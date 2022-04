બેંગલુરુ: મસ્જિદોમાં લાઉડસ્પીકર (Loudspeaker row in Karnataka) પર પ્રતિબંધ મૂકવાની દક્ષિણપંથી દ્વારા કરાયેલા કોલ વચ્ચે, કર્ણાટકના મુખ્ય પ્રધાન બસવરાજ બોમાઈએ કહ્યું કે, સરકારની નજરમાંબધા સમાન છે અને અમે કોઈપણ ભેદભાવ વિના કામ કરીએ છીએ. નિવાસસ્થાને પત્રકારો સાથે વાત કરતા, સીએમએ કહ્યું, અમે સુનિશ્ચિત કરીશું (Karnataka Chief Minister Basavaraja Bommai on loudspeaker row ) કે કાયદો અને વ્યવસ્થા સાથે ચેડા ન થાય. અમે સંસ્થાઓ અને સંગઠનો સાથે વાત કર્યા પછી કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા નિર્ણયનો (All are equal before laws and we work without any discrimination) અમલ કરીશું.

હાઈકોર્ટના આદેશો પણ જૂના: સોમવારે શ્રી રામ સેનાના વડા પ્રમોદ મુથાલિક અને તેમના સહયોગીઓએ રાજ્ય સરકારને મસ્જિદોમાંથી લાઉડસ્પીકર હટાવવાની ચેતવણી આપતાં કહ્યું હતું કે, તેઓ ધ્વનિ પ્રદૂષણ પેદા કરી રહ્યા છે. કેટલાક નિવેદનો સમસ્યાને હલ કરતા નથી. તેમના વિશે પહેલાથી જ ઘણા મંતવ્યો છે. આ મંતવ્યો ભૂતકાળના છે નવું કંઈ નથી. બધા જૂના આદેશો છે. હાઈકોર્ટના આદેશો પણ જૂના છે. અમારી પાસે કોઈ નવા આદેશો નથી. અમે કોઈપણ કાયદાને ધ્યાનમાં લીધા વિના શાંતિ અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટેના તમામ જરૂરી પગલાં લઈ રહ્યા છીએ. લાઉડસ્પીકર પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગ પર સીએમ બોમાઈએ જણાવ્યું હતું.

હાઈકોર્ટના આદેશોને તબક્કાવાર અમલ: તેમણે કહ્યું, કોર્ટના આદેશનો અમલ કેમ કરવામાં આવ્યો નથી તે અંગે પ્રશ્ન થાય છે. અઝાને ડેસિબલ સ્ટાન્ડર્ડ નક્કી કર્યા છે. અમે ડેસિબલ ચેકિંગ મશીનો ખરીદવા અને હાઈકોર્ટના આદેશોને તબક્કાવાર અમલમાં મૂકવા પર કામ કરી રહ્યા છીએ. આ એક એવું કામ છે જે દરેકને વિશ્વાસમાં લઈને કરવાની જરૂર છે. ઘણી સંસ્થાઓ સાથે અમે પોલીસ સ્ટેશન લેવલથી લઈને જિલ્લા સ્તર સુધી મીટિંગો કરી ચૂક્યા છીએ. અમે મીટિંગો પણ કરીશું અને કાર્યવાહી કરીશું.

રાજ્ય સરકાર સામે વિરોધ : ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન એચડી કુમારસ્વામીના નિવેદન પર તેઓ આ મુદ્દે વિરોધ કરશે, બોમાઈએ કહ્યું કે તેમને રાજ્ય સરકાર સામે વિરોધ કરવાનો અધિકાર છે. જો કે, સરકાર આરએસએસના રિમોટ કંટ્રોલ હેઠળ છે અને સરકાર સંઘ પરિવારના નિયંત્રણ હેઠળ છે તેવા પાયાવિહોણા આરોપો પર હું ટિપ્પણી કરીશ નહીં, તેમણે કહ્યું કે, કુમારસ્વામીએ કહ્યું છે કે તેઓ 10 એપ્રિલથી તેનો વિરોધ કરશે.

મોટાભાગના સ્ટાર્ટઅપ્સ બેંગ્લોરમાં: બોમ્માઈએ કહ્યું કે, તેમને આગામી દિવસોમાં સારો વહીવટ આપવાનો વિશ્વાસ છે. તેમણે લાઉડસ્પીકર પર કેટીની પ્રતિક્રિયાને હાસ્યાસ્પદ ગણાવતા તેલંગાણાના પ્રધાન કે.ટી. રામારાવના ટિ્વટ પર પણ ટીકા કરી હતી. માત્ર દેશ જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર વિશ્વ બેંગ્લોરમાં આવી રહ્યું છે. મોટાભાગના સ્ટાર્ટઅપ્સ બેંગ્લોરમાં છે. સૌથી વધુ વિદેશી રોકાણ બેંગ્લોરમાં છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી કર્ણાટકની અર્થવ્યવસ્થા સારી છે. તેથી તેની સરખામણી કરવી હાસ્યાસ્પદ છે. બોમ્માઈએ કહ્યું કે, રામારાવે ટિ્વટ કરીને વેપારીઓને હૈદરાબાદ આવવા આમંત્રણ આપ્યું હતું.