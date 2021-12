નવી દિલ્હીઃ ઈ-કોમર્સ એમેઝોન અને ફ્યૂચર ગૃપ વચ્ચે ચાલી રહેલો વિવાદ (Dispute between Amazon and Future Group) હવે ફરી એક વાર કોર્ટમાં પહોંચ્યો છે. એમેઝોને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) વિરુદ્ધ દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ (Amazon filed a writ petition against ED in Delhi High Court) કરી છે. અરજીમાં કંપનીએ વિદેશી ચલણ વિનિમય ઉલ્લંઘનને લઈને EDની તપાસ પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે.

એમેઝોને ED પર લગાવ્યા આક્ષેપ

આ અંગે મળતી માહિતી અનુસાર, એમેઝોને દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં એક રિટ અરજી દાખલ કરીને વિદેશી ચલણ વિનિમય ઉલ્લંઘનના કથિત આરોપ પર EDની તપાસના દાયરામાં સ્પષ્ટતા માગી છે. એમેઝોને ગયા મહિને કહ્યું હતું કે, ફ્યૂચર ગૃપ સાથેના સોદાના સંબંધમાં તેને ED તરફથી સમન્સ મળ્યા છે.

ED કાયદાકીય સલાહ મુજબ તપાસ કરી રહી છે

સૂત્રોના જણાવ્યાનુસાર, એમેઝોને તેની અરજીમાં કહ્યું છે કે, વર્ષ 2019માં ફ્યૂચર ગૃપ સાથે 200 મિલિયન ડોલરની ડીલને લઈને તેને બિનજરૂરી રીતે હેરાન કરવામાં આવી રહી છે. ED વ્યવસાયના સામાન્ય અભ્યાસક્રમમાં ચોક્કસ અને ગોપનીય કાયદાકીય સલાહ મેળવીને તેની તપાસ કરી રહી છે. કંપનીનું કહેવું છે કે, ભારતમાં ઈ-કોમર્સ બિઝનેસ શરૂ કર્યા પછીની પ્રવૃત્તિઓને પણ તપાસ હેઠળ લાવવામાં આવી છે. અમેરિકન ઈ-કોમર્સ કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, ED દ્વારા તેની પાસેથી આવી માહિતીની માગણી સ્વીકૃત ન્યાયિક ધોરણોની વિરુદ્ધ છે. ED દ્વારા જાહેર કરાયેલા સમન્સમાં માગવામાં આવેલી માહિતી ફ્યૂચર ગૃપની (Dispute between Amazon and Future Group) ડીલથી અલગ છે.

એમેઝોને આરોપ લગાવ્યો છે કે, આ તપાસ સંપૂર્ણપણે હેરાન કરવા માટે કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં કંપનીના ઘણા વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને ભારતના વડાને સમન્સ મોકલવામાં આવ્યા છે. અમેરિકન ઈ-કોમર્સ કંપનીએ કોર્ટને અપીલ કરી છે કે, તે સ્પષ્ટ કરે કે ED સંબંધિત મામલામાં કેવા પ્રકારની તપાસ માટે હકદાર છે.

એમેઝોન અને ફ્યૂચર ગૃપ વચ્ચે ચાલી રહ્યો છે વિવાદ

આપને જણાવી દઈએ કે, એમેઝોન અને ફ્યૂચર ગૃપ વચ્ચે કાયદાકીય વિવાદ (Dispute between Amazon and Future Group) ચાલી રહ્યો છે. ગયા વર્ષે ઓગસ્ટમાં ફ્યૂચર ગૃપે રિલાયન્સ રિટેલ સાથે 24,500 કરોડ રૂપિયાનો સોદો કર્યો હતો. તે સોદાને વર્ષ 2019માં એમેઝોન ફ્યૂચર ગૃપ સાથેના તેના રોકાણ કરારનું ઉલ્લંઘન કહેવાય છે. જોકે, ભારતીય સ્પર્ધા પંચે ગયા અઠવાડિયે ફ્યૂચર કૂપન્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડમાં હિસ્સો ખરીદવા માટે એમેઝોનને આપેલી મંજૂરી રદ કરી હતી.