નવી દિલ્હી: ખાનગી ક્ષેત્રની એરલાઇન્સ બોર્ડિંગ અથવા લેન્ડિંગ વખતે પૈસા બચાવવા માટે એરોબ્રિજનો ઉપયોગ કરતી નથી (Private airlines not use aerobridge), જેના કારણે વૃદ્ધ લોકોને ઘણી મુશ્કેલી થાય છે અને તેઓએ સીડીનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. પરિવહન, પર્યટન અને સંસ્કૃતિ પરની સંસદીય સમિતિ (Parliamentary Committee on Transport, Tourism and Culture)ના અહેવાલમાં આ વાતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એરોબ્રિજ એરપોર્ટ ટર્મિનલના ગેટને ત્યાં પાર્ક કરેલા એરક્રાફ્ટના ગેટ સાથે સીધો જોડવાનું કામ કરે છે.

ખાનગી એરલાઈન્સનું આ વલણ અન્યાયી છે: સોમવારે રાજ્યસભામાં રજૂ કરાયેલ સમિતિના અહેવાલમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ખાનગી એરલાઈન્સનું આ વલણ તદ્દન ઉદાસીન અને અન્યાયી છે. સમિતિએ નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયને આવી એરલાઇન્સ પર દંડ લાદવાનું સૂચન (Instructed the Ministry of Aviation to impose fines on airlines) કર્યું છે. અહેવાલ મુજબ, ઘણા એરપોર્ટ પર એરોબ્રિજ ઉપલબ્ધ છે પરંતુ એરલાઇન્સ મુસાફરોને ચઢવા અથવા ઉતારવા માટે તેનો ઉપયોગ કરતી નથી. તેના બદલે તેઓ સીડીનો ઉપયોગ કરે છે.

2018 માં તમામ ભારતીય એરપોર્ટ ઓપરેટરોને એક પરિપત્ર જારી કર્યો હતો: રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે એરલાઇન્સ એરોબ્રિજ સુવિધા માટે મુસાફરો પાસેથી ચાર્જ વસૂલે છે, પરંતુ તેઓ તેનો ઉપયોગ ઓપરેટિંગ ખર્ચ ઘટાડવા માટે કરતી નથી. જેના કારણે ખાસ કરીને વૃદ્ધ મુસાફરોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડે છે અને તેઓને સીડીનો ઉપયોગ કરવાની ફરજ પડે છે. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે 2018 માં તમામ ભારતીય એરપોર્ટ ઓપરેટરોને એક પરિપત્ર જારી કર્યો હતો જેમાં જણાવ્યું હતું કે જો મુસાફરોના બોર્ડિંગ અને ડીબોર્ડિંગ માટે એરોબ્રિજ ઉપલબ્ધ છે, તો તેનો ઉપયોગ તેમની સુવિધા માટે કરવો જોઈએ.

જો કોઈ ક્ષતિ થાય તો સંબંધિત ખાનગી એરલાઈન્સને દંડ કરવામાં આવે:એરોબ્રિજ એ ચાલવા યોગ્ય ટનલ છે જે મુસાફરોના બોર્ડિંગ અથવા ડીબોર્ડિંગ માટે એરપોર્ટ બિલ્ડિંગથી એરક્રાફ્ટ સુધી વિસ્તરાયેલી છે. એરલાઈન્સે એરોબ્રિજ સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરવા માટે એરપોર્ટને ચોક્કસ ફી ચૂકવવી પડે છે. સમિતિએ સોમવારે ભલામણ કરી હતી કે મંત્રાલયે તેના પરિપત્રનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે નિયમિતપણે ઓચિંતી તપાસ કરવી જોઈએ અને જો કોઈ ક્ષતિ થાય તો સંબંધિત ખાનગી એરલાઈન્સને દંડ કરવામાં આવે.