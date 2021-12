અવકાશયાત્રીઓના ભાવિ મિશન માટે પસંદ કરાયેલા 10 લોકોને પસંદ કરવામાં આવ્યા

નાસા દ્વારા અવકાશયાત્રી મિશન માટે પસંદ કરાયેલા 10 લોકોમાંથી એક ભારતીય

અવકાશમાં ઉડાન ભરનારી ભારતીય મૂળની ત્રીજી મહિલા બની

હ્યુસ્ટન: યુએસ એરફોર્સમાં લેફ્ટનન્ટ કર્નલ તરીકે ફરજ બજાવતા ભારતીય મૂળના ફિઝિશિયન અનિલ મેનને(Indian-origin physician Anil Menon) નાસા(NASA) દ્વારા ભાવિ મિશન માટે અવકાશયાત્રી(NASA's 2021 astronaut candidate) તરીકે અન્ય નવ સાથે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. યુએસ સ્પેસ એજન્સીએ તેમની ચૂંટણીની જાહેરાત કરી.

મેનનો(45) જન્મ અને ઉછેર મિનેપોલિસ, મિનેસોટામાં યુક્રેનિયન અને ભારતીય માતાપિતાને થયો છે. તેઓ સ્પેસએક્સના(anil menon spacex) પ્રથમ ફ્લાઇટ સર્જન હતા, જેમણે નાસાના સ્પેસએક્સ ડેમો-2 મિશન દરમિયાન માનવોને અવકાશમાં લોન્ચ કરવાના કંપનીના પ્રથમ મિશનમાં મદદ કરી હતી અને ભવિષ્યના મિશન દરમિયાન માનવ પ્રણાલીને ટેકો આપવા માટે એક તબીબી સંસ્થાનું નિર્માણ કર્યું હતું.

10 નવા અવકાશયાત્રીઓની પસંદગી

નાસાએ સોમવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે,10 નવા અવકાશયાત્રીઓની પસંદગી(choice of astronauts in space) કરી છે, જેમાંથી અડધા લશ્કરી પાઇલોટ છે. તેમજ સ્પેસ એજન્સી 'નેશનલ એરોનોટિક્સ એન્ડ સ્પેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન' (National Aeronautics and Space Administration) એ હ્યુસ્ટનમાં એક સમારોહ દરમિયાન છ પુરુષો અને ચાર મહિલાઓનો પરિચય કરાવ્યો હતો. હ્યુસ્ટન મિશન કંટ્રોલ અને એસ્ટ્રોનોટ કોર્પ્સનું કેન્દ્ર(Center of the Astronaut) Corps છે. આ માટે 12 હજારથી વધુ લોકોએ અરજી કરી હતી. જેમાં 30થી 40 વર્ષની વયના પસંદ કરાયેલા 10 લોકોને પ્રથમ બે વર્ષ સુધી તાલીમ આપવામાં આવશે જેથી તેઓ 'સ્પેસફ્લાઇટ'માં મુસાફરી કરવા માટે લાયક બને.

NASA એડમિનિસ્ટ્રેટર બિલ નેલ્સને સોમવારે (6 ડિસેમ્બર)ના રોજ હ્યુસ્ટનમાં NASAના જ્હોન્સન સ્પેસ સેન્ટર નજીક એલિંગ્ટન ફીલ્ડ ખાતે એક ઇવેન્ટ દરમિયાન, ચાર વર્ષમાં પ્રથમ વખત અવકાશયાત્રીઓના નવા વર્ગ, 2021ના ​​સભ્યોનો પરિચય કરાવ્યો હતો. આ સહભાગીઓ જાન્યુઆરી 2022થી બે વર્ષની તાલીમ માટે જોહ્ન્સન પર રિપોર્ટ કરશે.

મેનને 45મી સ્પેસ વિંગ અને ફાઈટર વિંગમાં સર્જન તરીકે સેવા આપી હતી

એરફોર્સમાં, મેનને 45મી સ્પેસ વિંગ અને 173મી ફાઈટર વિંગમાં ફ્લાઈટ સર્જન તરીકે સેવા આપી હતી, જ્યાં તેમણે F-15 ફાઈટર જેટમાં 100 થી વધુ ફ્લાઈટ્સ ઉડાવી હતી અને ક્રિટિકલ કેર એર ટ્રાન્સપોર્ટ ટીમના ભાગ રૂપે 100થી વધુ દર્દીઓની સારવાર કરી હતી. તેમજ ફોરેસ્ટ્રી અને એરોસ્પેસ મેડિસિનમાં ફેલોશિપ ટ્રેનિંગ સાથે સક્રિયપણે પ્રેક્ટિસ કરી રહેલા ઇમરજન્સી મેડિસિન નિષ્ણાંત(Anil Menon Emergency medicine specialist) છે. એક ચિકિત્સક તરીકે, તેઓ હૈતીમાં 2010ના ભૂકંપ, નેપાળમાં 2015ના ભૂકંપ અને 2011 રેનો એર શોના ક્રેશ દરમિયાન પ્રથમ પ્રતિભાવ ટીમનો ભાગ હતા.

અવકાશમાં ઉડાન ભરનારી ભારતીય મૂળની ત્રીજી મહિલા બની

જુલાઈમાં, એરોનોટિકલ એન્જિનિયર સિરીશા બંદલા કલ્પના ચાવલા(kalpana chawla astronauts) અને સુનિતા વિલિયમ્સ(Sunita Williams astronauts) પછી અવકાશમાં ઉડાન ભરનારી ભારતીય મૂળની ત્રીજી(indian astronauts list) મહિલા બની હતી. વિંગ કમાન્ડર રાકેશ શર્મા અવકાશમાં પ્રવાસ કરનાર એકમાત્ર ભારતીય નાગરિક છે. આ ઉપરાંત ભારતીય વાયુસેનાના ભૂતપૂર્વ પાઇલટે સોવિયેત ઇન્ટરકોસમોસ પ્રોગ્રામના ભાગરૂપે 3 એપ્રિલ, 1984ના રોજ સોયુઝ ટી-11 પર ઉડાન ભરી હતી.

