હૈદરાબાદ: બદામના તેલનો (Use of almond oil) ઉપયોગ વાળ અને ત્વચાની સંભાળ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તે બંને માટે ઉત્તમ મોઈશ્ચરાઈઝરનું કામ કરે છે. બદામના તેલનો ઉપયોગ (Remove stretch marks on skin with almond oil) ત્વચા પરના સ્ટ્રેચ માર્કસને દૂર કરવાથી યુવી કિરણોને કારણે થતા નુકસાનને ઠીક કરવામાં પણ મદદ કરે છે. બદામના તેલમાં વિટામિન E ભરપૂર માત્રામાં હોય છે જે ત્વચાને સ્વસ્થ રાખવાનું પણ કામ કરે છે. બદામના તેલની મદદથી પણ ડાર્ક સર્કલ ઓછા કરી શકાય છે. જો આંખોની આસપાસની ત્વચા હાઈપરપીગ્મેન્ટેશન, જિનેટિક્સ, સ્ટ્રેસ, વૃદ્ધાવસ્થા અથવા ઊંઘની અછતને કારણે કાળી થઈ ગઈ હોય, તો તમારે બદામના તેલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

આ રીતે બદામના તેલનો ઉપયોગ કરો

બદામના તેલથી મસાજ: રાત્રે સૂતા પહેલા ચહેરો સાફ કરો અને બદામના તેલના (Massage with almond oil) બેથી ત્રણ ટીપા આંખોની આસપાસ લગાવો. હવે હળવા હાથે આંગળીઓથી મસાજ કરો. સવારે નવશેકા પાણીથી ચહેરો સાફ કરો. દરરોજ રાત્રે આવું કરો.

બદામ અને મધ પેકનો ફેસપેક: એક ટીપું મધ અને 4 ટીપા બદામનું તેલ મિક્સ કરીને આંખોની (Almond and honey face pack) આસપાસ લગાવો. તમે તેને રાત્રે ચહેરા પર લગાવો અને સવારે પાણીથી ધોઈ લો. આ બંનેમાં મોઇશ્ચરાઇઝિંગ તત્વો હોય છે જે ત્વચાને ઝડપથી રિપેર કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

દૂધ અને બદામ તેલનો ફેસપેક: દૂધમાં એન્ટિ-એજિંગ, એન્ટિ-ઇન્ફ્લેમેટરી અને એન્ટિ-ઓક્સિડન્ટ તત્વો હોય છે. (Milk and almond oil pack) તે ત્વચાને નિખારવાનું પણ કામ કરે છે. જો તમે દૂધ અને બદામનું તેલ મિક્સ કરીને આંખોની આસપાસ લગાવો તો ડાર્ક સર્કલની સમસ્યા દૂર થઈ શકે છે.

ગુલાબજળ અને બદામના તેલનો ફેસપેક: ગુલાબજળ ત્વચાનો રંગ (Rose water and almond oil pack) હળવો કરવા અને લાલાશ ઘટાડવાનું કામ કરે છે. આવી સ્થિતિમાં, આ બંનેને મિક્સ કરો અને તેને આંખોની આસપાસ લગાવો અને ઘસો. તેને રાત્રે લગાવો અને સવારે ધોઈ લો.