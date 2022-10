ન્યૂઝ ડેસ્ક: દિવાળી 2022 પહેલા ઘણી કંપનીઓએ રોકાણકારોને બોનસ ડિવિડન્ડ આપ્યા હતા. પરંતુ એવી ઘણી કંપનીઓ છે, જે દિવાળી પછી રોકાણકારોને સરપ્રાઈઝ ગિફ્ટ આપવાનો વિચાર લઈને આવી છે. IT કંપની (IT company) ટેક મહિન્દ્રા તેમાંથી એક હોઈ શકે છે. 1લી નવેમ્બરે રોકાણકારોને કંપની તરફથી સરપ્રાઈઝ ગિફ્ટ મળી (A surprise gift to investors) શકે છે. સ્ટોક એક્સચેન્જને આપવામાં આવેલી માહિતીમાં કંપનીએ જણાવ્યું છે કે, 31 ઓક્ટોબર અને 1 નવેમ્બર 2022ના રોજ કંપનીના બોર્ડ મેમ્બર્સની મીટિંગ છે.

ટેક મહિન્દ્રા લિમિટેડ: અગાઉની મહિન્દ્રા બ્રિટિશ ટેલિકોમ એ એક ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી સેવાઓ આપતી કંપની છે, જેનું મુખ્ય મથક ભારતના પુના શહેરમાં છે. તે મહિન્દ્રા જૂથ અને બીટી ગ્રુપ PLC, યુકે વચ્ચેનું સંયુક્ત સાહસ છે. જેમાં M&M (મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા) 44 ટકા અને BT 39 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. ટેક મહિન્દ્રા ખૂબ જ ઝડપથી વૃદ્ધિ પામીને ભારતની પાંચમા ક્રમની સૌથી મોટી સોફ્ટવેર નિકાસકાર અને ભારતની પ્રથમ સૌથી મોટી સોફ્ટવેર સેવા આપતી કંપની બની છે.

કંપનીના બોર્ડ સભ્યોની બેઠક: શનિવારે કંપનીએ નિયમનકારીને જણાવ્યું હતું કે, કંપનીના બોર્ડ સભ્યોની બેઠક 31 ઓક્ટોબર અને 1 નવેમ્બરના રોજ યોજાશે. આ મીટિંગમાં, કંપની દ્વારા ત્રિમાસિક આંકડાઓ પર સ્ટેમ્પ લગાવવામાં આવશે. તેમજ સભ્યો નાણાકીય વર્ષ 2023 માટે વચગાળાના ડિવિડન્ડ અંગે પણ ચર્ચા કરશે. કંપની તે જ દિવસે વચગાળાના ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરે. કંપની વતી ગયા નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન રોકાણકારોને 900 ટકા એટલે કે શેર દીઠ રૂપિયા 45નું ડિવિડન્ડ આપવામાં આવ્યું હતું.

IT કંપની શું છે: ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી સેવાઓ પૂરી પાડતી IT કંપનીઓ ઓ તરીકે ઓળખાય છે. IT કંપનીઓ મશીન લર્નિંગ, ક્લાઉડ, ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ, નેટવર્કિંગ, વેબ ટેક્નોલોજી અને મોબાઇલ ટેક્નોલોજી વગેરે જેવી ટેક્નોલોજીઓ પર કામ કરે છે. TATA Consultancy Services Limited (TCS) એ ભારતની સૌથી મોટી IT કંપની છે. આ કંપની વિશ્વના 46 દેશોમાં 149 સ્થળોએ તેની સેવાઓ પૂરી પાડી રહી છે. તેનું મુખ્ય મથક ભારત દેશમાં મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં મુંબઈ ખાતે છે.

ટેક મહિન્દ્રાના શેરમાં ઘટાડો: પોઝિશનલ રોકાણકારો માટે છેલ્લું એક વર્ષ ખૂબ જ નિરાશાજનક રહ્યું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કંપનીના શેરના ભાવમાં 31.38 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં શરત લગાવનારા રોકાણકારોના શેર મૂલ્યમાં 41 ટકાનો ઘટાડો સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. છેલ્લા 6 મહિનામાં ટેક મહિન્દ્રાના શેરમાં 18 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. રોકાણકારો માટે સારી વાત એ છે કે, છેલ્લા એક મહિના દરમિયાન તેમાં 0.30 ટકાનો વધારો થયો છે.