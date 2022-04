ચિત્તોડગઢ: આતંકવાદી સંગઠન અલ સુફાના વધુ 4 ઓપરેટિવ્સને એટીએસ દ્વારા ચિત્તોડગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટમાં (ATS presents four more member of Al Sufa in court) કડક સુરક્ષા વચ્ચે રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રોડક્શન બાદ તેને વધુ સંશોધન માટે 16 એપ્રિલ સુધીના રિમાન્ડ પર એટીએસને સોંપવામાં આવ્યો હતો. એટીએસ ઉદયપુરના અધિક પોલીસ અધિક્ષક અનંત કુમાર 4 આરોપીઓને ઇમરજન્સી રેસ્ક્યૂ ટીમની વચ્ચે જયપુરથી ચિત્તોડગઢ લઈ ગયા હતા. અહીં તેમની સઘન પૂછપરછ કરવામાં આવશે.

આરોપીને 16 એપ્રિલ સુધી એટીએસના રિમાન્ડ પર સોંપ્યા : આરોપીઓમાં રતલામના રહેવાસી મઝહર ખાનની એટીએસ (ATS presents four more member of Al Sufa in court) દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ભૂતકાળમાં રિમાન્ડ પર ચાલી રહેલા આતંકવાદી સંગઠન અલ સુફાના નેતાઓમાં ઇમરાન મોહમ્મદ ખાન, આમિર ખાન ઉર્ફે અમીન શોવેલ અને મોહમ્મદ અમીન પટેલ ઉર્ફે આબિદનો સમાવેશ થાય છે. ATS વતી આરોપીઓને જિલ્લા અને સેશન્સ કોર્ટના પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર ઓમ પુરોહિત સમક્ષ રજૂ કરીને રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવી હતી. બંને પક્ષોને સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે આરોપીને 16 એપ્રિલ સુધી એટીએસના રિમાન્ડ પર સોંપ્યા છે.

કોર્ટમાંથી રિમાન્ડ પર લેવામાં આવ્યા : 30 માર્ચે સદર નિમ્બહેરા પોલીસ દ્વારા નાકાબંધી દરમિયાન રતલામના રહેવાસી સૈફુદ્દીન, ઝુબેર અને અલ્તમાસ 12 કિલો આરડીએક્સ અને બોમ્બ બનાવવાની સામગ્રી સાથે પકડાયા હતા. જે બાદ એટીએસ (ATS presents four more member of Al Sufa in court) દ્વારા કેસની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. પ્રારંભિક પૂછપરછમાં આ લોકોએ જયપુરમાં કોઈ અન્ય સંગઠન માટે બોમ્બ ઉપલબ્ધ કરાવવા અને શ્રેણીબદ્ધ બોમ્બ વિસ્ફોટો માટે તેનો ઉપયોગ કરવાની વાત કરી હતી. એટીએસની (ATS presents four more member of Al Sufa in court) તપાસ દરમિયાન હવે રતલામમાંથી જ વધુ 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેમને કોર્ટમાંથી રિમાન્ડ પર લેવામાં આવ્યા હતા.