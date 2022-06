નવી દિલ્હીઃ આતંકવાદી સંગઠન અલ કાયદાએ ભારતમાં આત્મઘાતી હુમલાની ધમકી (There Will Be Suicide Attacks In India) આપી છે. અલકાયદાએ 6 જૂને જારી કરેલા તેના સત્તાવાર પત્રમાં ધમકી આપી છે કે, તે ગુજરાત, યુપી, મુંબઈ અને દિલ્હીમાં આત્મઘાતી કરવા તૈયાર છે. અલકાયદાએ ટીબીની ચર્ચા દરમિયાન ભાજપના પૂર્વ પ્રવક્તા નુપુર શર્મા દ્વારા પ્રોફેટ મોહમ્મદ વિરુદ્ધ કથિત અપમાનજનક ટિપ્પણીને લઈને આ ધમકી આપી છે.

ગુજરાતમાં આત્મઘાતી હુમલા કરશે : અલ કાયદાએ કહ્યું કે, તે "પયગમ્બરના સન્માન માટે લડવા" માટે દિલ્હી, મુંબઈ, ઉત્તર પ્રદેશ અને ગુજરાતમાં આત્મઘાતી હુમલા કરશે. અલકાયદાના પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જેઓ અમારા પયગંબરનું અપમાન કરે છે તેમને અમે મારી નાખીશું. જેઓ આપણા પયગંબરનું અપમાન કરવાની હિંમત કરે છે તેમને ઉડાવી દેવા માટે અમે અમારા શરીર પર અને અમારા બાળકોના શરીર પર વિસ્ફોટકો બાંધીશું. ભગવા આતંકવાદીઓએ હવે દિલ્હી, બોમ્બે, યુપી અને ગુજરાતમાં તેમના અંતની રાહ જોવી પડશે.

વિશ્વભરના મુસ્લિમોની ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચી : પોતાના પત્રમાં આતંકવાદી સંગઠને કહ્યું છે કે, થોડા દિવસો પહેલા એક હિન્દુત્વ પ્રચારકે ટીવીની ચર્ચા દરમિયાન ઈસ્લામ અને પયગંબર મોહમ્મદનું અપમાન કર્યું હતું. તેમના નિવેદનોથી વિશ્વભરના મુસ્લિમોની ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચી છે. ત્યાં કોઈ માફી અથવા માફી હશે નહીં. આ બાબત નિંદા કે દુ:ખના શબ્દોથી બંધ કરવામાં આવશે નહીં. અલ કાયદાએ વધુમાં કહ્યું કે અમે પયગંબરનાં અપમાનનો બદલો લઈશું. અમે અન્ય લોકોને આ લડાઈમાં જોડાવા માટે કહીશું. દિલ્હી પોલીસે નૂપુર શર્મા અને તેના પરિવારને સુરક્ષા પૂરી પાડી છે, જેમને પયગંબર મોહમ્મદ વિરુદ્ધ તેમની વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી બદલ ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)માંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા હતા.

ભાજપના પૂર્વ પ્રવક્તા શર્માને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી : અધિકારીઓએ મંગળવારે આ માહિતી આપી. આ પહેલા, દિલ્હી પોલીસે પયગંબર મોહમ્મદ વિરુદ્ધ વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી કર્યા બાદ ભાજપના પૂર્વ પ્રવક્તા શર્માને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ મળવાની ફરિયાદોના સંબંધમાં એફઆઈઆર નોંધી હતી. શર્માએ પોલીસને મળી રહેલી ધમકીઓને ટાંકીને સુરક્ષા પ્રદાન કરવાની વિનંતી કરી હતી. એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે શર્મા અને તેના પરિવારને સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવી છે કારણ કે તેણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમની ટિપ્પણી માટે તેમને ધમકાવવામાં આવ્યા હતા અને હેરાન કરવામાં આવ્યા હતા.

આતંકવાદી સંગઠન AQISની નજર ભારત પર : અલકાયદાની પેટાકંપની અને અફઘાનિસ્તાનમાં કાર્યરત આતંકવાદી સંગઠન AQISની નજર ભારત પર છે. યુનાઈટેડ નેશન્સે તેના નવીનતમ અહેવાલમાં ચેતવણી આપી હતી કે AQIS એ માર્ચ 2020 માં તેના મેગેઝિનનું નામ 'નવા-એ-અફઘાન જેહાદ' થી બદલીને 'નવા-એ-ગઝવા-એ-હિંદ' કરી દીધું હતું. આ સૂચવે છે કે આતંકવાદી જૂથ ભારતમાં ગતિવિધિઓ વધારી રહ્યું છે. યુએનની સેક્શન્સ મોનિટરિંગ એન્ડ એનાલિસિસ ટીમના 13મા રિપોર્ટ અનુસાર, AQIS અફઘાનિસ્તાનમાં ઘોંઘાટીયા આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત છે. તેમાં 180 થી 400 આતંકવાદીઓ છે. તેમાં ભારત, બાંગ્લાદેશ, મ્યાનમાર, પાકિસ્તાનના નાગરિકો છે. આ આતંકવાદી જૂથો ગઝની, હેલમંડ, કંદહાર, નિમરુજ, પક્તિકા, જાબુલ રાજ્યોમાં છે. ઓક્ટોબર 2015 માં કંદહારમાં યુએસ અને અફઘાનિસ્તાનના સંયુક્ત ઓપરેશન પછી તેઓ નબળા પડ્યા, પરંતુ સમાપ્ત થયા નહીં. હવે આર્થિક મદદ મળવાથી પણ તેમની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે. તેથી જ તે આક્રમક વલણ દાખવી શકતો નથી.

ઇસ્લામિક કટ્ટરવાદી જૂથો માને છે : મેગેઝીનના નામમાં ઉમેરાયેલ ગઝવા-એ-હિંદ ભારત પ્રત્યે આતંકવાદીઓ અને કટ્ટરપંથી જૂથોની આક્રમક વિચારસરણી દર્શાવે છે. ઇસ્લામિક કટ્ટરવાદી જૂથો માને છે કે ભારતીય ઉપખંડમાં મુસ્લિમો અને બિન-મુસ્લિમો વચ્ચે મોટું યુદ્ધ થશે. આમાં મુસ્લિમો જીતશે અને સમગ્ર ઉપખંડ પર કબજો કરશે. પાકિસ્તાનમાં મોટાભાગના આતંકવાદી નેતાઓ અને ધાર્મિક નેતાઓ ગઝવા-એ-હિંદને ટાંકીને ભારત વિરુદ્ધ આતંકવાદી હુમલામાં મુસ્લિમોનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરતા રહે છે.

ભાજપે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું : પયગંબર મોહમ્મદ વિરુદ્ધ ભાજપના નેતાઓની વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણીની ઘણા મુસ્લિમ દેશો દ્વારા આકરી ટીકા કરવામાં આવી છે. દરમિયાન, ભાજપે રવિવારે શર્માને સસ્પેન્ડ કરી દીધો હતો અને તેના દિલ્હીના મીડિયા ચીફ નવીન કુમાર જિંદાલને હાંકી કાઢ્યા હતા. મુસ્લિમ સંગઠનોના વિરોધ અને કુવૈત, કતાર અને ઈરાન જેવા દેશોની તીવ્ર પ્રતિક્રિયા વચ્ચે, ભાજપે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું હતું કે તે તમામ ધર્મોનું સન્માન કરે છે અને કોઈપણ ધર્મના આદરણીય લોકોના અપમાનની સખત નિંદા કરે છે.