અમરાવતી: આંધ્ર પ્રદેશ હાઈકોર્ટે શુક્રવારે સ્પેશિયલ ચીફ સેક્રેટરી સહિત ત્રણ આઈએએસ અધિકારીઓને કોર્ટની અવમાનના બદલ એક મહિનાની જેલની સજા (contempt of court) ફટકારી છે. તમામને બે-બે હજાર રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો ( post of Village Agriculture Assistant) છે. જસ્ટિસ બી દેવાનંદે વિશેષ મુખ્ય સચિવ (કૃષિ) પૂનમ માલાકોંડૈયા, તત્કાલીન સ્પેશિયલ એગ્રીકલ્ચર કમિશનર એચ. અરુણ કુમાર અને તત્કાલીન કુર્નૂલ ડિસ્ટ્રિક્ટ ઓફિસર જી. વીરપાંડિયન વિરુદ્ધ કોર્ટના આદેશને પણ માન્ય રાખ્યો (Contempt case against officers) હતો. 'ઉલ્લંઘન' અને દિશાનિર્દેશોનો અમલ કરવામાં નિષ્ફળ જવાના આરોપસર આદેશ પસાર કર્યો હતો. ચોક્કસ સમયની અંદર.

અધિકારીઓ સામે તિરસ્કારનો કેસ: ન્યાયાધીશે ઓક્ટોબર 2019 માં સરકારી અધિકારીઓને ગ્રામ્ય કૃષિ સહાયક (ગ્રેડ-2) ના પદ માટે અરજદારની ઉમેદવારી પર વિચારણા કરવા અને બે અઠવાડિયાની અંદર યોગ્ય આદેશો પસાર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. અરજદારે હાઇકોર્ટના આદેશનો અમલ કરવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ સંબંધિત અધિકારીઓ સામે તિરસ્કારનો કેસ દાખલ કર્યો હતો. નવેમ્બર 2020 (ડિસેમ્બર 2020 માં) માં તિરસ્કારની અરજી દાખલ કરવામાં આવી તે પછી જ અરજદારને સરકારી સત્તાવાળાઓ દ્વારા 'ગ્રામ્ય કૃષિ સહાયક' (ગ્રેડ-2) ની પોસ્ટ માટે અયોગ્ય જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.

આદેશોનો અનાદર કર્યો: તિરસ્કારના કેસમાં પ્રતિવાદીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી રજૂઆતનો સંદર્ભ આપતા, ન્યાયાધીશે અવલોકન કર્યું કે 'તેઓએ 22 ઓક્ટોબર, 2019 ના રોજ આ કોર્ટ દ્વારા પસાર કરાયેલા આદેશોનો અનાદર કર્યો છે.' ન્યાયાધીશે કહ્યું, "આ ઉત્તરદાતાઓ ખાસ કરીને જેઓ સરકારમાં ઉચ્ચ હોદ્દા ધરાવે છે, તેઓ આ કોર્ટના આદેશોનું ઝડપથી અને નિર્ધારિત સમયની અંદર પાલન કરે તેની ખાતરી કરે છે."