છત્તિસગઢ: ધમતરી (sub inspector in dhamtari left government job ) જિલ્લામાં એક અનોખો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. અહીં આસિસ્ટન્ટ સબ-ઇન્સ્પેક્ટરે તેમની સરકારી નોકરી ફક્ત એટલા માટે છોડી દીધી (left government for hobby) હતી કારણ કે, તેમને લાંબા અંતરની સોલો બાઇક ચલાવવાની હતી. VRS લીધા પછી, હવે સંજય તેની સ્પોર્ટ્સ બાઇક પર લદ્દાખની મુસાફરી કરવા અને બાઇક ચલાવવાનો જુસ્સો પૂરો કરવા નીકળશે.

બાઇક રાઇડિંગનો શોખ: સંજય લાંજેને શરૂઆતથી જ બાઇક રાઇડિંગનો શોખ હતો. જ્યારે પણ તેની રજા મંજૂર થતી ત્યારે તે ધમતરીથી બાઇક પર ગોવા અને જગન્નાથપુરી જેવા સ્થળોએ જતો હતો, પરંતુ પોલીસ વિભાગમાં રજા મેળવવી સરળ નથી. આવી સ્થિતિમાં સંજયને હંમેશા પોતાના શોખ સાથે સમાધાન કરવું પડતું હતું.

ASIના પદ પરથી રાજીનામું: બાઇક સવાર સંજય કહે છે કે, "હું મારી બાઇક પર માત્ર 24 કલાકમાં ધમતરીથી ગોવા પહોંચ્યો હતો. હવે હું વધુ સાહસ કરવા માંગુ છું. બાઇક દ્વારા લદ્દાખ જવાની ઇચ્છા છે. પછી દક્ષિણ ભારતની મુલાકાત. આ લાંબી અને જોખમી મુસાફરી માટે લાંબી રજા મેળવવી શક્ય ન હતી. તેથી શોખ સાથેનો સંબંધ જાળવવા માટે નોકરી સાથે જ નાતો તોડવાનું નક્કી કર્યું.

નિવૃત્તિ પછી નવું જીવન, નવું ધ્યેય: સંજય લાંજે કહે છે કે, નોકરી અને શોખ એક સાથે પૂરા થતા ન હતા. હવે VRS લીધા પછી, તમે નવા જીવન અને નવા લક્ષ્ય માટે સમય આપી શકો. સંજય પોલીસમાં કોન્સ્ટેબલ તરીકે ભરતી થયો હતો. હાલ તેઓ ASIના પદ પર હતા. 34 વર્ષની સેવા બાદ હજુ 7 વર્ષની સેવા બાકી હતી.

સન્માન સાથે વિદાયઃ સંજય લાંજેને ધમતરી એસપી ઓફિસમાં સન્માન સાથે નિવૃત્તિ આપવામાં આવી હતી. ધમતરી એસપીએ સંજયને તેના ભાવિ જીવન માટે શુભકામનાઓ પાઠવી છે.