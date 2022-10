નવી દિલ્લી: આ વર્ષે 24મી ઓક્ટોબરે દિવાળી (Be careful this Diwali) નો તહેવાર ઉજવવામાં આવશે. આવી સ્થિતિમાં લોકોએ પોતાની તૈયારીઓ કરી લીધી છે, પરંતુ બાકીની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં જ્યાં એક તરફ તેઓ તહેવારની ઉજવણી કરવા માટે તૈયાર છે, તો બીજી તરફ છેતરપિંડી કરનારાઓ પણ તમારી મહેનતની કમાણી લૂંટવા માટે તૈયાર છે. આ તહેવારોના અવસર પર છેતરપિંડી (Cyber Alert for Diwali) કરનારાઓ જાળી ફેલાવવામાં વ્યસ્ત હોય છે. લોટરી, ઓફર્સ, કેશબેક પોઈન્ટ્સ, ફ્રી મોબાઈલ રિચાર્જ, બોનસ પોઈન્ટ્સ, ફ્રી ગીફ્ટ અને લોન વગેરેના નામે છેતરપિંડી કરનારાઓ લોકોને છેતરવાનું કામ કરે છે. આવી સ્થિતિમાં આ દિવાળીએ તમારે સાવચેત રહેવાની જરૂર છે અને તમારે કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખીને તમારી મહેનતની કમાણીનું રક્ષણ કરવું પડશે.

નોકરીની ઓફર્સ: છેતરપિંડી સામાન્ય રીતે ઓનલાઈન સેવાઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેમ કે છેતરપિંડી વેબસાઈટ અથવા જાણીતી કંપનીઓ અથવા બ્રાન્ડ્સ તરફથી હોવાનો દાવો કરાયેલા અણગમતા ઈ મેઈલ દ્વારા અને કેટલીકવાર સ્કેમર્સની લાલચ એટલી ચોક્કસ હોય છે કે, નોકરીની ઓફર અસલી છે કે નકલી તે નક્કી કરવું મુશ્કેલ બની જાય છે. જો કોઈ ભરતી કરનાર કહે છે કે, તમારે નોકરી મેળવવા માટે ચોક્કસ રકમ ચૂકવવી પડશે, તો તે છેતરપિંડી હશે. કોઈ સંસ્થા કે કંપની ક્યારેય તેમના માટે કામ કરવા માટે પૈસા માંગતી નથી.

સાયબર ક્રાઈમ: ડિજિટાઈઝેશન વધવાથી સાયબર ક્રાઈમમાં પણ વધારો થયો છે. સાયબર અપરાધીઓ છેતરપિંડીની જાળમાં ફસાવવા માટે વિવિધ પ્રકારની લલચાવનારી રીતો સાથે આવ્યા છે. આમાંની એક સૌથી સામાન્ય નોકરી છે. નકલી નોકરીની લાલચ આપી પૈસા પડાવવાના અનેક કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે. તેને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે એક એડવાઈઝરી જારી કરી છે. આ હેઠળ મંત્રાલયે યુવાનોને ચેતવણી આપતાં નકલી ઓનલાઈન જોબ ઑફર્સને ઓળખવાના કેટલાક રસ્તાઓ આપ્યા છે. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે અપીલ કરી છે કે, જો કોઈની સાથે ઓનલાઈન છેતરપિંડી થઈ હોય અથવા આવી ઓફર મળે તો તરત જ મંત્રાલયની સાયબર ક્રાઈમ વિંગને જાણ કરો. આ માટે તમે નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ www.cybercrime.gov.in પર લોગઈન કરીને ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો.

સાવચેત રહેવાની જરૂર: દિવાળીના અવસર પર જો તમને આવો કોઈ સંદેશ મળ્યો હોય, જેમાં પૂર્વ મંજૂર લોન આપવા જેવી બાબતો કહેવામાં આવી હોય. તેથી તમારે સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. જો તેમાં કોઈ લિંક હોય તો તેના પર ક્લિક કરીને મેસેજ ડિલીટ કરવાનું ભૂલશો નહીં. દિવાળી પર આવા ઘણા મેસેજ ફરતા હોય છે, જેમાં લોકોને ફ્રીમાં ગિફ્ટ આપવાનું કહેવામાં આવે છે. પરંતુ તમારે આવી લિંક્સ અથવા મેસેજથી દૂર રહેવું જોઈએ. આ લિંક્સ દ્વારા છેતરપિંડી કરનારાઓ તમને છેતરવાનું કામ કરે છે. તેઓ બેંકિંગ માહિતી લઈને તમારી મહેનતની કમાણી ચોરી કરી લેશે.

OTP આપશો નહીં: જો તમને કોઈ કોલ આવે જેમાં તમારી લોટરી નીકળી રહી હોય, તો આવા કોલ પર ક્યારેય વાત ન કરો અને આ નંબરોને બ્લોક કરી દો અને નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરો. તેઓ છેતરપિંડી કરનારા છે અને લોટરીના બહાને તમારી ગોપનીય બેંકિંગ માહિતી લઈને તમને છેતરવાનું કામ કરે છે. તમારે આ વાત પર સૌથી વધુ ધ્યાન આપવું પડશે કે, તમારે તમારા મોબાઈલ પર મળેલા OTPને કોઈને કહેવાની જરૂર નથી. જો કોઈ બેંક ઓફિસર તરીકે દેખાડીને, KYC કરાવવાના નામે, ઑફર્સની લાલચ આપીને તમારા મોબાઈલ નંબર પર OTP માંગે છે, તો તે આપશો નહીં.