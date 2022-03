આગ્રાઃ દલિતોની રાજધાની તરીકે ઓળખાતા આગ્રામાં છેલ્લા 20 વર્ષમાં (How many seats BSP got in Agra) બસપા જમીન પર આવી ગઈ છે. જો કે આ વખતે બસપાના વડા પૂર્વ સીએમ માયાવતીએ યુપીમાં દલિતોની રાજધાનીથી ચૂંટણી પ્રચારની શરૂઆત (BSP seats in Agra) કરી છે, પરંતુ તેઓ તેમના મુખ્ય મતનું મન વાંચી શક્યા નથી. આ જ કારણ હતું કે, દલિતોની રાજધાનીમાં હાથીએ દમ તોડ્યો છે.

માં પ્રથમ વખત આગ્રાથી બસપાના 4 ધારાસભ્યો

2007ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પ્રથમ વખત આગ્રાથી બસપાના 4 ધારાસભ્યો બનાવવામાં (bahujan samaj party) આવ્યા હતા. 2012માં તેમની સંખ્યા વધીને 6 થઈ ગઈ હતી. આગરાની વાત કરીએ તો, બે વિધાનસભા ચૂંટણીઓમાં હાથીઓએ અહીં ખૂબ જ ધૂમ મચાવી હતી, પરંતુ હવે છેલ્લી બે ચૂંટણીઓથી, બસપાના વડા શ્રીમતી માયાવતીનો ચહેરો (National President of BSP Mayawati) અને અપીલ પણ બસપાના ઉમેદવારોની રેખાઓ (bsp lost all seats in agra) પાર કરી શકી નથી.

BSPના ગુટિયારી લાલ દુબેશ 2012ની વિધાનસભા ચૂંટણી જીત્યા

આગ્રા કેન્ટોનમેન્ટ એસેમ્બલીમાં ત્રીજા નંબરે રહેલી BSPને 2002ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં BSPના ચૌધરી બશીરે આગ્રા કેન્ટોનમેન્ટ સીટ પર પહેલીવાર ખોલ્યું હતું. આ પછી 2007માં બસપાના ઝુલ્ફીકાર અહમદ ભુટ્ટો કેન્ટોનમેન્ટ સીટથી ધારાસભ્ય બન્યા હતા. આ પછી BSPના ગુટિયારી લાલ દુબેશ 2012ની વિધાનસભા ચૂંટણી જીત્યા હતા. 2017માં આ વિધાનસભામાં કમળ ખીલ્યું હતું. અહીં ભાજપના ડો.જી.એસ.ધર્મેશ જીત્યા અને યોગી સરકારમાં મંત્રી બન્યા. 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પણ ડૉ. જી.એસ. ધર્મેશે SPના કુંવરચંદ વકીલને 48471 મતોથી હરાવ્યા હતા, જ્યારે BSPના ભારતેન્દ્ર અરુણ ત્રીજા ક્રમે આવ્યા હતા.

બેની રાની મૌર્યએ BSPના કિરણ પ્રભા કેસરીને 76,608 મતોથી હરાવ્યા

આગ્રા ગ્રામીણ વિધાનસભામાં પછાત બસપા આગ્રા ગ્રામીણ વિધાનસભાની રચના 2008માં યોજાયેલી નવી સીમાંકન સાથે કરવામાં આવી હતી. આ એક સુરક્ષિત બેઠક છે. આગ્રા ગ્રામીણમાં 2012ની પ્રથમ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં BSPના કાલીચરણ સુમનનો વિજય થયો હતો. 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સપામાંથી ભાજપમાં આવેલા હેમલતા દિવાકર અહીં જીત્યા હતા. 2022ની ચૂંટણીમાં ભાજપે અહીંથી પૂર્વ રાજ્યપાલ બેનીરાની મોર્યાને ઉમેદવાર બનાવ્યા હતા. બેની રાની મૌર્યએ BSPના કિરણ પ્રભા કેસરીને 76,608 મતોથી હરાવ્યા.

2008માં આગ્રા દક્ષિણ વિધાનસભાની રચના કરવામાં આવી હતી

આગ્રા દક્ષિણ વિધાનસભામાં ભાજપની હેટ્રિકસન 2008માં આગ્રા દક્ષિણ વિધાનસભાની રચના કરવામાં આવી હતી. અહીં 2012ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બીજેપીના યોગેન્દ્ર ઉપાધ્યાય BSPના ઝુલ્ફીકાર અહેમદ ભુટ્ટો કરેને હરાવીને જીત્યા હતા. આ પછી 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપના યોગેન્દ્ર ઉપાધ્યાયે BSPના ઝુલ્ફીકાર અહેમદ ભુટ્ટોને હરાવ્યા હતા. ભાજપના યોગેન્દ્ર ઉપાધ્યાયે જીતની હેટ્રિક ફટકારી હતી. આગ્રા દક્ષિણમાં આ વખતે સપાના વિનય અગ્રવાલ બીજા નંબરે અને બીએસપીના રવિ ભારદ્વાજ ત્રીજા નંબરે છે.

2007ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બસપાનો હાથીએ તોડ્યો દમ

ફતેહપુર સીકરીમાં બીએસપી ત્રીજા નંબરે ફતેહપુર સીકરી વિધાનસભામાં પ્રથમ વખત 2007ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બસપાનો હાથી દોડ્યો હતો. અહીંથી ઠાકુર સૂરજપાલ સિંહ 2007માં પહેલીવાર બસપામાંથી ધારાસભ્ય બન્યા હતા. આ પછી 2012માં ઠાકુર સૂરજપાલ સિંહ ધારાસભ્ય બન્યા, પરંતુ 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બીજેપીના ચૌધરી ઉદયભાન સિંહે BSPના ઠાકુર સૂરજપાલ સિંહને હરાવ્યા. બાદમાં ઠાકુર સૂરજપાલ સિંહનું નિધન થયું હતું. આ વખતે ભાજપે વર્તમાન ધારાસભ્ય ચૌધરી ઉદયભાન સિંહની ટિકિટ કાપીને ચૌધરી બાબુલાલને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. આ પદ પર ચૌધરી બાબુલાલે આરએલડીના બ્રજેશ ચાહરને હરાવ્યા, જ્યારે બીએસપીના મુકેશ રાજપૂત અહીં ત્રીજા ક્રમે રહ્યા.

ભગવાન સિંહ કુશવાહાએ 2012ની વિધાનસભા ચૂંટણી જીતી હતી

ખેરાગઢ વિધાનસભામાં પહેલીવાર બસપાનું ખાતું ભગવાન સિંહ કુશવાહાએ 2007ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ખોલ્યું હતું. આ પછી ભગવાન સિંહ કુશવાહાએ 2012ની વિધાનસભા ચૂંટણી જીતી હતી. 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપના મહેશ ગોયલે BSPના ભગવાન સિંહ કુશવાહાને હરાવ્યા હતા. ભગવાન સિંહ કુશવાહા બસપા છોડીને બીજેપીમાં જોડાયા છે. ભાજપમાંથી ટિકિટ મળવા પર ભગવાન સિંહ કુશવાહાએ કોંગ્રેસના રામનાથ સિંહ સિકરવારને હરાવ્યા હતા. અહીં બીએસપીના ગંગાધર કુશવાહા ત્રીજા નંબર પર રહ્યા.

ફતેહાબાદ વિધાનસભામાં બસપા એક વખત જીતી હતી

ફતેહાબાદ વિધાનસભામાં બસપા એક વખત જીતી હતી, ત્યારથી અહીં હાથીની હિલચાલ સુસ્ત છે. પરંતુ બસપામાંથી જીત્યા બાદ છોટેલાલ વર્માએ પાર્ટી છોડી દીધી અને હવે ભાજપમાં છે. 2022ની વિધાનસભામાં અહીંથી છોટેલાલ વર્મા જીત્યા છે. જ્યારે અહીં બીએસપીના શૈલેન્દ્ર પ્રતાપ સિંહ ત્રીજા નંબર પર રહ્યા છે.

2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં BSPએ બાહથી નીતિન વર્માને ટિકિટ આપી

બાહ વિધાનસભામાં બીએસપી ત્રીજા નંબરે બાહ વિધાનસભામાં પહેલીવાર મધુસૂદન શર્માએ 2007ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બીએસપીનું ખાતું ખોલાવ્યું હતું, ત્યારબાદ મધુસૂદન શર્માએ ભાજપના રાજા અરિદમન સિંહને હરાવ્યા હતા, પરંતુ 2012ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સપા તરફથી ચૂંટણી લડનારા રાજા અરિદમન સિંહે બસપાના મધુસૂદન શર્માને હરાવ્યા હતા, પરંતુ 2017માં બીજેપીની રાણી પક્ષાલિકા સિંહે અહીંથી બસપાના મધુસૂદન શર્માને હરાવ્યા હતા. 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં BSPએ બહથી નીતિન વર્માને ટિકિટ આપી હતી. ભાજપની રાણી પક્ષાલિકા સિંહે આ વખતે સપા તરફથી ચૂંટણી લડી રહેલા મધુસૂદન શર્માને હરાવ્યા છે. જ્યારે બીએસપીના નીતિન વર્મા ત્રીજા સ્થાને છે.

2007ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં નારાયણ સિંહ સુમન BSP તરફથી જીત્યા

એતમાદપુર વિધાનસભામાં બીજા નંબરે રહેલ બસપા, 1996માં એતમાદપુર વિધાનસભા સીટ પરથી પ્રથમ વખત બીએસપીના જીપી પુષ્કર ધારાસભ્ય બન્યા હતા. આ પછી જીપી પુષ્કર આરએલડીમાં ગયા અને 2002ની ચૂંટણીમાં આરએલડીમાંથી ધારાસભ્ય બન્યા, પરંતુ 2007ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં નારાયણ સિંહ સુમન BSP તરફથી જીત્યા હતા. 2012ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બસપાના ડો.ધરમપાલ સિંહ ધારાસભ્ય બન્યા હતા. 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપના રામ પ્રતાપ સિંહ ચૌહાણે બીએસપીના ડૉ. ધરમપાલને હરાવ્યા હતા. 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બીજેપીના ડૉ. ધરમપાલે અહીંથી બસપાના પ્રબલ પ્રતાપ સિંહ ઉર્ફે રાકેશ બઘેલને હરાવ્યા છે.

આગ્રામાં બસપાની વોટ ટકાવારી