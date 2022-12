હૈદરાબાદ: ચણાના લોટ અને કેપ્સિકમમાંથી બનાવેલ શાક (A vegetable made from gram flour and capsicum) ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ હોય છે. ઘણી વખત રૂટીન શાકભાજી ખાધા પછી કંટાળો આવવા લાગે છે, આવી સ્થિતિમાં કંઈક અલગ રેસિપી અજમાવવાની ઈચ્છા થાય છે. આ માટે, ચણાના લોટના કેપ્સિકમ એક ઉત્તમ શાક બની શકે છે જે લંચ અને ડિનર બંનેનો સ્વાદ વધારે છે. ચણાનો લોટ અને કેપ્સિકમ કરી ખૂબ જ સરળતાથી તૈયાર કરવામાં (Gram flour and capsicum) આવે છે, બાળકોને પણ તે ખૂબ જ ગમે છે. જો તમે પણ ખાવાનો સ્વાદ બદલવા માટે કોઈ નવી રેસિપી અજમાવવા માંગતા હોવ તો તમે ચણાના લોટનું કેપ્સિકમ બનાવી શકો છો. ચણાના લોટની કેપ્સીકમ કરી મિનિટોમાં તૈયાર થઈ જાય છે. આ શાક બનાવીને ઓફિસના ટિફિન બોક્સમાં પણ રાખી શકાય છે. ચાલો જાણીએ ચણાના લોટ અને કેપ્સિકમમાંથી બનેલા આ ટેસ્ટી અને સરળ શાકની રેસીપી.

ચણાના લોટના કેપ્સીકમ બનાવવા માટેની સામગ્રી

કેપ્સીકમ - 2-3

ચણાનો લોટ - 3/4 કપ

લાલ મરચું પાવડર - 1 ચમચી

ધાણા પાવડર - 1 ચમચી

હળદર - 1/2 ચમચી

સૂકી કેરી - 1 ચમચી

જીરું - 1 ચમચી

વરિયાળીના બીજ - 1 ચમચી

રાઈ - 1 ચમચી

હીંગ - 1 ચપટી

જીરું પાવડર - 1/2 ચમચી

તેલ - 2-3 ચમચી

મીઠું - સ્વાદ મુજબ

ચણાનો લોટ અને શિમલા મરચાનું શાક બનાવવાની રીત: ચણાના લોટનું કેપ્સિકમ બનાવવા માટે (Besan Shimla Mirch Recipe) સૌથી પહેલા કેપ્સિકમને ધોઈ લો અને તેને કોટનના કપડાથી લૂછી લો. ત્યાર બાદ તેના નાના ટુકડા કરી લો. હવે એક કડાઈમાં ચણાનો લોટ નાંખો અને તેને ધીમી આંચ પર સૂકવી લો. (Ingredients for making gram flour capsicum) જ્યારે ચણાના લોટનો રંગ સોનેરી થઈ જાય ત્યારે ગેસ બંધ કરો અને એક બાઉલમાં ચણાના લોટને કાઢી લો. હવે એક કડાઈમાં તેલ મૂકી મધ્યમ તાપ પર ગરમ કરો. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં સરસવ, જીરું, વરિયાળી અને હિંગ નાખીને થોડી સેકંડ માટે સાંતળો. આ પછી તેમાં સમારેલા કેપ્સીકમ ઉમેરો અને કેપ્સીકમ બરાબર સોફ્ટ ન થાય ત્યાં સુધી પકાવો. આ પછી તેમાં હળદર, લાલ મરચું પાવડર અને બીજા બધા સૂકા મસાલા નાખીને મિક્સ કરો. સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખો અને મસાલાની સુગંધ આવવા માંડે ત્યાં સુધી શાકને પકાવો.

રોટલી કે પરાઠા સાથે ખાઈ શકો છો: આ પછી શાકભાજીમાં પહેલાથી શેકેલા ચણાનો લોટ ઉમેરીને બરાબર મિક્ષ કરી લો. હવે શાકમાં થોડું પાણી છાંટીને લાડુની મદદથી હલાવતા જ રાંધો. હવે પેનને ઢાંકીને શાકભાજીને ધીમી આંચ પર 7-8 મિનિટ માટે શેકો. આ દરમિયાન શાકભાજીને વચ્ચે-વચ્ચે હલાવતા રહો. નિયત સમય પછી ગેસ બંધ કરી દો. તૈયાર છે ચણાના લોટની ટેસ્ટી કેપ્સીકમ કઢી. તેને રોટલી કે પરાઠા સાથે ખાઈ શકો છો.