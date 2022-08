નવી દિલ્હી ઓલ ઈન્ડિયા ઓર્ગેનાઈઝેશન ઓફ કેમિસ્ટ્સ એન્ડ ડ્રગિસ્ટ્સ (All India Organization of Chemists and Druggists) એ કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલયને નકલી દવાઓ અને નકલી ડોક્ટરોના ઓનલાઈન રેકેટ પર મોટા પાયે પગલાં લેવા વિનંતી (Need for action against online rackets) કરી છે. ETV ભારત સાથે વાત કરતા, એઆઈઓસીડીના જનરલ સેક્રેટરી રાજીવ સિંઘલે (AIOCD General Secretary Rajeev Singhal) જણાવ્યું હતું કે, આ રેકેટ ભારતના મોટાભાગના મેટ્રો અને નગરોમાં ચાલી રહ્યું છે. નાની ફાર્મસીઓને વ્યવસાયમાંથી બહાર રાખવા માટે, ઓનલાઈન ફાર્મસીઓ ભારે છૂટ આપી રહી છે. જેની આડમાં તેઓ નકલી દવાઓ બનાવવા માટે ગેરકાયદેસર, અનૈતિક, ગેરકાયદેસર પદ્ધતિઓ અને માધ્યમો અપનાવી રહ્યા છે. દેશભરના રાજ્યોમાં ખૂબ જ નબળા નિયમનકારી નેટવર્ક છે. સિંઘલે કહ્યું કે, ઈન્ટરનેટ પર વેચાણને કારણે ડ્રગ્સનો વેપાર પણ નોંધપાત્ર રીતે વધ્યો છે.

નકલી દવાઓનું ઓનલાઈન વેચાણ સિંઘલે કહ્યું કે, વિકસિત દેશોમાં વેચાણ પર અત્યંત નિયંત્રિત કડક કાયદાકીય દંડ હોવા છતાં, તેના નુકસાનને ધ્યાનમાં રાખીને ઇન્ટરનેટ પર દવાઓના વેચાણ પર કાળજીપૂર્વક પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. ઓનલાઇન શોપિંગની સુવિધા કરતાં જાહેર આરોગ્ય સંભાળને ટોચની પ્રાથમિકતા ગણવામાં આવે છે. તાજેતરમાં, ઉત્તરાખંડમાં એક સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સે કરોડો રૂપિયાની નકલી દવાઓ અને દવાઓ જપ્ત કરી હતી, જે ઓનલાઈન વેચવાની હતી. સિંઘલે કહ્યું કે, દવાઓના ઓનલાઈન વેચાણ પર કડક નિયમન હોવું જોઈએ.

કાયદાની જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન તેમણે દાવો કર્યો હતો કે, દવાનું ઓનલાઈન વેચાણ, કાયદાની જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન કરીને, કેટલાક મોટા કોર્પોરેટ ગૃહો દ્વારા રાજ્યના નિયમનકારોના નાક નીચે મોટા પાયે કરવામાં આવે છે. લગભગ બે વર્ષ પહેલા રાજસ્થાનમાં પણ દરોડા પાડ્યા બાદ નકલી દવાઓના મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ થયો હતો. સિંઘલે જણાવ્યું હતું કે, AIOCD કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયને ઈન્ટરનેટ પર દવાઓના વેચાણને નિરુત્સાહિત કરવા અને DPCO જોગવાઈઓ અનુસાર ઉત્પાદકો દ્વારા ફરજિયાત કિંમતની સૂચિનો પ્રસાર કરવા માટે અપીલ કરી રહી છે, જેથી વેપારને આપવામાં આવતા ટ્રેડ માર્જિનમાંથી વધુ મુક્તિ મળે.

સિંઘલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે નાર્કોટિક દવાઓ, શામક દવાઓ, ગર્ભપાતની ગોળીઓની સરળ ઉપલબ્ધતા સમાન ગંભીર છે, તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, અજાણ્યા દર્દીઓ માટે બનાવટી ડોકટરો દ્વારા પ્રિસ્ક્રિપ્શનો આ ખેલાડીઓનો સામાન્ય અભ્યાસ છે. સિંઘલે જણાવ્યું હતું કે, ખાસ કરીને ઓનલાઈન એપ્સ જે દવાઓનો વ્યવસાય કરતા દર્દીઓને પડતી સમસ્યાઓને ધ્યાનમાં લીધા વિના પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપવાનું ચાલુ રાખે છે. દવાઓનું ઓનલાઈન વેચાણ કરતી સંસ્થાઓના નાણાકીય દસ્તાવેજોની વિગતવાર તપાસથી ડ્રગ્સ એન્ડ કોસ્મેટિક્સ એક્ટ 1940 (Rule 1945) ના નિયમ 65 ની જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન શોધી શકાય છે.