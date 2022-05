અમદાવાદ: AIMIMના પ્રવક્તા દાનિશ કુરેશીની ગુજરાત ધરપકડ (Danish Qureshi arrested) કરવામાં આવી છે.મળતી માહિતી મુજબ દાનિશ કુરેશીએ જ્ઞાનવાપીમાં મળેલા કથિત શિવલિંગ પર વાંધાજનક ટિપ્પણી (Offensive comment on Shivling from Gyanvapi) કરી હતી. આ પછી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. વાસ્તવમાં દાનિશ કુરેશીએ સોશિયલ મીડિયા પર શિવલિંગ વિરુદ્ધ વાંધાજનક પોસ્ટ મૂકી હતી. આ પછી વિશ્વ હિંદુ પરિષદ વતી તેમની વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી.

આ પણ વાંચો: જ્ઞાનવાપી વિવાદ: કોર્ટે CRPFને તૈનાત કરી જગ્યા સીલ કરવાનો આદેશ, આવતીકાલે કરવામાં આવશે સુનાવણી

અપમાનજનક ટિપ્પણી: સાયબર ક્રાઈમના આસિસ્ટન્ટ કમિશનર ઓફ પોલીસ જેએમ યાદવે મીડિયાને જણાવ્યું કે, દાનિશ કુરેશી નામના ટિ્વટર હેન્ડલ પરથી વાંધાજનક પોસ્ટ કરવામાં (Offensive post by Danish Qureshi) આવી હતી. આ પોસ્ટમાં દાનિશ કુરેશીએ ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસીમાં જ્ઞાનવાપી મસ્જિદમાં મળેલા શિવલિંગ પર સવાલ ઉઠાવ્યા (Offensive comment on Shivling from Gyanvapi) હતા. આ અંગે તેમણે અપમાનજનક ટિપ્પણી કરી હતી. ડેનિશના ટિ્વટથી હિંદુ સમુદાયની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચી હતી, જેના પગલે તેની સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો, એમ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે દાનિશ વિરુદ્ધ બે પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

જ્ઞાનવાપીમાં શિવલિંગ મળ્યું હોવાનો હિંદુઓનો દાવો: વાસ્તવમાં તાજેતરમાં જ વારાણસીની સેશન્સ કોર્ટના આદેશ બાદ જ્ઞાનવાપી મસ્જિદનું સર્વેક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ સર્વેના છેલ્લા દિવસે હિન્દુ પક્ષે પરિસરમાં શિવલિંગ મળી આવ્યું હોવાનો દાવો કર્યો હતો. ત્યારબાદ કોર્ટે આ જગ્યાને સીલ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. જોકે મુસ્લિમ પક્ષ સતત શિવલિંગ મેળવવાના દાવાને નકારી રહ્યો છે. મુસ્લિમ પક્ષ કહે છે કે એ શિવલિંગ નથી, પણ ફુવારો છે. જે લગભગ દરેક મસ્જિદમાં સ્થાપિત છે. તો બીજી તરફ હિન્દુ પક્ષના આ દાવા બાદ સોશિયલ મીડિયા પર પણ લાંબી ચર્ચા શરૂ થઇ ગઇ છે. ઘણા લોકો આ દાવાના સમર્થનમાં પોસ્ટ લખી રહ્યા છે. સાથે જ અનેક લોકો આ દાવાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. જો કે આ દરમિયાન વાંધાજનક ટિપ્પણીઓ પણ કરવામાં આવી રહી છે.

આ પણ વાંચો: Gyanvapi Masjid Case: જ્ઞાનવાપી મસ્જિદ કેસમાં મુસ્લિમ પક્ષકારોને ઝટકો, કોર્ટે આપ્યો મહત્વનો ચુકાદો

સર્વોચ્ચ અદાલતે શું કહ્યુ: મંગળવારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જ્ઞાનવાપી કેસની સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતે જિલ્લા અદાલતને ચુકાદો આપવા જણાવ્યું છે. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે આ કેસ ટાઇટલ સૂટનો નથી. જો કે, તે પૂજાના અધિકાર સાથે સંકળાયેલું છે. કોર્ટે આ મામલે આગામી સુનાવણીની તારીખ 19 મે નક્કી કરી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે નમાજ પર પ્રતિબંધ ન મૂકવો જોઈએ. સાથે જ તેમણે શિવલિંગ મળી આવ્યું છે તે જગ્યાને સુરક્ષિત રાખવાનું જણાવ્યું છે.