તુમકુર : તુમકુર કર્ણાટકનો એક જિલ્લો છે જ્યાં કોઈપણ ધાર્મિક મતભેદ વિના તહેવારો સુમેળથી ઉજવવામાં આવે(Celebrating festivals without religious differences) છે. તે વિવિધતામાં આધ્યાત્મિકતાનો પરિચય કરાવે છે. આ શહેરના મુસ્લિમો અંજનેય સ્વામીના રથને ખેંચીને પૂજા કરે(Special worship by Muslim devotees at Anjaneya Swami Rathotsav) છે.

આ પણ વાંચો - કોલકાતા તાલા પાર્કમાં શિવ મંદિર માટે લોકોએ વસુધૈવ કુટુમ્બકમને માન આપી કર્યો જીર્ણોદ્ધાર

ભાઇચારાની ભાવના - તુમકુર જિલ્લાના ચિક્કનાયકનહલ્લી શહેરમાં મંગળવારે યોજાયેલ અંજનેય સ્વામી રથોત્સવ ઉત્સાહથી ભરપૂર હતો. રથોત્સવના માર્ગમાં એક મસ્જિદ પડે છે. અહીં મુસ્લિમ ભક્તો હનુમાનજીની વિશેષ પૂજા કરે છે અને અંજનેય સ્વામીનો રથ પણ ખેંચે છે. આ તહેવાર ચિક્કનાયકનાહલ્લીના હાલયુરુ અંજનેયા અને તથૈયાની ભાવનાને મૂર્ત બનાવે છે, જે એક ઐતિહાસિક સ્થળ છે જ્યાં હગલવાડી પંગારાઓએ શાસન કર્યું હતું. અંજનેય સ્વામી ઉત્સવમાં મુસ્લિમો પ્રાચીન સમયથી ભાગ લેતા આવ્યા છે. તાજેતરના સમયમાં, જ્યારે હિજાબ વિવાદ, અન્ય સમુદાયો માટે વેપાર પ્રતિબંધો, હલાલ કટ વગેરેના કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે.

આ પણ વાંચો - ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી.આર.પાટીલ મંદિરના પગથીયેથી લપસી પડ્યા, જુઓ વીડિયો