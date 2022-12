બેંગલુરુ: કર્ણાટકના બેંગલુરુમાં પોલીસે રાત્રે 11 વાગ્યા પછી બહાર નીકળવા બદલ એક યુગલને દંડ (Bengaluru couple fined for being out at night) ફટકાર્યો છે. એવું કહેવાય છે કે, ગુરુવારે પોલીસકર્મીઓએ દંપતીને મધ્યરાત્રિ પછી એટલે કે 11 વાગ્યા પછી ઘરની નજીક રસ્તા પર હોવાના કારણે એક હજાર રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો હતો. આના પર દંપતીએ કાયદાનો ભંગ કરવા બદલ Paytmમાંથી દંડ ભર્યો. આ ઘટના બની ત્યારે દંપતી જન્મદિવસની પાર્ટીમાં હાજરી આપીને ઘરે જઈ રહ્યું હતું. ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશનરે બંને પોલીસકર્મીઓને સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે.

ટ્વિટ કરીને માંગી મદદ: આ સંબંધમાં કાર્તિક પાત્રીએ (Bengaluru couple fined) પોતાની ઘટના વિશે ટ્વિટ કરીને બેંગલુરુ શહેરના પોલીસ કમિશનરની મદદની વિનંતી કરી છે. કાર્તિક પાત્રીએ ટ્વિટર થ્રેડમાં લખ્યું છે કે 'હું એક દર્દનાક ઘટના શેર કરવા માંગુ છું, જે રાત્રે મારી પત્ની અને મારી સાથે બની હતી. લગભગ મધરાતના 12.30 વાગ્યા હતા. તે સમયે હું અને મારી પત્ની એક મિત્રની કેક કટિંગ સેરેમનીમાં હાજરી આપીને ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા. અમે માન્યતા ટેક પાર્ક પાછળની સોસાયટીમાં રહીએ છીએ.

કાર્તિક પાત્રીએ ટ્વિટર થ્રેડમાં શું કીધું: તે જ સમયે, કાર્તિક પાત્રીએ ટ્વિટર થ્રેડમાં (Karthik Patri Twitter) લખ્યું હતું કે, અમે અમારા ઘરથી થોડા જ મીટર દૂર હતા ત્યારે એક પોલીસ પેટ્રોલિંગ વાન અમારી નજીક આવીને ઊભી રહી અને પોલીસ યુનિફોર્મમાં બે વ્યક્તિઓએ અમારા આઈડી કાર્ડ બતાવવાની માંગ કરી તેથી અમને નવાઈ લાગી. કારણ કે, સામાન્ય દિવસે રસ્તા પર ચાલતા કપલને તેમનું આઈડી કાર્ડ બતાવવાનું કેમ કહેવામાં આવે? પોલીસકર્મીઓ ગુલાબી હોયસાલા વાનમાં હતા. આ વાન સુરક્ષા પેનિક એપ અને પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ નંબર 112 દ્વારા આપવામાં આવેલી ફરિયાદો (Bengaluru couple fined for being out at night) પર ધ્યાન આપે છે.

11 વાગ્યા પછી રસ્તા પર નહી ફરવાનું: કાર્તિક પાત્રીએ કહ્યું કે, અમે પોલીસને આધાર કાર્ડની તસવીરો બતાવી હતી, પરંતુ તે પછી પોલીસકર્મીઓએ અમારા ફોન જપ્ત કરી લીધા હતા અને અમારી અંગત વિગતોની પૂછપરછ કરી હતી. આના પર, અમે તેમના પ્રશ્નોના જવાબ સરળતાથી આપ્યા. પછી તેમાંથી એકે ચલણ બુક જેવું દેખાતું હતું અને અમારા નામ અને આધાર નંબર લખવાનું શરૂ કર્યું. મુશ્કેલી જોઈને અમે પૂછ્યું કે અમને ચલણ કેમ આપવામાં આવી રહ્યું છે, તો એક પોલીસકર્મીએ કહ્યું કે તેમને 11 વાગ્યા પછી રસ્તા પર ફરવા દેવામાં આવતા નથી.

દંડની માંગણી કરી: કાર્તિક પાત્રીએ કહ્યું કે તે આ વાત સાથે સહમત નથી કે આવો કોઈ નિયમ છે, પરંતુ દંપતીએ પરિસ્થિતિને વધુ ન વધારવાનું નક્કી કર્યું, કારણ કે રાત થઈ ગઈ હતી અને તેમના ફોન જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. પાત્રીએ દાવો કર્યો હતો કે, દંપતીએ (couple fined in bengaluru) આવા નિયમથી અજાણ હોવા બદલ માફી માંગી હતી, પરંતુ પોલીસે તેમને જવા દેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને 3,000 રૂપિયાના દંડની માંગણી કરી હતી.

ધરપકડ કરવાની ધમકી: કાર્તિક પાત્રીએ લખ્યું, 'તે સ્પષ્ટ હતું કે આ બંને અસંદિગ્ધ નાગરિકોને છેતરવા માટે હતા અને અમે તેમનો શિકાર બન્યા. અમે ખરેખર તેમને વિનંતી કરી કે, અમને જવા દો, પરંતુ તેઓ સંમત ન થયા. અમે જેટલી વધુ વિનંતી કરી, તેટલા જ તેઓ કઠોર બન્યા, અમને ધરપકડ કરવાની ધમકી પણ આપી. એવું લાગતું હતું કે આપણે કોઈ દલદલમાં અટવાઈ ગયા છીએ. આપણે જેટલા વધુ સંઘર્ષ કરીએ છીએ, તેટલા ઊંડે ડૂબી ગયા છીએ. આ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહ્યું, જ્યાં સુધી હેરાનગતિ અસહ્ય બની ગઈ. પોલીસકર્મીઓએ પૈસા નહીં ચૂકવવા પર ગંભીર પરિણામો ભોગવવાની ધમકી આપી હતી.

મહિલાને ખૂબ ડરાવી: 'કાર્તિકે લખ્યું કે, હું ભાગ્યે જ મારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખી શક્યો, જ્યારે મારી પત્ની આંસુ વહાવી રહી હતી. કદાચ એમ સમજીને કે તેઓએ એક મહિલાને ખૂબ ડરાવી હતી, એક પોલીસકર્મી મને લઈ ગયો અને મને વધુ મુશ્કેલી ટાળવા માટે ઓછામાં ઓછી રકમ ચૂકવવાની સલાહ આપી. પાત્રીએ કહ્યું કે તે 1,000 રૂપિયા ચૂકવવા સંમત થયો, જે પોલીસકર્મીએ તેને Paytm દ્વારા મોકલવા કહ્યું. તે વ્યક્તિએ તરત જ Paytm QR કોડ પકડી લીધો, મારી સ્કેન કરીને ચૂકવણી કરવાની રાહ જોઈ અને અમને કડક ચેતવણી આપીને છોડી દીધા.

પોલીસકર્મીઓને સસ્પેન્ડ કરયા: ટ્વિટર થ્રેડનો જવાબ આપતા, બેંગલુરુ શહેરના ઉત્તર પૂર્વ વિભાગના પોલીસ નાયબ કમિશનર અનુપએ શેટ્ટીએ આ બાબત તરફ ધ્યાન દોરવા બદલ પાત્રીનો આભાર માન્યો હતો અને તેમને પોલીસ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપી હતી. આજે તે બંને પોલીસકર્મીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા.