજના ગૂગલ ડૂડલમાં ડો. ભૂપેન હજારિકા હાર્મોનિયમ વગાડતા જોઈ શકાય છે. આ ડૂડલ મુંબઈના ગેસ્ટ આર્ટિસ્ટ રૂતુજા માલીએ બનાવ્યું છે. ભૂપેન હજારિકા બહુમુખી પ્રતિભા ધરાવતા હતા. તેમણે તેમના ગીતો અને સંગીતથી હિન્દી સિનેમા અને સંગીતમાં અમીટ છાપ છોડી હતી. ભૂપેન હજારિકાએ આવા ઘણા ગીતો ગાયા છે જેને આજે પણ લાખો લોકો પસંદ કરે છે.

હજારિકાના સંગીતે લોકોને એક કર્યા હજારિકા ઉત્તરપૂર્વ ભારતના મુખ્ય સામાજિક-સાંસ્કૃતિક સુધારકોમાંના એક હતા. તેમના સંગીતે જીવનના તમામ ક્ષેત્રના લોકોને એક કર્યા. તેમના પિતા મૂળ શિવસાગર જિલ્લાના નાઝીરા નગરના રહેવાસી હતા. તેમનું ગૃહ રાજ્ય, આસામ, એક એવો પ્રદેશ છે જે હંમેશા વિવિધ જાતિઓ અને ઘણા સ્વદેશી જૂથોનું ઘર રહ્યું છે. ભૂપેન હજારિકાએ તેમનો પ્રારંભિક અભ્યાસ ગુવાહાટીથી કર્યો હતો. આ પછી તેણે BHUમાંથી પોલિટિકલ સાયન્સનો અભ્યાસ કર્યો. કૉલેજથી સંગીતમાં તેમનો રસ વધુ વધ્યો. ભૂપેનને બનારસમાં ઉસ્તાદ બિસ્મિલ્લા ખાન, કાંથે મહારાજ અને અનોખીલાલ પાસેથી શાસ્ત્રીય સંગીતનો સાથ મળ્યો. આ પછી ભૂપેન હજારિકાએ તેમના આસામી ગીતોમાં (Assamese Indian Singer) આ ગાવાની શૈલીનો ઉપયોગ કર્યો.

ગૂગલે ડૂડલ દ્વારા આપી શ્રદ્ધાંજલિ ભૂપેન હજારિકાને સંગીત અને સંસ્કૃતિમાં તેમના ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન માટે સંગીત નાટક અકાદમી પુરસ્કાર, દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર, પદ્મ શ્રી અને પદ્મ ભૂષણ જેવા અનેક પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કારોથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. વર્ષ 2019 માં, તેમને મરણોત્તર ભારત રત્ન, ભારતનો સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. આ ખાસ અવસર પર ગૂગલે ખાસ ડૂડલ દ્વારા તેમને યાદ કર્યા છે. ભૂપેન હજારિકા પ્રખ્યાત સંગીતકાર, આસામી-ભારતીય ગાયક, કવિ, ફિલ્મ નિર્માતા અને ગીતકાર હતા. તેમણે છ દાયકાની તેમની કારકિર્દીમાં સેંકડો ફિલ્મો માટે સંગીત આપ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં ગૂગલે પણ ડૂડલ દ્વારા તેમને શ્રદ્ધાંજલિ (Google also paid tribute to Bhupen Hazarika through a doodle) આપી છે.

