હૈદરાબાદ: સેનામાં ભરતીના નવા નિયમોના વિરોધમાં એક (AGNIPATH PROTEST) વિદ્યાર્થીએ પોતાનો જીવ (Agnipath scheme protest In hyderabad) ગુમાવ્યો. પોલીસ ગોળીબારમાં તેનું મોત થયું હતું. તેની ઓળખ દામોદર રાકેશ તરીકે થઈ છે. તે 23 વર્ષનો હતો. તે સેનામાં ભરતીની તૈયારી કરી રહ્યો હતો.

સેનાની ભરતી રેલીમાં ક્વોલિફાય થયા બાદ કરતો હતો લેખિતની તૈયારી ને બન્યો પોલીસની ગોળીઓનો ભોગ

મૂળ વારંગલનો રહેવાસી: પોલીસે જણાવ્યું કે તે, બીએ ફાઈનલનો વિદ્યાર્થી (Agnipath scheme protest In secunderabad) હતો. તે હનુમાકોંડામાં ભણતો હતો અને છ મહિના પહેલા સેનાની ભરતી માટેની રેલીમાં ક્વોલિફાય થયો હતો. તે લેખિત પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો. તે એક દિવસ પહેલા જ હૈદરાબાદ આવ્યો હતો. પોલીસે એ પણ જણાવ્યું કે, રાકેશની બહેન બીએસએફમાં છે. ઘર છોડતા પહેલા તેણે માતા-પિતાને કહ્યું કે, તે કોઈ મહત્વપૂર્ણ કામ માટે આર્મી ઓફિસ જઈ રહ્યો છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર તે ખૂબ જ ગરીબ પરિવારમાંથી (ONE YOUTH SHOT DEAD IN SECUNDERABAD) હતો. તે મૂળ વારંગલનો રહેવાસી હતો. તેમનું ગામ ખાનપુરમ મંડલના ડબીર પેટામાં છે.

વિરોધીઓને વિખેરવા માટે ગોળીબાર કર્યો: રેલ્વે પ્રોટેક્શન ફોર્સ (RPF) એ સિકંદરાબાદ રેલ્વે સ્ટેશન પર વિરોધીઓને વિખેરવા માટે ગોળીબાર કર્યો, જ્યાં વિરોધ દરમિયાન એક ટ્રેનના ત્રણ ડબ્બા સળગાવી દેવામાં આવ્યા. એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ પુષ્ટિ કરી કે ફાયરિંગ આરપીએફ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ પણ થયા હતા. ઘાયલોને સરકારી ગાંધી હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. સાઉથ સેન્ટ્રલ રેલ્વે (એસસીઆર) ના એક વરિષ્ઠ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, વિરોધીઓએ ત્રણ પેસેન્જર ટ્રેનોના કેટલાક કોચને આગ ચાંપી દીધી હતી પરંતુ આ ઘટનાઓમાં કોઈ મુસાફરને ઈજા થઈ નથી. અધિકારીએ કહ્યું કે ગોળીબારની ઘટના બની હતી, તેઓએ વિરોધીઓએને કાબૂમાં લેવા માટે ગોળીબાર કરવો પડ્યો હતો. દેખાવકારોની સંખ્યા 300 થી 350 આસપાસ હતી.

બેરોજગારી સંકટની તીવ્રતા: તેલંગાણાના ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી અને ઉદ્યોગ મંત્રી કે. ટી. રામારાવે શુક્રવારે કહ્યું કે, આ આંદોલન દેશમાં બેરોજગારીની સમસ્યા દર્શાવે છે. કેટીઆરએ ટ્વિટ કર્યું કે, આ અગ્નિવીર યોજના સામે હિંસક વિરોધ દેશમાં બેરોજગારી સંકટની તીવ્રતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને (લોકોની) આંખો ખોલે છે. તેમણે કહ્યું કે, પહેલા દેશના ખેડૂત સાથે રમ્યા અને હવે દેશના જવાનો સાથે રમી રહ્યા છે. કેટીઆરએ કહ્યું- વન રેન્ક-વન પેન્શનમાંથી નો રેન્ક-નો પેન્શનનો પ્રસ્તાવ.