વોશિંગ્ટન: માઇક્રો-બ્લોગિંગ સાઇટ ટ્વિટરને ખરીદ્યાના દિવસો (Elon Musk to take coca cola) પછી, અબજોપતિ એલોન મસ્ક ફરી એક મજાના મૂળમાં છે. ટ્વીટ્સની ઉશ્કેરાટમાં, મસ્કે દાવો કર્યો કે, તેણે કોકા-કોલા અને "મેકડોનાલ્ડ્સ ફિક્સિંગ આઈસ્ક્રીમ (Elon Musk says 'buying Coca Cola next') મશીનો" પર "કોકેઈન પાછું મૂકતા" જોયા છે. આ અઠવાડિયે માઇક્રોબ્લોગિંગ વેબસાઇટની મલ્ટિ-બિલિયન ખરીદી પછી, ફક્ત મસ્ક જ જાણે છે કે તે મજાક કરી રહ્યા છે કે કેમ.

ટ્વિટરને સૌથી મનોરંજક બનાવવા"નું વચન: ઇલોન મસ્કએ ટ્વિટ (coca cola soon in hand of Elon mask) કર્યું, "આગળ હું કોકેન પરત લાવવા માટે કોકા-કોલા ખરીદી રહ્યો છું." તેણે એક જૂની ટ્વિટને ટેગ કરીને કહ્યું, 'સાંભળો, હું ચમત્કાર કરી શકતો નથી. પરંતુ, તેણે "ટ્વિટરને સૌથી મનોરંજક બનાવવા"નું વચન આપ્યું હતું.

વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચાને વેગ: મસ્ક તેની ટ્વિટર ટાઈમલાઈન પર ક્યારેક-ક્યારેક હળવા મનના વિચારો ફેંકવા માટે જાણીતા છે. તેમના ટ્વીટ્સ વારંવાર વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચાને વેગ આપે છે, જેમાં ટ્વિટરનું ધ્રુવીકરણ કરનાર મુક્ત ભાષણનો સમાવેશ થાય છે. ટ્વિટરે સોમવારે ટેસ્લાના વડા એલોન મસ્કને $44 બિલિયનમાં કંપનીના વેચાણની પુષ્ટિ કરી હતી.

કંપનીને ખરીદવાની બિડ: ડીલની શરતો હેઠળ, શેરધારકો તેમની માલિકીના ટ્વિટર સ્ટોકના પ્રત્યેક શેર માટે રોકડમાં US$54.20 મેળવશે, જે મસ્કની મૂળ ઓફર સાથે મેળ ખાય છે અને મસ્કે કંપનીમાં તેનો હિસ્સો જાહેર કર્યો તેના આગલા દિવસે શેરની કિંમતે 38% પ્રીમિયમ ચિહ્નિત કરશે. આ સોદાએ એક વાવંટોળ સમાચાર ચક્ર શરૂ કર્યું જેમાં ટેસ્લા અને સ્પેસએક્સના સીઈઓ ટ્વિટરના સૌથી મોટા શેરધારકોમાંના એક બન્યા, ઓફર કરવામાં આવી અને તેના બોર્ડમાં બેઠક નકારી કાઢી અને કંપનીને ખરીદવાની બિડ કરી.

માનવતાના ભાવિ માટે મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા: "મુક્ત ભાષણ એ કાર્યકારી લોકશાહીનો પાયાનો પથ્થર છે, અને ટ્વિટર એ ડિજિટલ ટાઉન સ્ક્વેર છે જ્યાં માનવતાના ભાવિ માટે મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થાય છે," મસ્કે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે “હું નવી સુવિધાઓ સાથે પ્રોડક્ટને વધારીને, વિશ્વાસ વધારવા, સ્પામ બૉટ્સને હરાવવા અને તમામ માનવોને પ્રમાણિત કરવા માટે ઍલ્ગોરિધમ્સ ઓપન સોર્સ બનાવીને Twitter ને પહેલા કરતાં વધુ બહેતર બનાવવા માંગું છું. Twitter પાસે જબરદસ્ત સંભાવનાઓ છે – હું જે કંપની સાથે કામ કરવા આતુર છું તેની સાથે હું છું. ... અને વપરાશકર્તાઓના સમુદાય માટે તેને અનલૉક કરવું."