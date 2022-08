ન્યૂઝ ડેસ્કઃ વર્ષ 2013માં સુપ્રીમ કોર્ટે EVM મશીનમાં NOTA NOTA-None of the above નો વિકલ્પ આપવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આ આદેશ અનુસાર, જો કોઈ મતદારને તેના મતવિસ્તારમાં કોઈ ઉમેદવાર પસંદ નથી, તો તે NOTAનો વિકલ્પ પસંદ કરી શકે છે. પીપલ્સ યુનિયન ઓફ સિવિલ લિબર્ટીઝ દ્વારા દાખલ Milestone Decision by Supreme Court કરવામાં આવેલી અરજી પર કોર્ટનો Application in Supreme Court આ નિર્ણય આપવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણયમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે જે લોકો તેમના અધિકારનો ઉપયોગ નહીં કરે તેમના નામ પણ નોંધવામાં આવશે. જો કે, તેના પર અરજદારે કોર્ટને કહ્યું કે આ નિયમ ગુપ્ત મતદાનના અધિકારનું ઉલ્લંઘન કરશે. સુપ્રીમ કોર્ટના આ નિર્ણયને ભારતીય મતદારોના અધિકારોના સંદર્ભમાં ઐતિહાસિક નિર્ણય માનવામાં આવે છે.

377ની કલમઃ લિંગ સમાનતાના ક્ષેત્રમાં સુપ્રીમ કોર્ટે 2017માં મોટો આદેશ આપ્યો હતો. આ આદેશ અનુસાર, કોર્ટે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 377ની તે કલમને નાબૂદ કરી દીધી હતી, જે મુજબ બે પુખ્ત વયના લોકો વચ્ચે સહમતિથી સેક્સ દરમિયાન 'અકુદરતી સંબંધ'ને ગુનો માનવામાં આવતો હતો. કોર્ટના આ નિર્ણય બાદ એલજીબીટી સમુદાયના લોકોએ મોટા પાયે ઉજવણી કરી હતી. આ પહેલા દિલ્હી હાઈકોર્ટે પણ કલમ 377ના આ ભાગને ગેરબંધારણીય જાહેર કર્યો હતો, પરંતુ બાદમાં સુપ્રીમ કોર્ટે 2013માં તેને ફરીથી લાગુ કરી દીધો હતો.

ગોપનીયતાનો અધિકારઃ 2017 માં, સુપ્રીમ કોર્ટે ગોપનીયતાના અધિકારને ભારતના બંધારણ હેઠળ મૂળભૂત અધિકાર તરીકે જાહેર કર્યો. ચીફ જસ્ટિસ જે. ખેહરની આગેવાની હેઠળની નવ ન્યાયાધીશોની બંધારણીય બેંચે ચુકાદામાં કહ્યું હતું કે બંધારણની કલમ 21 હેઠળ આપવામાં આવેલા અધિકારો હેઠળ ગોપનીયતાનો અધિકાર કુદરતી રીતે સુરક્ષિત છે. બંધારણીય બેંચના અન્ય સભ્યોમાં જસ્ટિસ જે ચેલમેશ્વર, જસ્ટિસ એસએ બોબડે, જસ્ટિસ આરકે અગ્રવાલ, જસ્ટિસ આરએફ નરીમન, જસ્ટિસ એએમ સપ્રે, જસ્ટિસ ડીવાય ચંદ્રચુડ, જસ્ટિસ સંજય કિશન કૌલ અને જસ્ટિસ એસ અબ્દુલ નઝીરનો સમાવેશ થાય છે.

6 દિવસ સુનાવણી થઈઃ ચુકાદા પહેલા, મુખ્ય ન્યાયાધીશ જગદીશ સિંહ ખેહરની આગેવાની હેઠળની નવ જજોની બંધારણીય બેન્ચે ત્રણ અઠવાડિયાના ગાળામાં લગભગ છ દિવસ સુધી સુનાવણી કરી હતી. કે શું ગોપનીયતાના અધિકારને બંધારણમાં સમાવિષ્ટ મૂળભૂત અધિકાર તરીકે ગણી શકાય. સુનાવણી દરમિયાન, કોર્ટે તમામ સરકારી અને ખાનગી સંસ્થાઓની વ્યક્તિગત માહિતી શેર કરવાના ડિજિટલ યુગમાં ગોપનીયતાના અધિકાર સાથે સંબંધિત ઘણા પ્રશ્નો પણ પૂછ્યા. દરમિયાન, અરજદારોએ દલીલ કરી હતી કે ગોપનીયતાનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ મૂળભૂત અધિકાર જીવનની સ્વતંત્રતામાં રહેલો છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે સ્વતંત્રતાના અધિકારમાં ગોપનીયતાના અધિકારનો સમાવેશ થાય છે.

અયોધ્યાનો ચૂકાદોઃ ભારતની સૌથી લાંબી ટ્રાયલ પણ આ વર્ષે 9 નવેમ્બરે પૂરી થઈ. સુપ્રીમ કોર્ટના તત્કાલિન મુખ્ય ન્યાયાધીશ રંજન ગોગોઈની અધ્યક્ષતાવાળી બંધારણીય બેન્ચે અયોધ્યા વિવાદ પર ચુકાદો સંભળાવ્યો હતો. કોર્ટે હિન્દુ પક્ષ વતી વિવાદિત જમીન પર મંદિર બનાવવાનો નિર્ણય આપ્યો હતો. કોર્ટે મુસ્લિમ પક્ષને પાંચ એકર જમીન આપવાનું પણ કહ્યું હતું. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા વિવાદને કારણે એવું માનવામાં આવતું હતું કે આ નિર્ણયથી દેશમાં તણાવ વધી શકે છે, પરંતુ તમામ સમુદાયના લોકોએ તેને શાંતિથી સ્વીકારી લીધો.