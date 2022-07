લખનઉઃ યુપીમાં એમ્બ્યુલન્સ સેવામાં મોટો સુધારો થવા જઈ રહ્યો છે. અહીં દર્દીઓ મિનિટોમાં એમ્બ્યુલન્સ મેળવી શકશે. આ માટે ઓલા-ઉબેરની તર્જ પર એમ્બ્યુલન્સ (Ambulance Like Ola-Uber) દોડશે. સરકારી એમ્બ્યુલન્સના કાફલામાં ખાનગી એમ્બ્યુલન્સ વિક્રેતાઓને પણ (ambulance services in up) ઉમેરવામાં આવશે. આવી સ્થિતિમાં, જ્યારે દર્દીનો ફોન આવે છે, ત્યારે સંબંધિત સ્થાન પર ઉભી રહેલી એમ્બ્યુલન્સ દર્દીને લેવા માટે પહોંચશે. આ માટે સરકાર ચૂકવણી કરશે.

આ પણ વાંચો: જાણો PPF, NSC અને સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં શું થયા છે ફેરફાર...

આરોગ્ય સેવાઓ સુધારવા માટેની નીતિ: મુખ્યપ્રધાને SGPGI, KGMU, લોહિયા ઈન્સ્ટિટ્યૂટના ડોક્ટરોની કમિટીની રચના કરી છે. આ કમિટી યુપીની આરોગ્ય સેવાઓ સુધારવા માટે નીતિ બનાવી રહી છે. સમિતિના સભ્ય ડૉ.પી.કે.દાસના જણાવ્યા અનુસાર રાજ્યમાં મોટી વસ્તી છે. એમ્બ્યુલન્સ સમયસર પૂરી પાડવી એ એક મોટો પડકાર છે.

એમ્બ્યુલન્સ સેવાને ઓલા-ઉબેરની તર્જ: સરકારી કાફલામાં નવી (ambulances in up will run like ola uber) એમ્બ્યુલન્સ ખરીદવામાં આવે છે. તેમજ જૂની બગાડેલી હોવાના કારણે, તેનો નિકાલ કરવો પડશે. આવી સ્થિતિમાં કરોડોનો ખર્ચ કરવા છતાં વાહનોની સંખ્યામાં ધરખમ વધારો થઈ રહ્યો નથી. આવી સ્થિતિમાં એમ્બ્યુલન્સ સેવાને ઓલા-ઉબેરની તર્જ પર ચલાવવાની યોજના બનાવવામાં આવી રહી છે. આમાં ખાનગી વિક્રેતાઓને સામેલ કરવામાં આવશે. તેઓએ નિયત ધોરણ મુજબ એમ્બ્યુલન્સ તેમજ (Ambulance on the lines of Ola Uber) પ્રશિક્ષિત સ્ટાફ રાખવાનો રહેશે. આ એમ્બ્યુલન્સ અલગ-અલગ સ્થળોએ તૈનાત રહેશે. ફોન કરવા પર તરત જ એમ્બ્યુલન્સ ઉપલબ્ધ થશે. સરકાર દર્દી દીઠ વિક્રેતાઓને ચૂકવણી કરશે.

કઈ સેવાનો કેટલા દર્દીઓને ફાયદોઃ રાજ્યમાં ત્રણ પ્રકારની એમ્બ્યુલન્સ સેવા કાર્યરત છે. તેમની પાસે 108 ઈમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સ સેવાના 2200 વાહનો છે. જેના કારણે દરરોજ સરેરાશ 9500 દર્દીઓને હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવે છે. તેમજ સગર્ભા, પ્રસૂતિ અને નવજાતને હોસ્પિટલમાં લઈ જવા માટે 102 એમ્બ્યુલન્સ સેવા છે. તેની પાસે રાજ્યભરમાં 2270 વાહનો કાર્યરત છે. આ એમ્બ્યુલન્સમાંથી દરરોજ સરેરાશ 9500 દર્દીઓ પસાર થાય છે. ગંભીર દર્દીઓ માટે, 75 જિલ્લામાં વેન્ટિલેટર સાથે 250 વેન્ટિલેટર તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. આ સાથે 500 જેટલા દર્દીઓને મદદ કરવામાં આવી રહી છે. આ તમામ એમ્બ્યુલન્સનું સંચાલન ખાનગી કંપની પાસે છે.

આ પણ વાંચો: નુપુર શર્માનું નિવેદન ઉદયપુરની ઘટના માટે જવાબદાર: સુપ્રીમ કોર્ટ

812 એમ્બ્યુલન્સથી દર્દીઓને રાહત: યુપીમાં સો દિવસમાં એમ્બ્યુલન્સનો કાફલો વધારવાની યોજના બનાવવામાં આવી હતી. આ માટે 812 એમ્બ્યુલન્સ મંજૂર કરવામાં આવી છે. આ એમ્બ્યુલન્સ વર્કશોપમાં તૈયાર કરવામાં આવી છે. ટૂંક સમયમાં તેમને ફ્લેગ ઓફ કરવામાં આવશે. આવી સ્થિતિમાં રાજ્યમાં એમ્બ્યુલન્સનો કાફલો 5 હજારને પાર કરી જશે. એમ્બ્યુલન્સની સંખ્યામાં વધારો થતાં દર્દીઓને સમયસર વાહનો મળી શકશે.