મુંબઈઃ અક્ષય કુમાર સ્ટારર ફિલ્મ ‘સમ્રાટ પૃથ્વીરાજ’ એ પહેલા દિવસે 10.70 કરોડ રૂપિયાની કમાણી (Emperor Prithviraj First Day Collection) કરી છે. ફિલ્મના નિર્માતાઓએ શનિવારે આ જાહેરાત કરી હતી. શુક્રવારના રોજ દેશભરના સિનેમાઘરોમાં પદાર્પણ કરનાર "સમ્રાટ પૃથ્વીરાજ", સુપ્રસિદ્ધ યોદ્ધા રાજા પૃથ્વીરાજ ચૌહાણના (King Prithviraj Chauhan) જીવનની ઘટનાક્રમ રજૂ કરે છે, જે અક્ષય કુમાર દ્વારા ભજવવામાં આવેલ છે. પ્રખ્યાત લેખક-ફિલ્મ નિર્માતા ચંદ્રપ્રકાશ દ્વિવેદી દ્વારા નિર્દેશિત, આ ફિલ્મ મિસ વર્લ્ડ 2017 માનુષી છિલ્લરની અભિનયની શરૂઆત કરે છે. જાણીતા મૂવી સમીક્ષક અને બિઝ વિશ્લેષક તરણ આદર્શે પણ પ્રથમ દિવસે બિઝમાં ચોથા નંબર પર 'સમ્રાટ પૃથ્વીરાજ' વિશે ટ્વિટ કર્યું હતું.

આ પણ વાંચો: UP બાદ 'સમ્રાટ પૃથ્વીરાજ' અન્ય બે રાજ્યોમાં પણ થઈ ટેક્સ ફ્રી

ત્રણ રાજ્યોમાં છે ટેક્સ ફ્રી: એક નિવેદનમાં, દ્વિવેદીએ કહ્યું કે ફિલ્મના પ્રથમ દિવસનું કલેક્શન (Emperor Prithviraj First Day Collection) સાબિત કરે છે કે દર્શકો હિંમત અને બલિદાનની વાર્તા સાથે જોડાયેલા છે. "સમ્રાટ માનતા હતા કે ભારત ભારતીયો માટે છે અને ભારતને આક્રમણકારોથી મુક્ત રાખવા માટે તેમના છેલ્લા શ્વાસ સુધી લડ્યા હતા.અમારો ધ્યેય શક્ય તેટલા વધુ ભારતીયોને તેમની વાર્તા કહેવાનો હતો અને પ્રેક્ષકો અમારી શ્રદ્ધાંજલિને 'મસ્ટ વોચ વિઝ્યુઅલ સ્પેક્ટેકલ' તરીકે ઓળખાવતા હોવાથી, અમે આશા રાખીએ છીએ કે આવનારા દિવસોમાં અમે અમારા દેશવાસીઓનું સંપૂર્ણ મનોરંજન કરીશું. 'સમ્રાટ પૃથ્વીરાજ'માં સંજય દત્ત અને સોનુ સૂદ પણ મહત્વની ભૂમિકામાં છે. યશ રાજ ફિલ્મ્સ પ્રોડક્શનની આ ફિલ્મ હિન્દી, તમિલ અને તેલુગુમાં રિલીઝ થઈ છે. આ ફિલ્મને ભાજપ શાસિત ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં ટેક્સ ફ્રી (The film is tax free in three states) કરવામાં આવી છે.