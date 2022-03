કરવરાઃ સામાન્ય રીતે દેવતાઓને ફળ- નાસ્તો, દૂધ-ઘી અને ઘીનો દીવો અર્પણ કરવામાં આવે છે, પરંતુ, એક ભગવાન છે, જે સંપૂર્ણ રાક્ષક છે. અહીં બીડી-સિગારેટ, દારૂથી ભગવાનને અભિષેક કરવામાં(alcohol cigarette Abhisheka Karavar Kapri Deva )આવે છે. કરવર કપરી દેવાનો મેળો થોડો અલગ છે.

આ મંદિરમાં દર વર્ષે હજારો ભક્તો કપરી દેવની પૂજા કરવા આવે છે. ભક્તો સિગારેટની (Special God in the Aarti Karwar of Cigarettes) સાથે દારૂથી ભગવાનને અભિષેક કરે છે. આ ઉપરાંત, ભગવાનને મરઘીનો ભોગ લગાવવામાં આવે છે અને ચિકન રક્તનો નૈવેદ્ય અર્પણ કરવામાં આવે છે. આ પ્રકારની પ્રક્રિયા તેમની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે કરવામાં આવે છે.