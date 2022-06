પ્રયાગરાજ: અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે (allahabad high court ) ઉદ્યોગપતિ અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી, તેમની પત્ની ટીના (fir on anil ambani for corruption) અંબાણી અને કંપનીના પરિવારના સભ્યો વિરુદ્ધ બુલંદશહેરના જહાંગીરાબાદ પોલીસ (investigation of fir against anil ambani) સ્ટેશનમાં એક લાખ પચાસ હજાર કરોડની છેતરપિંડીના આરોપમાં નોંધાયેલી એફઆઈઆરની તપાસ પર રોક લગાવી (fir against anil ambani) દીધી છે. આ સાથે રાજ્ય સરકાર, સીબીઆઈ, અનિલ અંબાણી સહિત તમામ વિપક્ષ પાસે ત્રણ સપ્તાહમાં જવાબ માંગ્યો છે. કોર્ટે સેબી, મુંબઈના અધ્યક્ષ અને ફાઈનાન્સિયલ ઈન્ટેલિજન્સ યુનિટ, નવી દિલ્હીના (high court stayed investigation) ડિરેક્ટરને નોટિસ પાઠવી છે.

સીબીઆઈ તપાસની માંગ: કોર્ટે આ આદેશ અરજદાર અને (Anil Ambani accused of scam) તેના વકીલને પોલીસ વતી ધાકધમકી અને હેરાનગતિની ફરિયાદ સંદર્ભે આપ્યો છે. અરજીમાં કરોડોના કૌભાંડ અને અરજદાર પર મારપીટ કરવા માટે નોંધાયેલી એફઆઈઆરની સીબીઆઈ તપાસની માંગ કરવામાં આવી છે. અરજી પર આગામી સુનાવણી 25 જુલાઈએ થશે. ફ્રીલાન્સ પત્રકાર પવન કુમારની અરજીની સુનાવણી જસ્ટિસ સુનીત કુમાર અને જસ્ટિસ ગૌતમ ચૌધરીની ડિવિઝન બેંચ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ અરજી પર એડવોકેટ ઉદય ચંદાની અને સુપ્રીમ કોર્ટના વરિષ્ઠ એડવોકેટ પ્રશાંત ભૂષણ, સીબીઆઈના વરિષ્ઠ વકીલ જ્ઞાન પ્રકાશ અને સંજય કુમાર યાદવે દલીલ કરી હતી.

નાણાંની ગેરરીતિ કરવાનો આરોપ: અરજદારનું કહેવું છે કે, વિજય માલ્યા કરતા દસ ગણી વધુ ગંભીર છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે. સેબીએ તપાસ કરીને રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ કંપનીને છેતરપિંડી તરીકે જાહેર કરી છે. તેના પર 1514 કરોડ બેંકો અને 570 કરોડ લેણદારોના નાણાંની ગેરરીતિ કરવાનો આરોપ છે. અરજદારનું કહેવું છે કે, સ્થાનિક પોલીસ યોગ્ય તપાસ કરી શકતી નથી. તેથી કેસ સીબીઆઈને ટ્રાન્સફર કરવો જોઈએ.

EDને પણ પક્ષકાર: અરજીમાં EDને પણ પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યો છે. અરજદારની અરજી પર ACJM બુલંદશહરના આદેશ પર FIR નોંધવામાં આવી છે. અરજીમાં અનિલ અંબાણી, રાકેશ કુમાર યાદવ, વિજય કિશોર માથુર, સુરિન્દર સિંહ કોલી, ટીના અંબાણી, સતીશ સેઠ, અનમોલ અંબાણી, અંશુલ અંબાણી, છાયા વિરાણી સહિત ડઝનબંધ લોકોને પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યા છે.