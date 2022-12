સોલન: હિમાચલ પ્રદેશના બિલાસપુર જિલ્લાના બરમાના ખાતે આવેલ એસીસી સિમેન્ટ પ્લાન્ટ ગઈકાલે બંધ થયા (Bilaspur Ambuja Cement Plant closed)બાદ સોલન જિલ્લાના દલદાઘાટ સ્થિત અંબુજા સિમેન્ટ પ્લાન્ટને પણ અનિશ્ચિત સમય માટે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો(ambuja cement plant closed in solan) છે. નોંધનીય છે કે જે રીતે ACC અને અંબુજા સિમેન્ટ બંને અદાણી જૂથની કંપનીઓ (two cement plants shuts down in Himachal) છે. સિમેન્ટ કંપનીના મેનેજમેન્ટના જણાવ્યા અનુસાર, ટ્રાન્સપોર્ટેશનના ઊંચા ખર્ચને કારણે કંપની ખોટનો સામનો કરી રહી છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને કંપનીએ આ આદેશો જારી કર્યા છે.

ટ્રક ઓપરેટર્સ યુનિયનને ટ્રાન્સપોર્ટેશનના દરો ઘટાડવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. અંબુજા સિમેન્ટ પ્લાન્ટ ડાલડાઘાટ વતી, ટ્રક ઓપરેટરોને લેખિતમાં નૂર દર ઘટાડવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. ઉચ્ચ પરિવહન ખર્ચને કારણે કંપની દ્વારા નુકસાન ટાંકવામાં આવ્યું હતું અને જો તે સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો પ્લાન્ટ બંધ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ ટ્રક સંચાલકોએ તેનો સ્વીકાર કર્યો ન હતો. જે બાદ કંપનીએ આ નિર્ણય લીધો (ambuja cement plant closed in solan) છે.

ડીસી સોલનને આપવામાં આવી માહિતીઃ માહિતી અનુસાર હાલમાં અંબુજા સિમેન્ટ કંપની દ્વારા પ્રતિ ટન પ્રતિ કિલોમીટર ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ખર્ચ ₹10 આપવામાં આવી રહ્યો છે. કંપનીએ આદેશમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેને ઘટાડીને ₹6 કરવામાં આવે. આ વાત ન સ્વીકાર્યા બાદ કંપની મેનેજમેન્ટે ફોન દ્વારા કર્મચારીઓને આજથી કામ પર ન આવવા જણાવ્યું છે. આ અંગે અંબુજા સિમેન્ટ કંપનીએ ડીસી સોલનને પણ જાણ કરી(ambuja cement plant closed in solan) છે. આ અંગે તમામ ટ્રક ઓપરેટર્સ યુનિયનોને પણ જાણ કરવામાં આવી(ambuja cement plant closed in solan) છે.

સહી વગરનો પત્ર મળ્યોઃ સોલન જિલ્લા ટ્રક ઓપરેટરના વડા જયદેવ કૌંડલે જણાવ્યું કે અંબુજા કંપની તરફથી એક પત્ર મળ્યો હતો જે સહી વગરનો છે. પત્રમાં માલવાહક ભાડામાં ઘટાડો કરવાની વાત કહેવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું કે 2019થી અહીં જૂના દરે કામ થઈ રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે અદાણી ગ્રૂપ દ્વારા કંપની ખરીદતા પહેલા પણ તે 10 રૂપિયા પ્રતિ કિલોમીટરના ભાવે ભાડું લેતી હતી, પરંતુ હવે કંપની 6 રૂપિયા પ્રતિ કિલોમીટરના ભાડાની વાત કરી રહી(ambuja cement plant closed in solan) છે.

800 કામદારો, 2979 ટ્રકઃ તેમણે જણાવ્યું કે હાલમાં પ્લાન્ટમાં 800 કર્મચારીઓ કામ કરી રહ્યા છે, જેમાં 500 કાયમી અને 300 હંગામી કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત હાલમાં આ પ્લાન્ટમાંથી સિમેન્ટની હેરફેરનું કામ 2979 ટ્રકો (ambuja cement plant closed in solan) કરે છે.(ACC Company Management)

બરમાના પ્લાન્ટ પણ બંધઃ બિલાસપુર જિલ્લામાં સ્થિત ACC પ્લાન્ટ મેનેજમેન્ટે નુકસાનને ટાંકીને હિમાચલ પ્રદેશના બિલાસપુર જિલ્લાના બર્મનામાં સ્થિત ACC સિમેન્ટ પ્લાન્ટમાં તાત્કાલિક અસરથી તમામ પ્રવૃત્તિઓ બંધ કરી દીધી છે. પ્લાન્ટના વડાએ તમામ કર્મચારીઓને ફરજ પર આવવા માટે સૂચના આપી છે.(Bilaspur Ambuja Cement Plant closed) (two cement plants shuts down in Himachal)