ભોપાલ : મધ્યપ્રદેશની જિલ્લા અદાલતે જમીન સોદાના મુદ્દે જયા બચ્ચનને નોટિસ ફટકારી(Bhopal district Court notice to MP Jaya Bachchan0 છે. ભોપાલ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટે 7 એપ્રિલે નોટિસ જારી કરી હતી અને તેમને 30 એપ્રિલ સુધીમાં પોતાનો જવાબ દાખલ કરવા માટે કોર્ટમાં હાજર થવા માટે કહેવામાં આવ્યું(Order to appear in court) છે. આ નોટિસ ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય જિતેન્દ્ર ડાગાના પુત્ર અનુજ ડાગા દ્વારા સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ બચ્ચન વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવેલા ફોજદારી કેસના આધારે જારી કરવામાં આવી છે, જેમાં તેમના પર ચુકવણીનો એક ભાગ પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ જમીન વેચાણનો સોદો રદ કરવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે.

જયા બચ્ચન પર સંમત રકમ કરતા વધુ કિંમત માંગવાનો આરોપ - ડાગાના વકીલ ઈનોશ જ્યોર્જ કાર્લોએ શનિવારે એજન્સી સાથે વાત કરતા કહ્યું કે, ફરિયાદમાં જયા બચ્ચન પર સંમત રકમ કરતા વધુ માંગ કરવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. કાર્લોના કહેવા પ્રમાણે ડાગાએ જયા બચ્ચનને એક કરોડ રૂપિયા એડવાન્સ આપીને જમીન ખરીદવાનો કરાર કર્યો હતો. આ રકમ જયા બચ્ચનના ખાતામાં જમા કરવામાં આવી હતી. જોકે, થોડા દિવસો બાદ અનુજ ડાગાના ખાતામાં પૈસા પરત આવી ગયા હતા. બાદમાં, તેઓએ વાટાઘાટ કરેલ રકમ કરતાં વધુ કિંમતની માંગણી કરી.

બચ્ચન પાસે ભોપાલ જિલ્લાના સેવાનિયા ગૌરમાં 5 એકર જમીન છે - કાર્લોએ દાવો કર્યો હતો કે બચ્ચન પાસે ભોપાલ જિલ્લાના સેવનિયા ગૌરમાં 5 એકર જમીન છે, જે તેણે લગભગ 12 વર્ષ પહેલા ખરીદી હતી. વકીલે કહ્યું કે તેણે રાજેશ હૃષીકેશ યાદવને જમીન વેચવાની સત્તા આપી હતી.