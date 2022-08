લાહોર પાકિસ્તાનના પંજાબ પ્રાંતમાં એક પેસેન્જર બસ અને ઓઈલ ટેન્કર વચ્ચેની અથડામણમાં (Collision between a bus and an oil tanker in Pakistan) ઓછામાં ઓછા 20 લોકોના મોત (20 people died in the accident) થયા છે. પ્રાંતમાં ત્રણ દિવસમાં આ બીજો મોટો માર્ગ અકસ્માત છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના લાહોરથી લગભગ 350 કિલોમીટર દૂર મુલ્તાનમાં એક મોટરવે પર બની હતી. અકસ્માતને કારણે ત્યાં કલાકો સુધી વાહનવ્યવહાર બંધ રહ્યો હતો.

બસ અને ઓઈલ ટેન્કર વચ્ચે થઈ અથડામણ ઈમરજન્સી સર્વિસ રેસ્ક્યૂ 1122ના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, લાહોરથી કરાચી જઈ રહેલી બસ અને ઓઈલ ટેન્કર વચ્ચે થયેલી અથડામણમાં 20 લોકો દાઝી ગયા હતા. ટક્કર બાદ બસમાં આગ લાગી હતી, જેના કારણે પ્રવાસીઓ આગની લપેટમાં આવી ગયા હતા. તેમણે કહ્યું કે, આગમાં દાઝી ગયેલા છ પ્રવાસીઓને મુલતાનની નિશ્તાર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમની હાલત ગંભીર હોવાનું કહેવાય છે.

વાહનો આગની લપેટમાં આવ્યા પ્રવક્તાએ કહ્યું કે, અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનારા કેટલાક લોકોના મૃતદેહ સંપૂર્ણપણે સળગી ગયા હતા અને તેમની ઓળખ હજુ સુધી થઈ શકી નથી. તેમના મૃતદેહને DNA ટેસ્ટ માટે પરિવારને સોંપવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અકસ્માત બાદ બંને વાહનો આગની લપેટમાં આવી ગયા હતા, જેના કારણે બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં બચાવ અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમોને ઘણી મુશ્કેલી પડી હતી.

અકસ્માતમાં 20 લોકોના થયા મોત આ દુર્ઘટના પર શોક વ્યક્ત કરતા પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફે પીડિતોના પરિવારજનો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી છે. તેણે ટ્વીટ કર્યું કે, અકસ્માતમાં 20 લોકોના મોતના સમાચારથી હું દુઃખી છું. શોકગ્રસ્ત પરિવાર પ્રત્યે મારી સંવેદના. તે જ સમયે, પંજાબના મુખ્યપ્રધાન પરવેઝ ઈલાહીએ અકસ્માત પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું અને સંબંધિત આરોગ્ય અધિકારીઓને ઈજાગ્રસ્તોને સારી સારવાર આપવાનો નિર્દેશ આપ્યો. તેમણે વહીવટીતંત્રને અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનારા લોકોના પરિવારજનોને મૃતકોની ઓળખ કરવામાં મદદ કરવા પણ કહ્યું છે.

બચાવકર્મીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા પાકિસ્તાનના પંજાબ પ્રાંતમાં શનિવારે એક ટ્રક અને બસ વચ્ચેની અથડામણમાં ઓછામાં ઓછા 13 લોકોના મોત થયા છે. દરમિયાન, સિંધ પ્રાંતના સુક્કુર જિલ્લાના રોહરી શહેરમાં મંગળવારે એક બસ પલટી જતાં ઓછામાં ઓછા આઠ લોકોના મોત થયા હતા અને 20 અન્ય ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. બચાવ કર્મચારીઓના જણાવ્યા અનુસાર બસ સ્વાતથી કરાચી જઈ રહી હતી ત્યારે ડ્રાઈવરે પલટી મારીને ઊંડી ખીણમાં પડી ગઈ હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ઘટનાની માહિતી મળતા જ બચાવકર્મીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા અને ઘાયલોને રોહરીની તાલુકા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાવ્યા. મૃતદેહોને પણ તે જ હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. મૃતકોની સંખ્યા વધવાની આશંકા વ્યક્ત કરતા અધિકારીઓએ કહ્યું કે ઘાયલોની હાલત નાજુક છે.