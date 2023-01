બારપેટા(આસામ): બારપેટા જિલ્લામાં નિવૃત્ત સૈન્ય કર્મચારીને 'શંકાસ્પદ નાગરિક' તરીકે (assam Ex Indian army man declare suspect citizen) ચિહ્નિત કરવામાં આવ્યો છે. બારપેટાના ફોરેનર્સ ટ્રિબ્યુનલે એક ભૂતપૂર્વ ભારતીય સૈન્ય માણસને શંકાસ્પદ નાગરિક તરીકે જાહેર કર્યો છે અને નાગરિકતા પ્રમાણપત્ર માંગ્યું છે (assam Ex Indian army man asked to prove citizenship)

નિવૃત્ત આર્મી જવાનને ફટકારી નોટિસ: ફોરેનર્સ ટ્રિબ્યુનલે બારપેટા જિલ્લાના જાનિયા મતવિસ્તારના સરુસીદ ગામના નિવૃત્ત આર્મી જવાન અબ્દુલ હલીમને નોટિસ પાઠવી હતી. અબ્દુલ હલીમ ભારતીય સેનામાંથી જુનિયર કમિશન્ડ ઓફિસર તરીકે નિવૃત્ત થયા હતા. તેમણે 28 વર્ષ સુધી દેશની સેવા કરી. હવે અબ્દુલ હલીમને તેની ભારતીય નાગરિકતા સાબિત કરવા માટે બારપેટાની ફોરેનર્સ ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. તેને મીડિયા સમક્ષ આ બાબતનો ખુલાસો ન કરવા પણ કહેવામાં આવ્યું છે.

ફોરેનર્સ ટ્રિબ્યુનલે માંગ્યો નાગરિકતા પુરાવો: આર્મી જવાન નોટિસ મળતાં જ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો હતો. મીડિયાને માહિતી આપતા અબ્દુલ હલીમે કહ્યું કે તે વર્ષ 1992માં સેનામાં જોડાયો હતો અને 1999નું કારગિલ યુદ્ધ પણ લડ્યો હતો. 2003માં બારપેટા બોર્ડર પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલા કેસ અનુસાર, ફોરેનર્સ ટ્રિબ્યુનલ બારપેટાએ અબ્દુલ હલીમને તેની નાગરિકતા સાબિત કરવા કહ્યું હતું. અબ્દુલ હલીમ બારપેટાના સરુસદરી ગામનો રહેવાસી છે. તે બારપેટા જિલ્લાના જાનિયા મતવિસ્તારમાં આવે છે.

પ્રમાણપત્રો રજૂ કરવાનું કહીને હેરાનગતિ: અબ્દુલ હલીમે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ફોરેનર્સ ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા તેમને વિવિધ પ્રકારના પ્રમાણપત્રો રજૂ કરવાનું કહીને હેરાન કરવામાં આવ્યા હતા. હવે તેણે પોતાને ભારતના નાગરિક તરીકે સાબિત કરવા માટે ફોરેનર્સ ટ્રિબ્યુનલમાં નહીં જવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ મામલો સામે આવ્યા બાદ સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ફોરેનર્સ ટ્રિબ્યુનલની કેટલીક ગતિવિધિઓએ રાજ્યના લોકોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે. કયારેક જે લોકોનું નામ મતદાર યાદીમાં છે તેને બાંગ્લાદેશી બનાવી દેવામાં આવે છે તો કયારેક તે અન્ય દેશના છે.

કેસ સંબંધિત વિગતો શોધવા નિર્દેશ: આસામના ડીજીપી મુકેશ સહાયે કહ્યું છે કે તેમણે સંબંધિત જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકને કેસ સંબંધિત વિગતો શોધવા માટે કહ્યું છે. આ કેસ કોર્ટની 2008ની કાર્યવાહી સાથે સંબંધિત છે. તેથી પોલીસ અધિક્ષકને સમગ્ર કાર્યવાહી કરવા અને સમસ્યા ક્યાં છે તે શોધવા માટે કહ્યું છે. ફોજદારી કેસોથી વિપરીત, ફોરેનર્સ ટ્રિબ્યુનલને લગતા કેસોમાં વ્યક્તિની નાગરિકતા સાબિત કરવાની જવાબદારી વ્યક્તિની હોય છે. તેથી જો કોર્ટ કોઈપણ વ્યક્તિને તેની નાગરિકતા સાબિત કરવા કહે છે, તો તેણે કોર્ટમાં દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા જોઈએ અને મુદ્દાનું સમાધાન કરવું જોઈએ.