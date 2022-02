સુલ્તાનપુરઃ AIMIM ચીફ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ સુલતાનપુરના(OWAISI VISIT TO UP) PM નરેન્દ્ર મોદી પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. પીએમ મોદી પર નિશાન સાધતા તેમણે કહ્યું કે ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ અને મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથ પીએમના બે કોહિનૂર(AMIT SHAH AND YOGI PM MODI KOHINOOR) છે. એક 12મી પછી ઇન્ટરમીડિયેટમાં લેપટોપ આપાવી રહ્યા છે અને બીજા મે-જૂન મહિનામાં બરફ જમાવી રહ્યા છે.

ઓવૈસીનો ભાજપ પર કટાક્ષ

આ સાથે તેમણે સમાજવાદી પાર્ટીને લઘુમતીઓની 'વોટ દલાલ' ગણાવી હતી. આ દરમિયાન સપાના ઉમેદવાર અનૂપ સંડાને રંગીલા નામ આપ્યું અને જણાવ્યું કે, તેમના ઉપર ટ્રિપલ તલાક જેવા કાયદા લાગુ થતા નથી. ઓવૈસીએ સુલ્તાનપુરના ખુર્શીદ ક્લબ મેદાનમાં જનસભાને સંબોધિત કરી હતી. તેમણે માત્ર ભારતીય જનતા પાર્ટી જ નહીં પરંતુ સમાજવાદી પાર્ટી પર પણ નિશાન સાધ્યું હતું. આ દરમિયાન તેમણે સુલતાનપુર વિધાનસભાથી AIMIMના ઉમેદવાર મિર્ઝા અકરમ બેગની તરફેણમાં વોટ કરવાની અપીલ કરી હતી.

શાહ, યોગી મોદીના કોહિનુર - ઓવૈસી

ઓવૈસીએ કહ્યું કે અનમોલ રતન અકબર બાદશાહ પાસે હતા અને અત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પાસે પણ છે. એક છે જે મે-જૂન મહિનામાં બરફ જમાવવાની વાતો કરે છે અને બીજા છે તે, 12મું પાસ કર્યા પછી જે ઇન્ટરમીડિયેટમાં જશે તેને લેપટોપ આપવાની વાતો કરી રહ્યા છે, તમે વિચારો કે દેશ ક્યાં જશે. તેમજ અખિલેશ યાદવને જુઓ, જેમને કાયદા પર ભરોસો નથી. માતા અને બહેનને ઇજ્જતની કોઇજ પરવા નથી ને કહી રહ્યા છે કે અમને વોટ આપો.

સપા પર કર્યા પ્રહારો

ઓવૈસીએ કહ્યું કે હું નબળા લોકોને નેતા બનાવવા આવ્યો છું. ચૂંટણી સુધી દરેક મુસ્લિમ અને પછાત વર્ગની વાત કરશે. પછી પૂછશે પણ નહીં. સમાજવાદી અને બહુજન સમાજ પાર્ટી ડરીને બેસી રહેવાની વાત કરે છે. તેમની પાસેથી મુસ્લિમોના નામ પણ લેવામાં આવતા નથી.