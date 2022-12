હૈદરાબાદ: સુપરફૂડમાં સામેલ કિસમિસ (Benefits of raisins) દરેક ઉંમરના લોકોને પસંદ હોય છે. આ ડ્રાય ફ્રુટ જેટલું સ્વાદિષ્ટ છે, તેના ફાયદા પણ અપાર છે. પોષણથી ભરપૂર કિસમિસ બાળકોના વિકાસ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક (Very beneficial for the development of children) માનવામાં આવે છે. તે કેલ્શિયમ, કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ, પોટેશિયમ, આયર્ન, મેગ્નેશિયમ જેવા આવશ્યક તત્વોથી ભરપૂર છે. બાળકોના શારીરિક વિકાસની સાથે-સાથે તેમના માનસિક વિકાસમાં ઘણો ફાયદો કરે છે. તેના ઉપયોગથી બાળકોને કબજિયાતની સમસ્યા નથી થતી અને જૂની કબજિયાત પણ ઠીક થઈ જાય છે. તો ચાલો જાણીએ કે, બાળકોને તેનું સેવન કરવાથી શું ફાયદા થાય છે અને તેને નાના બાળકોને કેવી રીતે ખવડાવી શકાય છે.

પાચનક્રિયાને સ્વસ્થ રાખે છે: તેમાં ડાયેટરી ફાઈબર મળી આવે છે, (Benefits of Eating Raisins for Infants) જે બાળકોમાં ક્રોનિક કબજિયાતની સમસ્યાને કુદરતી રીતે ઠીક કરી શકે છે. તે બાળકોની પાચનક્રિયાને સ્વસ્થ રાખવામાં મદદ કરે છે.

માનસિક અને શારીરિક વિકાસ માટે ફાયદાકારક: બાળકના સારા વિકાસ માટે ખનિજો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, જ્યારે કિસમિસમાં આયર્ન, પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ, ફોસ્ફરસ પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળી આવે છે, જે બાળકોના માનસિક અને શારીરિક વિકાસમાં ઘણો ફાયદો કરે છે.

પૂરતું પોષણ આપે છે: બીમાર બાળકોના સ્વાદને ઠીક કરવા અને તેમને પૂરતું પોષણ આપવા માટે, તમે તેને તાવના ટોનિકની જેમ પણ ખવડાવી શકો છો. તે બાળકોને ઝડપથી સાજા કરવામાં મદદ કરે છે.

એનિમિયાની સમસ્યાને દૂર રાખવામાં મદદ કરે છે: તેમાં આયર્ન ભરપૂર માત્રામાં હોય છે જે વધતા બાળકોના વિકાસની સાથે શરીરમાં એનિમિયાની સમસ્યાને દૂર રાખવામાં મદદ કરે છે. આવી સ્થિતિમાં તમે બાળકોના રોજિંદા આહારમાં કિસમિસનો સમાવેશ કરી શકો છો.

એસિડિટીની સમસ્યાને દૂર રાખે છે: નાના બાળકોના પેટમાં ગેસની સમસ્યા સામાન્ય છે. તેને દૂર કરવા માટે ડોક્ટરો કોઈપણ પ્રકારની દવા પસંદ કરતા નથી. આવી સ્થિતિમાં કિસમિસની મદદથી તમે તેમના પેટમાં એસિડિટીની સમસ્યાને દૂર રાખી શકો છો.