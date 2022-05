નવી દિલ્હીઃ દિલ્હીમાં મહિલાઓ બાદ હવે મજૂરોને બસમાં મફત મુસાફરીની સુવિધા (free travel in bus for Laborers) મળશે. દિલ્હી સરકારે બુધવારે આ યોજના શરૂ કરી છે. આ યોજના દ્વારા દિલ્હીના તમામ મજૂરોને DTC અને ક્લસ્ટર બસમાં મફત મુસાફરીની સુવિધા (Free bus facility for laborers) મળશે. આ યોજના દિલ્હીના નાયબ મુખ્યપ્રધાન મનીષ સિસોદિયાએ લોન્ચ કરી (laborers will also get) હતી. માત્ર નોંધાયેલા મજૂરોને જ આ સુવિધાનો લાભ મળશે.

લોકોને મફત બસ પાસનું વિતરણ: નાયબ મુખ્યપ્રધાને આ યોજના હેઠળ (facility of free travel in bus in Delhi) કેટલાક લોકોને મફત બસ પાસનું વિતરણ પણ કર્યું હતું. આ યોજના હેઠળ સુથાર, ચણતર, ઇલેક્ટ્રિશિયન, ગાર્ડ વગેરે જેવા મજૂરોને સરકારની આ સુવિધાનો લાભ મળશે. નાયબ મુખ્યપ્રધાન મનીષ સિસોદિયાએ ટ્વિટ કર્યું કે, દિલ્હીમાં બાંધકામ કામદારો માટે આજે મફત બસ પાસ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. બાંધકામ સાઈટ પર કામ કરતા બેલદાર, મેસન્સ, સુથાર, ઈલેક્ટ્રિશિયન, ગાર્ડ અને અન્ય કામદારો આનો લાભ લઈ શકે છે. તેમણે લખ્યું કે મુખ્યપ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલનો પ્રયાસ છે કે, મજૂરોને વધુમાં વધુ સહાય આપવામાં આવે. તે દિલ્હી સ્થિત ઉત્પાદક છે.

મજૂરોને મોંઘવારીમાંથી થોડી રાહત: મુખ્યપ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલ મજૂરોને ભારતના સર્જક માને છે. મજૂરોને અવરજવર માટે પૈસા ખર્ચવા પડતા હતા. આને ધ્યાનમાં રાખીને દિલ્હી સરકાર આ યોજના કામદારો માટે લાવી છે. તેમણે કહ્યું કે આ યોજના હેઠળ મજૂરના દર મહિને ઓછામાં ઓછા 800 રૂપિયાની બચત થશે. આ સિવાય તેમણે કહ્યું કે હવે વેતન પણ ઓછામાં ઓછું 16 હજાર રૂપિયા થઈ ગયું છે. સાથે જ કહ્યું કે આ યોજના બાદ મજૂરોને મોંઘવારીમાંથી થોડી રાહત મળશે. દિલ્હી સરકાર વર્ષ 2020 થી DTC બસોમાં મહિલાઓને મફત મુસાફરીની સુવિધા આપી રહી છે.