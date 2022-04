મુઝફ્ફરપુર(બિહાર): બોચાહા વિધાનસભા પેટાચૂંટણી (Bochaha Assembly By Election 2022) માટે 12 એપ્રિલે મતદાન (BJP candidate Baby Kumari in Bochaha) થશે. છેલ્લા બે દિવસથી તમામ પક્ષો તરફથી જોરદાર પ્રચાર (protest against baby kumari in Bochaha) ચાલી રહ્યો છે. જો કે ભાજપના નેતાઓને પણ ઘણી જગ્યાએ લોકોના વિરોધનો સામનો કરવો (Anti incumbency against Baby Kumari) પડી રહ્યો છે. ખાસ કરીને ભાજપના ઉમેદવાર બેબી કુમારી પ્રત્યે લોકોમાં નારાજગી છે. આ જ કારણ છે કે પ્રચાર દરમિયાન પણ લોકો તેમનો ખુલ્લેઆમ વિરોધ કરી રહ્યા છે. આ સાથે જ તેમની તરફેણમાં પ્રચાર કરવા આવેલા બીજેપી ધારાસભ્ય રાણા રણધીર સિંહ પણ લોકોના ગુસ્સાનો ભોગ બન્યા છે.

બોચનમાં બેબી કુમારીનો વિરોધઃ વાસ્તવમાં એક ગામમાં પ્રચાર કરવા આવેલી બીજેપી ઉમેદવાર બેબી કુમારીને લોકોના ગુસ્સાનો સામનો કરવો પડ્યો છે. અહીં લોકો તેના પર એટલા ગુસ્સે થયા કે તેણે સીધું જ કહ્યું. 'જુઓ, સમાજે શું કર્યું, મેડમ, અમને ખબર નથી, પણ તમે સીધા છો કે તમે જેનો ચહેરો ઓળખો, તેનું કામ થઈ જશે અને જેનો ચહેરો તમે નહીં ઓળખો, તે નહીં ચાલે.'

અમારા નેતા નીતીશનો ફોટો કેમ નહીંઃ આ સાથે જ JDUના કેટલાક કાર્યકર્તાઓએ પ્રચાર વાહન પર નીતિશ કુમારનો ફોટો અને પાર્ટીના ઝંડા ન લગાવવાનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો હતો. કાર્યકરોએ કહ્યું, 'મેડમ, જ્યારે અમારા નેતાનો ફોટો નથી, તો અમે શા માટે તમને વોટ આપીશુ. અમારા નેતા નીતીશ કુમાર છે, મોદીજી નથી, ત્યાં ન તો નીતીશજીનો ફોટો છે કે ન તો માંઝીનો, અમારા નેતાનો ફોટો કેમ ન મૂક્યો.

નેતા પાસે કોઈ બંધુ મજૂરી નથી: જેડીયુ કાર્યકરોનો ગુસ્સો જોઈને, બેબી કુમારી સ્પષ્ટતા કરતી રહે છે કે તેનો ફોટો બીજી કાર પર છે. જો કોઈ સમસ્યા હોય તો તમે લોકો તમારા નેતા સાથે વાત કરો. જેના પર એક કાર્યકર કહે છે, 'સાંભળો, મેડમ, નેતા પાસે કોઈ બંધન મજૂર નથી, નેતા આપણા છે. અમે તેમનામાંથી નથી.

રાણા રણધીર સિંહ પણ ગુસ્સાનો શિકારઃ આ સાથે જ પૂર્વપ્રધાન અને બીજેપી ધારાસભ્ય રાણા રણધીર સિંહને સ્થાનિક લોકોના ગુસ્સાનો શિકાર બનવું પડ્યું છે. નારાજ વ્યક્તિની વાત પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, તે ભાજપ અને તેના ઉમેદવારથી ઘણો નારાજ છે. તેમના શબ્દો પરથી સમજી શકાય છે કે, તેઓ કદાચ 'ભૂમિહાર' સમાજના છે, તેઓ સતત પોતાની વાત કહેતા રહે છે અને ધારાસભ્યો તેમની વાત ચુપચાપ સાંભળતા રહે છે.

'લોકોની નારાજગીનો સામનો કરવો પડશે': આ દરમિયાન, રાણા રણધીર સિંહ વ્યક્તિને સમજાવવાની કોશિશ કરે છે અને એ પણ ખાતરી આપવા માંગે છે કે, જ્યાં પણ તમારી ભૂલ હશે કે તમારી ફરિયાદ હશે, તો આવનારા સમયમાં તેને દૂર કરવામાં આવશે. પરંતુ તે વ્યક્તિ કહેતો જાય છે અને સ્પષ્ટ કહે છે કે તમે લોકો અમારા સમાજનો રોષ સહન કરવો પડશે. જ્યારે ડેમ તૂટતો હતો ત્યારે સરકારનું કોણ અમને જોવા પણ આવ્યું હતું.

બેબી કુમારીને એન્ટી ઈન્કમ્બન્સીનું નુકસાનઃ એવું માનવામાં આવે છે કે, લોકો ભાજપના વર્તમાન ઉમેદવાર બેબી કુમારીથી ખૂબ નારાજ છે. તે 2015માં અહીં અપક્ષ તરીકે જંગી બહુમતીથી જીતી હતી. આ વખતે તેમને તે કાર્યકાળનો ફટકો લાગશે. બોચાહનની મોટી વસ્તીમાં તેમના અગાઉના કાર્યકાળના કાર્યોથી નારાજગી છે. લોકો તેનો ખુલ્લેઆમ વિરોધ પણ કરી રહ્યા છે. આ પછી સત્તામાં તેમની પાર્ટીની સરકાર હોવાને કારણે તેમની પાસેથી સહાનુભૂતિનો મત પણ જોવા મળી રહ્યો છે.