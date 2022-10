અલપ્પુઝા: જિલ્લામાં બતકોમાં એવિયન ઈન્ફલ્યુએન્ઝા ફાટી નીકળવાની પુષ્ટિ (Avian flu confirmed in ducks Kerala ) થતાં, સત્તાવાળાઓએ ગુરુવારે આ રોગના ફેલાવાને રોકવા માટે અહીંની હરિપદ નગરપાલિકાના વઝુથનમ વોર્ડમાં 20,000થી વધુ પક્ષીઓને મારવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી.

મૃત પક્ષીઓના નમૂના: ભોપાલમાં નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ હાઇ-સિક્યોરિટી એનિમલ ડિસીઝને તપાસ માટે મૃત પક્ષીઓના નમૂના મોકલવામાં આવ્યા બાદ ચેપની હાજરીની પુષ્ટિ (outbreak of avian influenza) થઈ હતી. 28 ઓક્ટોબર (શનિવાર) થી, રોગના કેન્દ્રના એક કિમી ત્રિજ્યામાં સ્થિત તમામ પક્ષીઓને મારી નાખવામાં આવશે, જિલ્લા સત્તાવાળાઓએ અહીં એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. 20,471 જેટલા બતક માર્યા જશે (20471 ducks would be killed) અને આઠ રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમો (RRTs), પ્રત્યેક 10 સભ્યો સાથે, પશુચિકિત્સકોના નિર્દેશો અનુસાર અને આ સંદર્ભે કેન્દ્રીય ધોરણોનું પાલન કરીને મારણની કામગીરીમાં રોકાયેલા છે.

ચેપગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાત: જીલ્લા પશુ સંરક્ષણ અધિકારી ડીએસ બિન્ધુ હેઠળ મારણની પ્રક્રિયા આગળ વધતી હોવાથી, લોકોના પ્રતિનિધિઓ અને મહેસૂલ અને આરોગ્ય સહિતના વિવિધ વિભાગોના અધિકારીઓએ ચેપગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાત લીધી હતી. હરીપદ નગરપાલિકા, પલ્લીપદ પંચાયત અને નજીકના વિસ્તારોમાં આરોગ્ય અને પશુ કલ્યાણ વિભાગોની દેખરેખ એક સપ્તાહ સુધી ચાલુ રહેશે, એમ તેણે ઉમેર્યું.

બર્ડ સ્ક્વોડ: રોગ ફાટી નીકળ્યાના એક કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં પક્ષીઓના પરિવહન પર પહેલેથી જ પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો છે. એવિયન ફ્લૂના પગલે જિલ્લા કલેક્ટરે હરિપાદ નગરપાલિકા અને આસપાસની વિવિધ પંચાયતોમાં બતક, મરઘી, ક્વેઈલ સહિતના સ્થાનિક પક્ષીઓના ઈંડા અને માંસના વપરાશ અને વેચાણ પર પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો છે. આ પ્રદેશોમાં ઘરેલું પક્ષીઓના ઈંડા અને માંસનું વેચાણ કે વપરાશ ન થાય તે માટે "બર્ડ સ્ક્વોડ"ના ચાર સભ્યોની રચના કરવામાં આવી છે.

મનુષ્યોમાં ચેપ ફેલાવાની શક્યતા: સત્તાવાળાઓએ લોકોને રોગના ફાટી નીકળવાના પગલે તકેદારી રાખવા જણાવ્યું છે કારણ કે, પક્ષીઓથી મનુષ્યોમાં ચેપ ફેલાવાની શક્યતાઓ છે. બતક ઉપરાંત, ચેપ મરઘી, ક્વેઈલ, હંસ અને અન્ય સુશોભન પક્ષીઓને પણ અસર કરી શકે છે, અને જેઓ તેમના નજીકના સંપર્કમાં આવે છે તેઓએ વધુ સાવચેત રહેવું જોઈએ અને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સૂચવ્યા મુજબ જરૂરી સાવચેતીનાં પગલાં લેવા જોઈએ.