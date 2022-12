ભોપાલ: આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી 2023ને લઈને મધ્યપ્રદેશનું રાજકીય વાતાવરણ ચરમસીમાએ છે. અહીં દર બીજા દિવસે એક યા બીજા મુદ્દે રાજકીય હોબાળો થાય છે. હજુ રાજા પત્રિયાના વિવાદાસ્પદ નિવેદનનો બંદોબસ્ત પૂરો થયો ન હતો કે ભાજપના રાજવર્ધન સિંહના નામે નવો વિવાદ સામે આવ્યો(Rajvardhan singh datti Village serious allegations) છે. જેમાં ગઈ કાલે રાજવર્ધન સિંહ પર બળાત્કારનો આરોપ લગાવતી યુવતીનો વીડિયો વાયરલ (Video of girl accusing of rape goes viral)થયો હતો. 24 કલાક પણ નથી થયા કે યુવતીએ આ વીડિયો ફેક હોવાનું કહીને પોતાનું નિવેદન પાછું ખેંચ્યું હતું.(Girl turned serious allegations against minister)

યુવતીનો ખુલાસો

મંત્રીએ કંઈ કહેવાને બદલે ઈટીવી ભારતને મોબાઈલ પર મેસેજ કર્યોઃ આ સંદર્ભે ઈટીવી ભારતે મંત્રી રાજવર્ધન સિંહ દત્તીગાંવ(Rajvardhan singh datti Village serious allegations) સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે તેમણે વાત કરી ન હતી, પરંતુ મોબાઈલ પર મેસેજ આપ્યો હતો કે ‘યુવતીએ તેનું લેખિતમાં નિવેદન આપ્યું છે અને જો યુવતી જાતે આ મામલે સફાઈ આપી ચુકી છે ત્યારે હું કઈ કહેવા નથી (Girl turned serious allegations against minister) માંગતો.'

વીડિયો ફેલાવનારાઓ સામે છોકરી કરશે કાયદેસરની કાર્યવાહીઃ યુવતીએ કહ્યું કે રાજવર્ધન સિંહને ખૂબ જ આદરણીય વ્યક્તિ તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા છે. પોતાનો નવો વીડિયો જાહેર કરીને તેણે આ સમગ્ર ઘટનાને નકલી ગણાવી છે. પોતાનો બચાવ કરતાં યુવતીએ પત્ર પણ લખ્યો છે. જેમાં તે કહી રહી છે કે જે લોકો વીડિયો ફેલાવી (Video of girl accusing of rape goes viral)રહ્યા છે તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં (Legal action will be taken against spreading video) આવશે. નોંધનીય છે કે ગઈ કાલે વાઈરલ થયેલા વીડિયોમાં તે યુવતી રાજવર્ધન સિંહ વિરુદ્ધ બડાઈ કરતી જોવા મળી હતી. એટલું જ નહીં તેણે ત્યાં હાજર હોટલ સ્ટાફ સાથે પણ ગેરવર્તણૂક કરી હતી. આ વીડિયો બાદ સમગ્ર મધ્યપ્રદેશમાં રાજકીય ગલિયારામાંથી હલચલ મચી ગઈ હતી. (Girl take legal action against who spread video)

અગાઉના વીડિયોમાં શું કહ્યું હતુંઃ સોશિયલ મીડિયામાં એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો હતો (Video of girl accusing of rape goes viral) જેમાં એક છોકરી રાજ્યના ઉદ્યોગ મંત્રી રાજવર્ધન સિંહ દાત્તીગાંવ પર બળાત્કારી હોવાનો આરોપ લગાવી (Rajvardhan singh datti Village serious allegations) રહી છે. આ વીડિયો બદનવરની હોટેલ પ્રાચી શ્રી રિસોર્ટનો છે. જ્યાં આ યુવતી હોટલ મેનેજરની સંમતિ વિના હોટલમાં રોકાઈ હતી. જ્યારે હોટલના મેનેજરે તેની સામે વાંધો ઉઠાવ્યો તો તેણે દલીલ શરૂ કરી અને ત્યાં હાજર લોકો નારાજ થઈ ગયા. આટલું જ નહીં, તેણીએ દત્તીગાંવ(Rajvardhan singh datti Village serious allegations) સાથેના તેના સંબંધોને ટાંકવાનું શરૂ કર્યું. તેણે મંત્રીને ત્યાં સુધી કહ્યું કે "તે તમારા માટે મંત્રી બનશે, તે બળાત્કારી છે". આ સાંભળીને એક મંત્રીના સમર્થકે યુવતી પર દત્તીગાંવ વિશે અપમાનજનક શબ્દો બોલવા પર વાંધો ઉઠાવ્યો, જેને યુવતીએ તેના મોબાઈલમાંથી કંઈક બતાવ્યું, તો કાર્યકર્તાએ બોલવાનું બંધ કરી દીધું. વાયરલ વીડિયોમાં યુવતીએ (Video of girl accusing of rape goes viral)કહ્યું, "રાજવર્ધન ક્યાં છે, તે અમને બરબાદ કરવા આવ્યો છે". હોટલમાં રોકાઈને આઈડી માંગવા પર મહિલા અને ત્યાં હાજર લોકો વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો, જેના પર મહિલા મલિકને મોકલવાનું કહેતી જોવા મળે છે. મહિલાએ વીડિયોમાં એમ પણ કહ્યું કે 'આ વખતે રાજવર્ધન સિંહ દાત્તીગાંવને ટિકિટ નહીં મળે, તે મંત્રી મહિલા સાથે હાજર વ્યક્તિના પગ સ્પર્શ કરશે અને મારા પણ'. મહિલાનો આ વીડિયો ઝડપથી વાયરલ (Video of girl accusing of rape goes viral) થઈ રહ્યો હતો.