મધ્યપ્રદેશ: ભારત રત્ન પૂર્વ વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીના (Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee) જન્મદિવસને સુશાસન દિવસ તરીકે (atal bihari vajpayee birthday anniversary) ઉજવવામાં આવે છે, અટલજી સાથે જોડાયેલી વાતોની વાત કરીએ તો, અટલજી ભીંડ જિલ્લા સાથે પણ જોડાયેલા છે. ભલે અટલજી આજે આ દુનિયામાં નથી, પરંતુ તેમનાથી સંબંધિત વસ્તુઓ અને યાદો તેમના પ્રિયજનો માટે અવિસ્મરણીય છે. બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે પૂર્વ વડાપ્રધાન વાજપેયીનું બાળપણ ભીંડ જિલ્લામાં વીત્યું હતું. ભિંડ શહેરમાં રહીને, તેણે પોતાનું શાળાકીય શિક્ષણ કર્યું, જ્યારે તેણે થોડો સમય ગોહાડમાં (Vajpayee relationship with Bhind and gohad) વિતાવ્યો. આ દરમિયાન તેમની મિત્રતા બંને ક્ષેત્રોમાં એક ઉદાહરણ બની હતી.

મકાન માલિકે ક્યારેય ભાડું લીધું ન હતું: અટલજી 8 વર્ષની ઉંમરે ભિંડમાં રહેવા આવ્યા હતા, તેમના પ્રાથમિક શિક્ષણ માટે તેમણે શહેરની કન્યા શાળાની ગલીમાં રત્નાકર મિશ્રાનું ઘર ભાડે લીધું હતું. અહીં તેણે તેના મકાનમાલિકના પુત્ર છોટે લાલ મિશ્રા સાથે મિત્રતા કરી. છોટે લાલના પૌત્ર રાહુલ મિશ્રાએ કહ્યું, "હું હંમેશા અટલ બિહારી જીને યાદ કરું છું. તેઓ અહીં (ભીંડ) બે વાર રહેવા આવ્યા હતા, પરંતુ અમે ક્યારેય તેમની પાસે ભાડું માંગ્યું ન હતું. તે ત્યારે ગલીની અર્બન એસ્ટેટ બોયઝ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતા હતા." જે આજે છે. સરકારી કન્યા શાળા.

પરિવાર ઘરને મ્યુઝિયમ બનાવવા માંગે છે: અટલ બિહારી વાજપેયી એક હોનહાર વિદ્યાર્થી હતા, પ્રાથમિક શાળાના અભ્યાસ પછી તેઓ વધુ અભ્યાસ માટે ગ્વાલિયર ગયા. જે બાદ તે ક્યારેય ભીંડમાં પરિવારને મળ્યો નથી. તેઓ જ્યાં રહેતા હતા તે ઘર આજે ખંડેર હાલતમાં છે, પરંતુ રાહુલ મિશ્રાનો પરિવાર તેને રિનોવેટ કરીને અટલજીની યાદમાં મ્યુઝિયમ બનાવવાનું વિચારી રહ્યો છે.

અટલજી બાળપણમાં ગોહડમાં રહેતા હતા: ભિંડ શહેર ઉપરાંત અટલજીએ ગોહાડમાં પણ પોતાનો આશ્રય બનાવ્યો હતો, તેઓ ગોહાડના જૂના બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તારમાં પરિવાર સાથે રહેતા હતા. તે સમયે, રાજ્ય સમયના સિંધિયા ઘરાના સાથે સંલગ્ન એકમાત્ર શાળા ગોહાદમાં શિક્ષણ માટે હતી, જેમાં તેણે શાળાનો અભ્યાસ કર્યો હતો. આજે અટલજીની જેમ તેમના સહાધ્યાયીઓ પણ આ દુનિયાને અલવિદા કહી ચૂક્યા છે, પરંતુ તેમની સાથે જોડાયેલા લોકોનું કહેવું છે કે, અટલજી બાળપણમાં ગોહડમાં રહેતા હતા, તેમણે અહીં ભણ્યા હતા અને કુસ્તી પણ કરી હતી.

એક મિત્રએ ગળામાં રૂપિયા અને સિક્કાનો હાર પહેરાવ્યો હતોઃ અટલજી વિશેની બીજી એક વાર્તા પણ જાણવા જેવી છે. સ્થાનિક વડીલો જણાવે છે કે એક વખત અટલજી રાજનેતા બન્યા બાદ ગોહાડ આવ્યા હતા ત્યારે બસ સ્ટેન્ડ પર તેમની સભા પણ થઈ હતી. તે પછી, જ્યારે તે બજારમાં આવ્યો, તે સમયે તે બતાશા વેચનાર ગની બાદશાહ નામની વ્યક્તિની દુકાન પાસેથી પસાર થયો, ત્યારે ગની બાદશાહે દુકાનના આખા બતાશાને હાર પહેરાવીને તેનું સ્વાગત કર્યું અને તેના ગળામાં રાખેલા તમામ રૂપિયા. તેઓ ખૂબ જ મૈત્રીપૂર્ણ હતા.

અટલજીએ હસીને આ વાત ટાળી: અટલજીને ઓળખતા ભાજપના એક વડીલ નેતા કિશોરી લાલ બંદીલે જણાવ્યું કે, "હું ગ્વાલિયરમાં અટલજીને મળતો હતો. એકવાર રાજમાતા વિજયરાજે સિંધિયાના જન્મદિવસ પર મહેલમાં ભોજન સમારંભ યોજાયો હતો. અટલજી અને સંગઠનના અન્ય નેતાઓ ત્યાં હાજર હતા.તે સમયે સંતોષી પણ તે મીટિંગનો ભાગ હતા.રાજમાતા સિંધિયાએ તમામ નેતાઓની હાજરીમાં કહ્યું કે તે 60 વર્ષની થઈ ગઈ છે અને પાર્ટીમાં આગળ કામ કરવા માંગતી નથી. રાજકારણમાંથી નિવૃત્તિ લેવા માંગે છે.રાજમાતાની આ વાત સાંભળીને બધા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા.છેવટે અટલજી ઉભા થયા અને તેમના રમુજી સ્વરમાં કહ્યું કે 'સાથા સો પથા' એટલે કે 60 વર્ષની ઉંમરે માણસ શરૂ થાય છે અને તમે વાત કરો છો? વિશે, હવે તમે શરૂ કરશો. અટલજીનો સ્વર એવો હતો કે વાતાવરણ ખુશનુમા બની ગયું અને રાજમાતા સિંધિયા સાથે બધા હસવા લાગ્યા."

ગોહાડના મિત્રોને શપથ ગ્રહણ સમારોહ માટે આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતાઃ અટલજીની સાદગી અને મિત્રતાનું ઉદાહરણ આપતા એક કિસ્સો એ છે કે જ્યારે તેમણે વડાપ્રધાન તરીકે શપથ લીધા ત્યારે ગોહાડના તેમના બે ખાસ મિત્રો દ્વારકા પ્રસાદ સોનીને શપથ ગ્રહણ સમારોહ માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. જે માત્ર તેનો સહાધ્યાયી જ ન હતો, પરંતુ તે બંને એક સાથે કુસ્તી પણ લડતા હતા. તે જ સમયે, બીજા બતાશે ગની બાદશાહને પણ ખાસ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ સદનસીબે આ ત્રણેય મિત્રો આજે આ દુનિયામાં નથી.