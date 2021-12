હૈદરાબાદઃ કેન્દ્રિય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ આજે (17 ડિસેમ્બરે) ઉત્તરપ્રદેશના લખનઉના (Amit Shah in Lucknow) પ્રવાસે જશે. તે દરમિયાન તેઓ નિષાદ પાર્ટીની સંયુક્ત રેલીને સંબોધિત (Union Home Minister to address joint rally of BJP and Nishad Party ) કરશે. તેઓ પોતાના પ્રવાસ દરમિયાન યુપી કોઓપરેટિવ બેન્કની વિવિધ બ્રાન્ચ અને વેરહાઉસના લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં (Dedication program of various branches and warehouses of UP Co-operative Bank) ભાગ લેશે અને સહકાર ભારતીના 7મા રાષ્ટ્રીય અધિવેશનના ઉદ્ઘાટન સત્રને (Seventh National Convention of Sahakar Bharti) સંબોધિત કરશે. આ માહિતી કેન્દ્રિય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે ટ્વિટ કરીને (Amit Shah tweeted) આપી હતી. ત્યારબાદ તેઓ 18 ડિસેમ્બરથી મહારાષ્ટ્ર 2 દિવસીય પ્રવાસ પર જઈ રહ્યા છે.

રમાબાઈ મેદાનમાં રેલીનું આયોજન

ઉત્તરપ્રદેશમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીની તૈયારીમાં (Preparations for Assembly elections in Uttar Pradesh) લાગેલી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ રેલી અને કાર્યક્રમોનો સિલસિલો તેજ કરી દીધો છે, જે અંતર્ગત શુક્રવારે કેન્દ્રિય ગૃહ અને સહકારિતા પ્રધાન તથા ભાજપના પૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહ લખનઉના રમાબાઈ મેદાનમાં આવી (Amit Shah's rally at Ramabai Maidan in Lucknow) રહ્યા છે. અહીં તેઓ ભાજપ અને સહયોગી દળ નિર્બલ ઈન્ડિયન શોષિત અમારું સામાન્ય દળ (નિષાદ)ની સાથે 'સરકાર બનાવો અધિકાર મેળવો રેલી'ને (Form a government Get right Rally) સંબોધિત કરશે.

અમિત શાહ બપોરે 1 વાગ્યે પહોંચશે રમાબાઈ મેદાનમાં

ભાજપ મુખ્ય મથકથી ગુરુવારે આપવામાં આવેલા નિવેદન અનુસાર, ભાજપના પૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રિય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ શુક્રવારે લખનઉના રમાબાઈ રેલી (Amit Shah's rally at Ramabai Maidan in Lucknow) સ્થળ પર બપોરે 1 વાગ્યે રેલીને સંબોધિત કરશે.

મુખ્યપ્રધાન સહિત પાર્ટીના અગ્રણીઓ પણ જોડાશે રેલીમાં

આ રેલી અંગે જાણકારી આપતા પાર્ટીના પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ સંતોષ સિંહે (Uttar Pradesh BJP vice president Santosh Singh) જણાવ્યું હતું કે, રેલીને અમિત શાહની સાથે મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથ (CM Yogi Adityanath), નિષાદ પાર્ટીના અધ્યક્ષ ડો. સંજય નિષાદ અને ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સ્વતંત્રદેવ સિંહ, નાયબ મુખ્યપ્રધાન કેશવ પ્રસાદ મૌર્ય તથા દિનેશ શર્મા પ્રમુખ રીતે ઉપસ્થિત રહેશે.