અમદાવાદઃ કેન્દ્ર સરકારે સ્વાતંત્ર્ય દિવસ પહેલા દેશવાસીઓને નવી ભેટ આપી છે. કારણ કે, 15મી ઓગસ્ટ સુધી દેશના તમામ હેરિટેજ સાઈટ પર તમામ પ્રવાસીઓને નિઃશુલ્ક પ્રવેશ (Free Entry in Heritage Sites) આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. તે અંતર્ગત હવે ગુજરાતના ચાર ઐતિહાસિક હેરિટેજ સ્થળો (Four historical heritage sites of Gujarat) જેવા કે, ચાંપાનેર, રાણ કી વાવ (Patan Heritage Ran Ki Vav), અમદાવાદ શહેરમાં આવેલા સ્થાપત્યો અને ધોળાવીરામાં 15 ઓગસ્ટ સુધી કોઈ એન્ટ્રી ફી ચૂકવવી નહીં પડે.

ચાંપાનેર અંગે માહિતી - અત્યારે પંચમહાલ જિલ્લામાં આવેલું ચાંપાનેર (Panchmahal Heritage Sites Champaner) એ ગુજરાતનું પ્રથમ અને દેશનું 26મું હેરિટેજ સ્થળ છે. વર્ષ 2004માં ચાંપાનેરનો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઈટમાં સમાવેશ થયો હતો. કહેવાય છે કે, ઈ.સ. 1484માં મહંમદ બેગડાએ ચૌહાણ રાજા જયસિંહને હરાવીને ચાંપાનેર જીતી લીધું હતું અને તેને પોતાની રાજધાની બનાવી હતી. આ સ્થળ ભલે દૂર આવેલું હોય તેમ છતાં અહીંની સુંદરતાને નીહાળવા દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ આવે છે.

ચાંપાનેર

રાણ કી વાવ - ઐતિહાસિક વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઈટ રાણ કી વાવ (Patan Heritage Ran Ki Vav) પાટણમાં આવેલી છે, જેનો ઈતિહાસ 900 વર્ષ કરતા પણ જૂનો છે. દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ આ હેરિટેજ સાઈટની મુલાકાતે આવે છે. વર્ષ 2014માં યુનેસ્કોએ તેને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઈટ તરીકે જાહેર કરી હતી. અહીણવાડ પાટણમાં સોલંકી વંશના ભીમદેવ પહેલાનાં રાણી ઉદયમતીએ પ્રજા માટે પાણીની વ્યવસ્થા કરવા આ વાવ બંધાવી હતી. આ વાવમાં કુલ 7 માળ છે. જ્યારે આ વાવની ફરતે દેવી દેવતા અને અપ્સરાઓની મૂર્તિઓ કંડારવામાં આવી છે, જે વિશેષ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બને છે.

પાટણની રાણ કી વાવ

અમદાવાદ શહેરના હેરિટેજ સ્થળો- અમદાવાદ તો આખું શહેર જ હેરિટેજ સિટી (Heritage Sites in Ahmedabad) છે. અહીં ગુજરાતની ત્રીજી અને દેશની 36મી હેરિટેજ સાઈટ આવેલી છે. હેરમાં હઠીસિંહના દેરા, સરખેજનો રોજો, સીદી સૈયદની જાળી, રાણીનો રોજો, જામા મસ્જિદ, કાંકરિયા તળાવ, ઝૂલતા મિનારા, કાલુપુર સ્વામિનારાયણ મંદિર જેવા પ્રસિદ્ધ સ્થાપત્યો છે.

ધોળાવીરા - હડપ્પા સભ્યતાનું પ્રથમ શહેર એવું ધોળાવીરા વિશ્વ ધરોહર સ્થળનો દરજ્જો પ્રાપ્ત કરનારું સ્થળ બની ગયું છે. ધોળાવીરા યુનેસ્કોની વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઈટની (Four historical heritage sites of Gujarat) યાદીમાં ગુજરાતનું ચોથું અને દેશનું 40મું સ્થળ છે. ધોળાવીરા કચ્છ જિલ્લાના ભચાઉ તાલુકાના કચ્છના મોટા રણમાં ખદિર બેટ પર આવેલું છે, જે કર્કરેખા પર સ્થિત છે. આ પ્રાચીન શહેર 47 હેક્ટરમાં વિસ્તરેલું છે અને તે સિંધુ ખીણની સભ્યતાનું 5મુ સૌથી મોટું પુરાતત્વ સ્થળ છે.

ધોળાવીરા

ASIનો ઐતિહાસિક નિર્ણય: ASI ડાયરેક્ટર (સ્મારક) ડૉ. એન.કે. પાઠકે બુધવારે સાંજે આ આદેશ જારી કર્યો છે. આ આદેશ અનુસાર, 'આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ' કાર્યક્રમ હેઠળ પ્રવાસીઓને દેશભરના તમામ ASI સંરક્ષિત સ્મારકોમાં મફત પ્રવેશ મળશે. ASI આગ્રા સર્કલના અધિક્ષક પુરાતત્વવિદ્ રાજકુમાર પટેલે જણાવ્યું હતું કે મુખ્યાલયના આદેશ અનુસાર હવે 5 ઓગસ્ટથી 15 ઓગસ્ટ સુધી તાજમહેલ, આગ્રા, કિલ્લો, સીકરી સીકરી, અકબરની કબર, એત્માદ--ઉદ-દૌલામાં પ્રવાસીઓનો મફત પ્રવેશ રહેશે. ASIએ દેશભરના તમામ સ્મારકોમાં 11 દિવસ માટે ફ્રી એન્ટ્રીનો ઓર્ડર જારી (Free entry to monuments) કર્યો છે. ASIનો ઐતિહાસિક નિર્ણય છે.