શ્રીનગરઃ કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ શુક્રવારે જમ્મુ પહોંચી ગયા (Amit Shah in Jammu and Kashmir) છે. અહીં પહોંચ્યા પછી તરત જ અમિત શાહે રાજભવનમાં જમ્મુ-કાશ્મીરના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિન્હા સાથે (Amit Shah on visit to JK ) મુલાકાત કરી. આ દરમિયાન ગુપ્તચર એજન્સીઓ, સેના, પોલીસ, CRPF સહિત તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓના ટોચના અધિકારીઓ સાથે બેઠક ચાલી રહી છે.

અમિત શાહ જમ્મુ અને કાશ્મીરની બે દિવસીય મુલાકાતે: કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ જમ્મુ અને કાશ્મીરની બે દિવસીય મુલાકાતે છે. આ દરમિયાન ગૃહપ્રધાન CRPFના સ્થાપના દિવસની ઉજવણીમાં પણ ભાગ લેશે. આ ક્રમમાં, ગૃહપ્રધાન શનિવારે (19 માર્ચ) જમ્મુના MA સ્ટેડિયમમાં CRPFના સ્થાપના દિવસની ઉજવણીને (CRPF Foundation Day Celebration) પણ સંબોધિત કરશે. ગૃહપ્રધાનની મુલાકાતને ધ્યાનમાં રાખીને સમગ્ર જમ્મુમાં સુરક્ષા સઘન કરવામાં આવી છે.

અમિત શાહની જમ્મુની આ બીજી મુલાકાત: આ પછી તેઓ ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજીને દિલ્હી પરત ફરશે. છેલ્લા 5 મહિનામાં અમિત શાહની જમ્મુની આ બીજી મુલાકાત છે. અગાઉ તેઓ જમ્મુ-કાશ્મીરની પાંચ દિવસની મુલાકાતે આવ્યા હતા. કેન્દ્રીય પ્રધાનનો પહેલો કાર્યક્રમ 19 માર્ચે આવવાનો હતો. પરંતુ પછી તેણે 18 માર્ચે પ્રવાસ પર આવવાનું નક્કી કર્યું.