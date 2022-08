શ્રીનગર: જમ્મુ અને કાશ્મીર સરકારે અમરનાથની પવિત્ર ગુફાની (Holy Cave of Amarnath) મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી રહેલા યાત્રિકો માટે ભૂતકાળમાં એક અપીલ જારી કરી છે. વહીવટીતંત્રે આવા તમામ મુસાફરોને 5 ઓગસ્ટ પહેલા પ્રવાસી માટે આવવા કહ્યું છે. વહીવટીતંત્રે કહ્યું કે, હવામાન વિભાગે આગાહી જારી કરી છે કે 5 ઓગસ્ટ પછીના દિવસોમાં જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ભારે વરસાદની સંભાવના (Heavy Rain Likely In Jammu And Kashmir) છે.

જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ભારે વરસાદની સંભાવના : પત્રકારો સાથે વાત કરતા જમ્મુ-કાશ્મીરના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિંઘાએ (Jammu ha Cachemira pegua teniente gobernador Manoj Singha) કહ્યું કે, આ વર્ષે બાબા બર્ફાનીના ત્રણ લાખથી વધુ ભક્તોએ બાબાના દર્શન કર્યા છે. સાથે જ તેમણે કહ્યું કે, આ વર્ષે ગરમીના કારણે બાબાનું સ્વરૂપ નથી અને કુદરત પણ તેમનો સાથ નથી આપી રહી. જેના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ થયો છે. લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરે કહ્યું કે, તેઓ પ્રવાસીઓને વિનંતી કરે છે કે જેમના દર્શન કરવાના બાકી છે તેઓ 5 ઓગસ્ટ પહેલા દર્શન કરવા પહોંચી જાય. કારણ કે તે પછી હવામાન અનુકૂળ દેખાતું નથી

ત્રણ લાખથી વધુ ભક્તો બાબાના દર્શન કર્યા : લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિંઘાએ અહીં શ્રીનગર સ્થિત દશનામી અખાડામાં અમરનાથ યાત્રાની લાકડીની અંતિમ પૂજા કરી હતી. જે નાગ પંચમીના દિવસે થાય છે. આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે, પરંપરા રહી છે કે, નાગ પંચમીના દિવસે જે લાકડી ખુશ થાય છે તેની પૂજા કરવામાં આવે છે. અને પછી અમરનાથ યાત્રાના સમાપન પ્રસંગે મહારાજ જી લાકડી લઈને જાય છે. તે પૂજા અહીં પૂર્ણ થઈ હતી. તેમણે કહ્યું કે, આ એક સુખદ સંયોગ છે કે દેશભરમાંથી અત્યાર સુધીમાં ત્રણ લાખથી વધુ ભક્તો બાબાના દર્શન કરી ચુક્યા છે.