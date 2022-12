હૈદરાબાદ: હળદર એક એવી ઔષધી છે, (Benefits of Turmeric for Skin) જે ન માત્ર ઘણી શારીરિક સમસ્યાઓથી બચાવે છે, પરંતુ ત્વચા સંબંધિત સમસ્યાઓને પણ દૂર કરે છે. હળદરનો ઉપયોગ ત્વચાની સંભાળમાં વર્ષોથી કરવામાં આવે છે. સુંદરતા વધારવા માટે ત્વચા પર હળદરનો ઉપયોગ અવશ્ય કરો. દરેક વ્યક્તિને સ્વચ્છ, નિષ્કલંક, ચમકતી, સ્વસ્થ ત્વચા જોઈએ છે. હળદરના નિયમિત ઉપયોગથી આ બધી સમસ્યાઓથી બચી શકાય છે. ચાલો જાણીએ ત્વચા પર હળદર લગાવવાથી શું ફાયદા થાય છે (Benefits of applying turmeric on skin) અને તેમાંથી બનેલા કેટલાક ઘરેલુ ફેસ પેક વિશે.

ખીલને વધતા અટકાવે છે: જો તમારા ચહેરા પર ખીલ છે, તો ત્વચા પર હળદરનો ઉપયોગ ચોક્કસ કરો. (Uses of turmeric in skin care) આજકાલ ખીલના ઈલાજ માટે બજારમાં અનેક પ્રકારની પ્રોડક્ટ્સ, ક્રીમ ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ તેનાથી બળતરા, ડાઘ, ચકામાની સમસ્યા વધી શકે છે. ખાસ કરીને, આ ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરવાને બદલે, કિશોરવયના બાળકોએ માત્ર ઘરેલું કુદરતી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેની કોઈ આડઅસર થતી નથી. હળદરમાં એન્ટિસેપ્ટિક ગુણ હોય છે, જે ખીલને વધતા અટકાવે છે. તેમજ તેમાં રહેલ કર્ક્યુમિન, એન્ટી ફંગલ, એન્ટી બેક્ટેરિયલ તત્વો ખીલ સામે લડે છે અને ડાઘ ઘટાડે છે.

ઘા અને ઇજાઓના સોજા ઘટાડે છે: હળદરમાં બળતરા વિરોધી અને એન્ટિ-બેક્ટેરિયલ તત્વો હોય છે, આ બંને ઘા અને ઇજાઓને સાજા કરીને ડાઘ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. તમે હળદરના નિયમિત ઉપયોગથી જૂના ફોલ્લીઓ પણ ઘટાડી શકો છો. પિગમેન્ટેશન, હાઈપરપીગ્મેન્ટેશનની સમસ્યાને દૂર કરવામાં હળદર ખૂબ જ ફાયદાકારક છે.

કરચલીઓ દૂર કરે છે: ઉંમર વધવાની સાથે ત્વચામાં કરચલીઓ, ફાઈન લાઈન્સ અને પેચી સ્કીનની સમસ્યા વધે છે. સૂર્યના હાનિકારક યુવી કિરણો પણ ક્યારેક ત્વચાની અકાળ વૃદ્ધત્વનું કારણ બને છે. જો કે, હળદરમાં હાજર કર્ક્યુમિનનો એન્ટીઑકિસડન્ટ ગુણ મુક્ત રેડિકલના ઉત્પાદનને અટકાવે છે. કરચલીઓ, ફાઇન લાઇન્સ ઘટાડે છે અને ત્વચાનો સ્વર હળવો કરે છે.

શુષ્કતાની સમસ્યા દૂર કરે છે: ત્વચાની શુષ્કતા તિરાડો, નિર્જીવ, નિસ્તેજ ત્વચા, ડિહાઇડ્રેટેડ વગેરે સમસ્યાઓનું કારણ બને છે. હળદર તમારી ત્વચાને પોષણ અને ભેજ પ્રદાન કરે છે. મૃત કોષોને દૂર કરીને ત્વચાને ઊંડે સુધી હાઇડ્રેટ કરે છે. શુષ્કતાની સમસ્યા દૂર કરે છે.