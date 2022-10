હૈદરાબાદ: સદીના મેગાસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચન (Amitabh Bachchan's Birthday) 11 ઓક્ટોબરે 80 વર્ષના થવા જઈ રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં, સોશિયલ મીડિયા પર બિગ બીને અભિનંદનનો પ્રવાહ શરૂ થયો છે. અહીં 7 ઓક્ટોબરે રિલીઝ થનારી બિગ બીની ફિલ્મ 'ગુડબાય' સિનેમાઘરોમાં ચાલી રહી છે. હવે બિગ બીના જન્મદિવસ પર દર્શકોને એક મોટી (A big gift to viewers on Big B's birthday) ભેટ આપવામાં આવી છે. 'ગુડબાય'ના નિર્માતાઓએ બિગ બીના 80માં જન્મદિવસ પર 80 રૂપિયામાં (Goodbye' in theaters for Rs 80) ફિલ્મ ગુડબાય જોવાની તક આપી છે.

રશ્મિકા મંદાનાની પહેલી હિન્દી ફિલ્મ: 80 રૂપિયામાં જુઓ ફિલ્મ બાલાજી ટેલિફિલ્મ્સ અને રિલાયન્સ એન્ટરટેઈનમેન્ટ કંપનીએ એક પોસ્ટમાં આ વિશે માહિતી આપી છે. દર્શકો અમિતાભ બચ્ચન અને સાઉથની સુપરહિટ અભિનેત્રી રશ્મિકા મંદાનાની પહેલી હિન્દી ફિલ્મ 'ગુડબાય' કોઈપણ સિનેમા હોલમાં 80 રૂપિયામાં ટિકિટ ખરીદીને જોઈ શકે છે.

ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ યોજાશે: નિર્માતાઓએ તેમની પોસ્ટમાં લખ્યું, 'બિગ બી 11 ઓક્ટોબરે 80 વર્ષના થઈ રહ્યા છે, આ ખાસ અવસર પર ભવ્ય ઉજવણી કરી રહ્યા છે. તેમનો 80મો જન્મદિવસ ઉજવો અને 11 ઓક્ટોબરે ફક્ત 80 રૂપિયાની ટિકિટ ખરીદીને તમારા પરિવાર સાથે ફિલ્મ 'ગુડબાય' જુઓ. તમને જણાવી દઈએ કે, આ એક ફેમિલી ડ્રામા ફિલ્મ છે, જેમાં અમિતાભ બચ્ચન 3 બાળકોના પિતા છે. જેમાં તેમની પુત્રીનો રોલ રશ્મિકા કરશે. અમિતાભ બચ્ચનના 80મા જન્મદિવસ નિમિત્તે 8 ઓક્ટોબરથી 11 ઓક્ટોબર દરમિયાન 'બચ્ચન બેક ટુ ધ બિગનિંગ' નામનો વિશેષ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ યોજાશે. આ ફેસ્ટિવલ દેશભરના 17 શહેરોમાં ઉજવવામાં આવશે, જેમાં 172 શોકેસ અને 22 સિનેમા હોલમાં 30 સ્ક્રીન હશે. ફિલ્મ હેરિટેજ ફાઉન્ડેશને PVR સિનેમા સાથેની ભાગીદારીમાં આ અનોખા ફેસ્ટિવલની જાહેરાત કરી છે.

યાદગાર પ્રદર્શન: અમિતાભ બચ્ચનનું એક પ્રદર્શન પણ હશે.ફિલ્મ ફેસ્ટિવલની સાથે સાથે, ફાઉન્ડેશન મુંબઈમાં PVR જુહુ ખાતે દુર્લભ અમિતાભ બચ્ચનની યાદગીરીઓનું પ્રદર્શન પણ મુકશે. પ્રદર્શનની વાર્તા દાયકાઓની સફળતા, કાલ્પનિક અને પ્રશંસાની ઉજવણી કરતી ફ્રેમવાળા વિઝ્યુઅલ્સ દ્વારા કહેવામાં આવશે. ફિલ્મ ઇતિહાસકાર, લેખક અને આર્કાઇવિસ્ટ એસએમએમ ઔસજા દ્વારા ક્યુરેટ કરાયેલ, આ પ્રદર્શનમાં દુર્લભ વિન્ટેજ પોસ્ટર્સ, કમિશન્ડ આર્ટિફેક્ટ્સ, ફોટોગ્રાફ્સ, એલપી જેકેટ્સ, મેગેઝિન કવર, વિશાળ 7 ફૂટ સ્ટેન્ડી અને મૂળ શહેનશાહ કલેક્શન સહિત યાદગાર વસ્તુઓનો વૈવિધ્યસભર અને કાળજીપૂર્વક ક્યૂરેટ કરાયેલ સંગ્રહ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે.