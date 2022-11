વિજયનગર: વિશ્વ પ્રસિદ્ધ હમ્પીના વિરૂપકેશ્વરની હાજરીમાં આજે ભવ્ય લગ્ન યોજાયા(A grand wedding was held) હતા.બેલ્જિયમની એક યુવતીએ કર્ણાટકના વિજયનગરના યુવક અનંતરાજુ સાથે લગ્ન (A young Belgium girl has married Anantaraju, a young man from Vijayanagar) કર્યા છે.ભારતીય પરંપરા મુજબ લગ્ન કરનાર વિદેશી યુવતીનું નામ કેમિલ(Kemil) છે. આ દંપતી લગભગ ચાર વર્ષથી પ્રેમમાં (in love for almost four years) છે અને શુક્રવારે સવારે વાગ્યે કુંભ લગ્નના શુભ દિવસે લગ્ન કર્યા હતા.

બેલ્જિયનની દુલ્હન અને કર્ણાટકનો વરરાજા

અનંતરાજુ હમ્પીમાં ઓટો ડ્રાઈવર: અનંતરાજુ હમ્પી જનતા પ્લોટના રેણુકમ્મા અને સ્વ.અંજીનપ્પાના પુત્ર હતા. અનંતરાજુ હમ્પીમાં ઓટો ડ્રાઈવર અને ગાઈડ તરીકે કામ કરે છે. કેમિલ બેલ્જિયમમાં સામાજિક કાર્યકર છે. બંનેની મુલાકાત હમ્પીમાં થઈ હતી. ચાર વર્ષ પહેલાં હમ્પીમાં પ્રવાસે આવેલા કેમિલ પરિવારને અનંતરાજુએ મદદ કરી હતી. તે સમયે કેમિલના પરિવારના સભ્યોને અનંતરાજૂની પ્રામાણિકતા પસંદ પડી હતી. એટલું જ નહીં કેમિલ અને અનંતરાજુ પણ પ્રેમમાં પડ્યા હતા.

કોરોના કાળના કારણે લગ્ન લંબાવ્યા: બેલ્જિયમના જીપ ફિલિપની ત્રીજી પુત્રી કેમિલ અને અનંતરાજુના લગ્ન ત્રણ વર્ષ પહેલા થવાના હતા. પરંતુ કોરોના રોગચાળો તેમના પ્રેમ લગ્નમાં અવરોધરૂપ હતો. કેમિલના માતા-પિતાએ વિચાર્યું કે તેમની પુત્રીના લગ્ન બેલ્જિયમમાં ભવ્ય રીતે કરવા જોઈએ. પરંતુ અનંતરાજુ અને તેમના પરિવારે કહ્યું કે હિંદુ પરંપરા મુજબ લગ્ન હમ્પીમાં જ થવા જોઈએ, જીપ ફિલિપ આ માટે સંમત થયા. સગાઈ ગુરુવારે સાંજે થઈ હતી અને આજે સવારે ભવ્ય લગ્ન થયા હતા.