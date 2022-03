નવી દિલ્હી: દેશના પાંચ રાજ્યોમાં યોજાયેલી વિધાનસભાની ચૂંટણીની (ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2022) મતગણતરી વચ્ચે ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) રાજકીય રીતે મહત્વના ઉત્તર પ્રદેશમાં સમાજવાદી પાર્ટી (SP)ને હરાવી (UP Election Results 2022) રહી છે અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP) કૂચ કરી રહી છે. પંજાબમાં ઐતિહાસિક જીત તરફ આગળ વધી (AAP IN PUNJAB) રહી છે. મતગણતરીના ટ્રેન્ડ મુજબ ઉત્તરાખંડ, મણિપુર અને ગોવામાં પણ ભાજપે લીડ (BJP LEADS IN FOUR STATES) બનાવી છે. તમામની નજર રાજકીય રીતે નિર્ણાયક ઉત્તર પ્રદેશ પર છે, જ્યાં મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથની આગેવાની હેઠળની ભાજપ સરકાર સતત બીજી વખત સત્તા પર કબજો કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

ઉત્તર પ્રદેશમાં કુલ 403 સીટો માટે વલણ આવી ગયું છે

ઉત્તર પ્રદેશમાં કુલ 403 સીટો માટે વલણ આવી ગયું છે. સત્તારૂઢ ભાજપ ગઠબંધન 270 બેઠકો પર આગળ છે, જ્યારે અખિલેશ યાદવની આગેવાની હેઠળની એસપી અને ગઠબંધન, જે ચૂંટણી પ્રચાર રેલીઓમાં ભારે ભીડ એકત્ર કરવામાં સફળ રહી છે, તે 122 બેઠકો પર આગળ છે. બસપા 4, કોંગ્રેસ 1 અને અન્ય 6 બેઠકો પર આગળ છે. રાજ્યમાં ભાજપને 42.8 ટકા અને સપાને 31.1 ટકા મળવાનો અંદાજ હતો.

પંજાબમાં AAP 117માંથી 89 સીટો પર આગળ ચાલી રહી છે

બે વર્ષ બાદ યોજાનારી સામાન્ય ચૂંટણી પહેલા યોજાનારી આ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓને મહત્વની ગણવામાં આવે છે. આ ચૂંટણીઓમાં AAP પણ દિલ્હીની બહાર પોતાની પકડ મજબૂત કરવામાં સફળ રહે તેમ જણાય છે. અત્યાર સુધીના વલણો અનુસાર, દિલ્હીના મુખ્યપ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલની આગેવાની હેઠળની પાર્ટી પંજાબમાં 117માંથી 89 સીટો પર આગળ ચાલી રહી છે. કોંગ્રેસ 18 બેઠકો પર લીડ સાથે બીજા સ્થાને છે. શિરોમણી અકાલી દળ (SAD) 7 બેઠકો પર અને ભાજપ 2 બેઠકો પર આગળ છે.

ગોવામાં શાસક પક્ષ 40માંથી 18 બેઠકો પર આગળ છે

આ સિવાય જલાલાબાદ સીટ પર શિરોમણી અકાલી દળના વડા સુખબીર સિંહ બાદલ અને ચમકૌર સાહિબ અને ભદૌર વિધાનસભા સીટ પર કોંગ્રેસના નેતા અને મુખ્યપ્રધાન ચરણજીત સિંહ ચન્ની સહિત ઘણા મોટા નેતાઓ પોતપોતાની સીટ પર પાછળ ચાલી રહ્યા છે. ગોવામાં શાસક પક્ષ 40માંથી 18 બેઠકો પર આગળ છે, જ્યારે તેની નજીકની હરીફ કોંગ્રેસ 14 બેઠકો પર આગળ છે. અત્યાર સુધીના વલણો અનુસાર મહારાષ્ટ્ર ગોમાંતક પાર્ટી (MGP) સરકારની રચનામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે.

મણિપુરમાં ભાજપ 25 અને કોંગ્રેસ 11 સીટો પર આગળ

ઉત્તરાખંડની તમામ 70 સીટોના વલણ મુજબ ભાજપ 42 સીટો પર અને કોંગ્રેસ 24 સીટો પર આગળ છે. જ્યારે અન્ય 4 બેઠકો પર આગળ છે. ઉત્તરાખંડમાં, કોંગ્રેસના મહાસચિવ અને રાજ્ય ચૂંટણી પ્રચાર સમિતિના અધ્યક્ષ હરીશ રાવત લાલકુઆન બેઠક પર ભાજપના મોહન સિંહ બિષ્ટથી પાછળ છે. ભાજપના નેતા અને મુખ્યપ્રધાન પુષ્કર સિંહ ધામી પણ ખાતિમા સીટ પર પાછળ ચાલી રહ્યા છે. મણિપુરની તમામ 60 બેઠકો માટેના વલણો બહાર છે. ટ્રેન્ડ મુજબ ભાજપ 25 અને કોંગ્રેસ 11 સીટો પર આગળ છે. નેશનલ પીપલ્સ પાર્ટી 13 અને 11 સીટો પર આગળ ચાલી રહી છે.